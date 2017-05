Jan 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 99.9213 7.1861 4 270 99.9212 7.1962 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 99.9217 7.1505 2 105 99.9217 7.1505 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 99.9212 7.1962 1 25 99.9212 7.1962 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.8627 7.1691 1 25 99.8627 7.1691 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.8039 7.1717 1 25 99.8039 7.1717 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.7844 7.1695 3 285 99.7844 7.1695 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.7050 7.1996 1 1 99.7050 7.1996 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 99.7070 7.1506 1 5 99.7070 7.1506 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.6710 7.0871 2 200 99.6710 7.0871 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.6876 7.1490 1 5 99.6876 7.1490 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.6518 7.0854 1 50 99.6518 7.0854 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.5230 7.2897 2 19 99.5223 7.2999 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.5496 7.1800 1 5 99.5496 7.1800 INE090A16W16 ICICI BK 22-Feb-16 99.3115 7.2298 1 25 99.3115 7.2298 INE528G16D98 YES BK 22-Feb-16 99.3124 7.2203 1 4 99.3124 7.2203 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 99.2714 7.2403 1 150 99.2714 7.2403 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.2345 7.2196 2 100 99.2345 7.2196 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.2334 7.2300 1 100 99.2334 7.2300 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.2488 7.2701 1 5 99.2488 7.2701 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 99.1749 7.2302 1 25 99.1749 7.2302 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.1585 7.2039 6 375 99.1578 7.2096 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 99.0958 7.2401 2 300 99.0958 7.2401 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.1141 7.2499 1 60 99.1141 7.2499 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 99.1177 7.2201 1 25 99.1177 7.2201 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 99.1165 7.2300 1 25 99.1165 7.2300 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.1201 7.2003 1 25 99.1201 7.2003 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 99.0206 7.2203 2 100 99.0206 7.2203 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.0026 7.2102 2 75 99.0026 7.2102 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.0206 7.2203 1 50 99.0206 7.2203 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 98.9777 7.2499 1 50 98.9777 7.2499 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 98.9862 7.3299 1 50 98.9862 7.3299 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.0013 7.2197 1 50 99.0013 7.2197 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 98.9798 7.2348 1 25 98.9798 7.2348 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 98.9847 7.1997 1 25 98.9847 7.1997 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.9604 7.2347 1 25 98.9604 7.2347 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.9059 7.2101 1 75 98.9059 7.2101 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.9059 7.2101 1 50 98.9059 7.2101 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 98.8866 7.2099 1 50 98.8866 7.2099 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.7578 7.2874 6 300 98.7578 7.2874 INE095A16RQ0 INDUSIND BK 22-Mar-16 98.7447 7.2501 1 25 98.7447 7.2501 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.6216 7.1852 2 250 98.6216 7.1852 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.3985 7.7151 3 250 98.3985 7.7151 INE095A16RR8 INDUSIND BK 10-Jun-16 96.9849 7.8800 1 400 96.9849 7.8800 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.6444 7.7901 1 50 93.6444 7.7901 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 93.3185 7.5750 2 75 93.3185 7.5750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com