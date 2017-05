Jan 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.9049 6.9489 1 100 99.9049 6.9489 INE976G16CO5 RBL BK 22-Jan-16 99.8399 7.3163 2 100 99.8392 7.3483 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.7442 7.2005 3 80 99.7442 7.2005 INE008A16H32 IDBI BK 27-Jan-16 99.7737 6.8989 1 5 99.7737 6.8989 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.6968 7.3991 2 10 99.6895 7.5790 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.7322 7.0000 1 5 99.7322 7.0000 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.6313 7.1091 1 50 99.6313 7.1091 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.6511 7.0997 1 25 99.6511 7.0997 INE008A16H81 IDBI BK 3-Feb-16 99.6125 7.0994 1 100 99.6125 7.0994 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.5937 7.0907 1 25 99.5937 7.0907 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.5422 7.6302 1 5 99.5422 7.6302 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.5697 7.1699 1 3.5 99.5697 7.1699 INE608A16LI0 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-16 99.4883 7.2204 2 75 99.4883 7.2204 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.3964 7.1501 1 25 99.3964 7.1501 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.3829 7.0825 1 5 99.3829 7.0825 INE434A16MJ7 ANDHRA BK 17-Feb-16 99.3356 7.1802 1 50 99.3356 7.1802 INE008A16I07 IDBI BK 17-Feb-16 99.3319 7.2205 2 50 99.3319 7.2205 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 99.3172 7.1696 1 50 99.3172 7.1696 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 99.3162 7.1802 1 25 99.3162 7.1802 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 99.3162 7.1802 1 25 99.3162 7.1802 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.2397 7.1701 3 525 99.2397 7.1701 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 99.2360 7.2053 4 250 99.2360 7.2053 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.2397 7.1701 1 200 99.2397 7.1701 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.1624 7.1699 1 100 99.1624 7.1699 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.1601 7.1898 2 50 99.1601 7.1898 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 99.1806 7.1800 2 10 99.1806 7.1800 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 99.1008 7.1997 2 100 99.1008 7.1997 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.0983 7.2199 1 55 99.0983 7.2199 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.0839 7.1802 1 5 99.0839 7.1802 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 99.0227 7.2047 1 50 99.0227 7.2047 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 98.9605 7.1001 1 50 98.9605 7.1001 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.9460 7.2001 1 25 98.9460 7.2001 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 98.9297 7.1797 1 75 98.9297 7.1797 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 98.9094 7.1868 2 75 98.9089 7.1901 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 98.9149 7.1501 1 50 98.9149 7.1501 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.9134 7.1601 1 25 98.9134 7.1601 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.8896 7.1903 1 55 98.8896 7.1903 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 98.8881 7.2001 1 25 98.8881 7.2001 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.8335 7.1800 1 25 98.8335 7.1800 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 98.8275 7.2173 1 25 98.8275 7.2173 INE565A16AL9 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-16 98.8575 7.1497 1 5 98.8575 7.1497 INE008A16I72 IDBI BK 15-Mar-16 98.8110 7.2001 1 200 98.8110 7.2001 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.8127 7.1897 1 55 98.8127 7.1897 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.8082 7.2173 1 25 98.8082 7.2173 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 98.7618 7.1501 1 75 98.7618 7.1501 INE090A163A9 ICICI BK 29-Jul-16 95.9751 7.7700 1 25 95.9751 7.7700 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.5742 7.7600 1 100 93.5742 7.7600 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 93.4441 7.7600 1 50 93.4441 7.7600 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 93.4626 7.7600 1 50 93.4626 7.7600 INE040A16AP4 HDFC BK 13-Jan-17 92.8548 7.6950 1 50 92.8548 7.6950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com