Jan 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 99.6884 7.1306 1 25 99.6884 7.1306 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.6302 7.1304 1 25 99.6302 7.1304 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.6560 6.9996 1 10 99.6560 6.9996 INE008A16G74 IDBI BK 29-Jan-16 99.5546 7.0999 2 445 99.5546 7.0999 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.5546 7.0999 1 350 99.5546 7.0999 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.5557 7.0827 3 335 99.5546 7.0999 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.5558 7.0807 1 200 99.5558 7.0807 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.5799 6.9992 1 5 99.5799 6.9992 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.5799 6.9992 1 5 99.5799 6.9992 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.4760 7.1204 4 205 99.4739 7.1497 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.4430 7.0498 1 100 99.4430 7.0498 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.4583 7.0999 1 5 99.4583 7.0999 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.4375 7.1198 1 5 99.4375 7.1198 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.4158 7.1495 1 25 99.4158 7.1495 INE077A16DI5 DENA BK 8-Feb-16 99.3644 7.0751 1 50 99.3644 7.0751 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 99.3657 7.0605 1 25 99.3657 7.0605 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 99.3727 7.2003 1 10 99.3727 7.2003 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 99.3276 7.0596 1 50 99.3276 7.0596 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.3143 7.2002 1 5 99.3143 7.2002 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 99.2366 7.1996 1 5 99.2366 7.1996 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.2279 7.1002 1 5 99.2279 7.1002 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 99.1896 7.1003 1 5 99.1896 7.1003 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.0940 7.1000 2 75 99.0915 7.1201 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.1119 7.1100 1 20 99.1119 7.1100 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 99.0427 7.1998 1 5 99.0427 7.1998 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.0136 7.1299 1 100 99.0136 7.1299 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 99.0067 7.1802 2 50 99.0067 7.1802 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.0354 7.1102 1 25 99.0354 7.1102 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 99.0233 7.2002 1 5 99.0233 7.2002 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.0153 7.2598 1 5 99.0153 7.2598 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.9547 7.1401 3 295 98.9547 7.1401 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 98.9553 7.1359 3 250 98.9547 7.1401 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 98.9547 7.1401 1 100 98.9547 7.1401 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.9591 7.1097 1 50 98.9591 7.1097 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 98.9724 7.1503 1 5 98.9724 7.1503 INE112A16JD8 CORPORATION BK 1-Mar-16 98.9363 7.1350 2 75 98.9363 7.1350 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.9356 7.1397 1 25 98.9356 7.1397 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 98.9460 7.2001 1 5 98.9460 7.2001 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 98.9318 7.1655 1 0.5 98.9318 7.1655 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.8827 7.1109 3 225 98.8844 7.0998 INE036D16GX7 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-16 98.8770 7.1474 2 200 98.8770 7.1474 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 98.8808 7.1232 3 150 98.8782 7.1397 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 98.9003 7.1202 1 25 98.9003 7.1202 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.8306 7.0800 1 25 98.8306 7.0800 INE457A16HF6 BK OF MAHARASHTRA 8-Mar-16 98.8009 7.1449 1 400 98.8009 7.1449 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.8009 7.1449 1 0.5 98.8009 7.1449 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 98.7618 7.1501 2 100 98.7618 7.1501 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.7721 7.0899 1 0.09 98.7721 7.0899 INE667A16FR9 SYNDICATE BK 11-Mar-16 98.7553 7.0776 2 225 98.7553 7.0776 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 98.7410 7.1599 1 50 98.7410 7.1599 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.6873 7.1398 2 125 98.6873 7.1398 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 98.5581 7.1199 1 25 98.5581 7.1199 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 98.5202 7.1200 1 25 98.5202 7.1200 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 97.0572 7.5801 1 50 97.0572 7.5801 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 97.0005 7.5750 1 25 97.0005 7.5750 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 96.8660 7.5700 1 50 96.8660 7.5700 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 96.7771 7.5499 2 50 96.7771 7.5499 INE090A16Z47 ICICI BK 23-Jun-16 96.6223 7.5501 1 0.1 96.6223 7.5501 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 96.5319 7.5800 1 25 96.5319 7.5800 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 95.8276 7.6040 1 0.5 95.8276 7.6040 INE008A16F34 IDBI BK 1-Sep-16 95.2803 7.5650 1 50 95.2803 7.5650 INE008A16F91 IDBI BK 8-Sep-16 95.1289 7.5976 2 100 95.1091 7.6300 INE008A16F91 IDBI BK 8-Sep-16 95.1488 7.5958 4 100 95.1675 7.5650 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 94.7193 7.6500 1 5 94.7193 7.6500 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.5310 7.6500 2 175 93.5310 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 