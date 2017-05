Jan 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.8631 7.1481 2 50 99.8631 7.1481 INE683A16HI1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Jan-16 99.8631 7.1481 2 50 99.8631 7.1481 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 99.8277 6.9998 1 5 99.8277 6.9998 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 99.8216 7.2480 1 5 99.8216 7.2480 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.7704 6.9997 1 5 99.7704 6.9997 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.7284 7.1003 1 5 99.7284 7.1003 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.6686 7.1390 1 100 99.6686 7.1390 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.6660 7.1952 1 15 99.6660 7.1952 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.6059 7.2208 1 0.5 99.6059 7.2208 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.5903 7.1503 1 45 99.5903 7.1503 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.5321 7.1494 1 140 99.5321 7.1494 INE077A16DI5 DENA BK 8-Feb-16 99.4650 7.2713 1 0.2 99.4650 7.2713 INE237A16L05 KOTAK MAH BK 10-Feb-16 99.3934 7.6814 1 15 99.3934 7.6814 INE095A16RL1 INDUSIND BK 16-Feb-16 99.2968 7.3853 2 15 99.2968 7.3853 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.2949 7.1997 1 0.5 99.2949 7.1997 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 99.2779 7.1752 1 5 99.2779 7.1752 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.1454 7.1504 1 5 99.1454 7.1504 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 99.1466 7.1403 1 5 99.1466 7.1403 INE667A16FN8 SYNDICATE BK 26-Feb-16 99.1372 7.2196 1 5 99.1372 7.2196 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 99.0672 7.1600 1 200 99.0672 7.1600 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.0672 7.1600 1 50 99.0672 7.1600 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 99.0646 7.1801 1 50 99.0646 7.1801 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 99.0646 7.1801 1 50 99.0646 7.1801 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.0782 7.2249 2 10 99.0751 7.2498 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 99.0466 7.1702 1 50 99.0466 7.1702 INE608A16LF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-16 99.0466 7.1702 1 50 99.0466 7.1702 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 99.0238 7.3434 1 0.1 99.0238 7.3434 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.9861 7.1897 2 150 98.9861 7.1897 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.9888 7.1704 1 100 98.9888 7.1704 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.0054 7.1897 1 100 99.0054 7.1897 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 98.9907 7.1571 2 90 98.9964 7.1159 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 98.9888 7.1704 1 75 98.9888 7.1704 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.9902 7.1603 1 0.05 98.9902 7.1603 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 98.9127 7.1648 1 50 98.9127 7.1648 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.8958 7.1497 2 150 98.8958 7.1497 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 98.8927 7.1700 2 150 98.8927 7.1700 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.8750 7.1603 1 50 98.8750 7.1603 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 98.8735 7.1700 1 50 98.8735 7.1700 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.8559 7.1598 1 50 98.8559 7.1598 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.7972 7.1672 4 515 98.7972 7.1672 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.8000 7.1503 1 50 98.8000 7.1503 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.7809 7.1502 1 75 98.7809 7.1502 INE008A16I72 IDBI BK 15-Mar-16 98.7776 7.1698 1 50 98.7776 7.1698 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.7230 7.1533 2 75 98.7236 7.1501 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 98.6283 7.1498 1 50 98.6283 7.1498 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.4977 7.2299 2 200 98.4977 7.2299 INE008A16F34 IDBI BK 1-Sep-16 95.3498 7.6399 1 100 95.3498 7.6399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com