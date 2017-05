Jan 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.9212 7.1962 1 100 99.9212 7.1962 INE683A16HI1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Jan-16 99.9212 7.1962 1 25 99.9212 7.1962 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 99.8533 7.6606 1 50 99.8533 7.6606 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.7280 7.1108 1 25 99.7280 7.1108 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.6667 7.1801 1 25 99.6667 7.1801 INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 99.6452 7.2202 1 125 99.6452 7.2202 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.6516 7.0895 1 50 99.6516 7.0895 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.6076 7.1895 2 80 99.6076 7.1895 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 99.5852 7.2396 1 30 99.5852 7.2396 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.5290 7.1972 2 52 99.5288 7.2001 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 99.4919 7.1694 1 50 99.4919 7.1694 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.3964 7.1501 1 75 99.3964 7.1501 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 99.3948 7.1691 1 5 99.3948 7.1691 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 99.3338 7.1998 1 25 99.3338 7.1998 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 99.3310 7.2303 1 25 99.3310 7.2303 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 99.2580 7.1804 1 200 99.2580 7.1804 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.2560 7.1999 1 50 99.2560 7.1999 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.2150 7.2198 1 25 99.2150 7.2198 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 99.1977 7.2002 1 25 99.1977 7.2002 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.1794 7.1900 1 225 99.1794 7.1900 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 99.1761 7.2196 1 25 99.1761 7.2196 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.1206 7.1965 3 220 99.1189 7.2102 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.1298 7.1202 2 150 99.1298 7.1202 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.1874 7.1197 1 75 99.1874 7.1197 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 99.1806 7.1798 1 75 99.1806 7.1798 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 99.1189 7.2102 1 50 99.1189 7.2102 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 99.1032 7.1803 2 75 99.1032 7.1803 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 99.0801 7.2102 1 100 99.0801 7.2102 INE238A16F36 AXIS BK 3-Mar-16 99.1214 7.1896 1 200 99.1214 7.1896 INE095A16RP2 INDUSIND BK 3-Mar-16 99.0536 7.2653 2 50 99.0536 7.2653 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 99.0595 7.2196 1 50 99.0595 7.2196 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.0532 7.1201 1 50 99.0532 7.1201 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.0532 7.1201 1 50 99.0532 7.1201 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 99.0400 7.2203 1 50 99.0400 7.2203 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 99.0400 7.2203 1 45 99.0400 7.2203 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 99.0287 7.1600 1 50 99.0287 7.1600 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.9475 7.1898 1 50 98.9475 7.1898 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.0095 7.1598 1 50 99.0095 7.1598 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 98.9489 7.1801 1 25 98.9489 7.1801 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 98.9267 7.2001 2 250 98.9267 7.2001 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 98.9168 7.2672 2 100 98.9168 7.2672 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.9029 7.2301 1 25 98.9029 7.2301 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 98.9074 7.2001 1 25 98.9074 7.2001 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.8622 7.1199 1 75 98.8622 7.1199 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.9194 7.1201 1 75 98.9194 7.1201 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.8511 7.1902 1 50 98.8511 7.1902 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 98.8496 7.1997 1 25 98.8496 7.1997 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.9074 7.2001 1 25 98.9074 7.2001 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.9074 7.2001 1 25 98.9074 7.2001 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.8527 7.1801 1 25 98.8527 7.1801 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.8805 7.2499 1 75 98.8805 7.2499 INE428A16QP7 ALLAHABAD BK 15-Mar-16 98.8303 7.1999 1 50 98.8303 7.1999 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.8303 7.1999 1 25 98.8303 7.1999 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 98.8029 7.2498 1 50 98.8029 7.2498 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.7860 7.1199 1 75 98.7860 7.1199 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.6994 7.2875 4 100 98.6994 7.2875 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.5711 7.1501 1 50 98.5711 7.1501 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.3366 7.7176 16 2150 98.3366 7.7176 INE648A16GZ0 STATE BK OF BIKANER AND 14-Sep-16 95.1885 7.5925 1 25 95.1885 7.5925 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com