Jan 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16HH3 THE SOUTH INDIAN BK 12-Jan-16 99.9801 7.2649 1 150 99.9801 7.2649 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.9235 6.9860 1 100 99.9235 6.9860 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 99.7862 7.1095 1 100 99.7862 7.1095 INE976G16CO5 RBL BK 22-Jan-16 99.7865 7.0995 3 100 99.7865 7.0995 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.6885 7.1279 2 360 99.6880 7.1398 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.6681 7.1498 2 215 99.6681 7.1498 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.6695 7.1196 2 100 99.6695 7.1196 INE428A16QN2 ALLAHABAD BK 29-Jan-16 99.6509 7.1031 2 300 99.6511 7.0997 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.6511 7.0997 1 300 99.6511 7.0997 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 99.6477 7.1691 1 50 99.6477 7.1691 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.6658 7.1995 1 25 99.6658 7.1995 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.6477 7.1691 1 25 99.6477 7.1691 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.5340 7.1203 1 150 99.5340 7.1203 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.5127 7.1498 3 500 99.5127 7.1500 INE008A16I15 IDBI BK 5-Feb-16 99.5147 7.1199 1 50 99.5147 7.1199 INE976G16CM9 RBL BK 5-Feb-16 99.5255 7.2508 1 5 99.5255 7.2508 INE428A16QM4 ALLAHABAD BK 8-Feb-16 99.4515 7.1895 2 50 99.4515 7.1895 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.4515 7.1895 1 25 99.4515 7.1895 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.3238 7.0998 3 300 99.3238 7.0998 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 99.2457 7.3003 2 60 99.2457 7.3003 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.1999 7.1803 2 10 99.1999 7.1803 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.1032 7.1803 1 80 99.1032 7.1803 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 99.1177 7.2201 1 5 99.1177 7.2201 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.0295 7.3001 1 70 99.0295 7.3001 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.0788 7.0701 1 5 99.0788 7.0701 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 99.0294 7.1548 1 50 99.0294 7.1548 INE141A16VP6 OBC 3-Mar-16 98.9909 7.1553 1 50 98.9909 7.1553 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.0067 7.1802 1 50 99.0067 7.1802 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.9916 7.1503 1 20 98.9916 7.1503 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.9669 7.1892 2 140 98.9675 7.1848 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.9916 7.1503 1 25 98.9916 7.1503 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 98.9675 7.1848 1 25 98.9675 7.1848 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.9149 7.1501 1 50 98.9149 7.1501 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.8865 7.2106 2 116.5 98.8865 7.2106 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 98.9149 7.1501 1 5 98.9149 7.1501 INE008A16I56 IDBI BK 9-Mar-16 98.8704 7.1899 1 150 98.8704 7.1899 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 98.8511 7.1902 1 50 98.8511 7.1902 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 98.8559 7.1598 1 50 98.8559 7.1598 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 98.8575 7.1497 1 25 98.8575 7.1497 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.8688 7.2002 1 5 98.8688 7.2002 INE683A16HQ4 THE SOUTH INDIAN BK 11-Mar-16 98.8323 7.1874 1 300 98.8323 7.1874 INE667A16FR9 SYNDICATE BK 11-Mar-16 98.8319 7.1899 1 150 98.8319 7.1899 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.8303 7.1999 1 150 98.8303 7.1999 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 98.8383 7.1501 1 25 98.8383 7.1501 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.8383 7.1501 1 25 98.8383 7.1501 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.7809 7.1502 1 75 98.7809 7.1502 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.7809 7.1502 1 25 98.7809 7.1502 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.7793 7.1597 1 25 98.7793 7.1597 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.7618 7.1501 1 50 98.7618 7.1501 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 98.7618 7.1501 1 50 98.7618 7.1501 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.7533 7.1998 1 25 98.7533 7.1998 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 98.7375 7.1801 1 25 98.7375 7.1801 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 98.7183 7.1802 2 25 98.7183 7.1802 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.6403 7.1876 1 250 98.6403 7.1876 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.6604 7.1825 2 250 98.6604 7.1825 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 98.6073 7.1599 1 25 98.6073 7.1599 INE090A16Y63 ICICI BK 20-May-16 97.3909 7.5801 1 25 97.3909 7.5801 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 96.6287 7.5801 1 25 96.6287 7.5801 INE237A16M04 KOTAK MAH BK 7-Jul-16 96.4239 7.6050 1 300 96.4239 7.6050 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 95.7533 7.6000 1 25 95.7533 7.6000 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 93.6240 7.6249 1 25 93.6240 7.6249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com