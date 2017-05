Jan 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.9807 7.0459 1 10 99.9807 7.0459 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 99.7091 7.0992 1 15 99.7091 7.0992 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.6496 7.1303 1 50 99.6496 7.1303 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.6096 7.1523 2 155 99.6097 7.1509 INE238A16YW0 AXIS BK 28-Jan-16 99.5903 7.1503 1 50 99.5903 7.1503 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.5903 7.1503 1 25 99.5903 7.1503 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.6108 7.1307 1 25 99.6108 7.1307 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.5697 7.1699 1 145 99.5697 7.1699 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.5133 7.1406 1 25 99.5133 7.1406 INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 99.4763 7.3906 1 125 99.4763 7.3906 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.4951 7.1237 2 125 99.4940 7.1396 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.4968 7.0999 1 50 99.4968 7.0999 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.4862 7.2502 1 50 99.4862 7.2502 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.5161 7.0993 1 5 99.5161 7.0993 INE141A16VK7 OBC 3-Feb-16 99.4775 7.1005 2 25 99.4775 7.1005 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.4753 7.1306 1 25 99.4753 7.1306 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.4583 7.0999 2 25 99.4583 7.0999 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 99.4351 7.1503 4 150 99.4351 7.1503 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.4391 7.0994 4 65 99.4391 7.0994 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.4367 7.1300 1 50 99.4367 7.1300 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.3788 7.1299 1 190 99.3788 7.1299 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.3200 7.1400 1 280 99.3200 7.1400 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.3246 7.2999 1 5 99.3246 7.2999 INE238A16F02 AXIS BK 15-Feb-16 99.2252 7.5003 1 5 99.2252 7.5003 INE008A16I07 IDBI BK 17-Feb-16 99.1977 7.2002 1 50 99.1977 7.2002 INE528G16D98 YES BK 22-Feb-16 99.1189 7.2102 1 50 99.1189 7.2102 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.0811 7.3589 1 50 99.0811 7.3589 INE667A16FM0 SYNDICATE BK 22-Feb-16 99.1070 7.1496 1 5 99.1070 7.1496 INE608A16LJ8 PUNJAB AND SIND BK 23-Feb-16 99.1131 7.1003 1 5 99.1131 7.1003 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.0280 7.1656 2 130 99.0354 7.1102 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 99.0558 7.1004 1 5 99.0558 7.1004 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.0558 7.1004 1 5 99.0558 7.1004 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.0427 7.1998 1 5 99.0427 7.1998 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 98.9696 7.1700 1 30 98.9696 7.1700 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 98.9739 7.1398 1 25 98.9739 7.1398 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.9882 7.1750 2 10 98.9916 7.1503 INE608A16LF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-16 98.9533 7.1498 1 50 98.9533 7.1498 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 98.9518 7.1601 1 30 98.9518 7.1601 INE141A16VS0 OBC 2-Mar-16 98.9381 7.1228 1 175 98.9381 7.1228 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 98.9351 7.1431 1 18 98.9351 7.1431 INE095A16RP2 INDUSIND BK 3-Mar-16 98.9168 7.1375 4 500 98.9168 7.1375 INE237A16L88 KOTAK MAH BK 4-Mar-16 98.8918 7.1759 1 175 98.8918 7.1759 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.8958 7.1497 2 50 98.8958 7.1497 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 98.8192 7.1499 3 150 98.8192 7.1499 INE008A16I56 IDBI BK 9-Mar-16 98.7918 7.1998 1 150 98.7918 7.1998 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 98.7918 7.1998 3 125 98.7918 7.1998 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.7984 7.1600 1 25 98.7984 7.1600 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 98.7793 7.1597 1 50 98.7793 7.1597 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 98.7584 7.1700 1 25 98.7584 7.1700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.7025 7.1615 5 275 98.6974 7.1899 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.7045 7.1502 1 50 98.7045 7.1502 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 98.6818 7.1701 1 25 98.6818 7.1701 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 98.6445 7.1651 1 75 98.6445 7.1651 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.4161 7.1638 3 400 98.4224 7.1348 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.4338 7.1699 1 50 98.4338 7.1699 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 98.3847 7.2201 3 110.6 98.3847 7.2201 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 95.7069 7.5800 1 25 95.7069 7.5800 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 94.0694 7.6450 2 160 94.0694 7.6450 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 93.0811 7.5998 4 110 93.0809 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com