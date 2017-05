Jan 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16CO5 RBL BK 22-Jan-16 99.9396 7.3531 1 75 99.9396 7.3531 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.8848 7.0171 2 205 99.8801 7.3027 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.8031 7.2010 2 65 99.8031 7.2010 INE008A16G74 IDBI BK 29-Jan-16 99.8029 7.2084 1 50 99.8029 7.2084 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.8018 7.2487 1 50 99.8018 7.2487 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 99.8042 7.1607 1 30 99.8042 7.1607 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.8048 7.1387 1 25 99.8048 7.1387 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.7433 7.2245 3 50 99.7428 7.2400 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.7242 7.2104 1 25 99.7242 7.2104 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 99.7033 7.2412 1 100 99.7033 7.2412 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.6836 7.2408 1 350 99.6836 7.2408 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.6639 7.2398 3 255 99.6658 7.1995 INE141A16VN1 OBC 5-Feb-16 99.6635 7.2492 1 50 99.6635 7.2492 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.4680 7.2303 1 245 99.4680 7.2303 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 99.4678 7.2328 2 30 99.4688 7.2194 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.4284 7.2356 2 45 99.4284 7.2356 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 99.4076 7.2505 1 50 99.4076 7.2505 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.3143 7.2002 1 5 99.3143 7.2002 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 99.2851 7.3005 1 5 99.2851 7.3005 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.2457 7.3003 2 100 99.2457 7.3003 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.2529 7.2301 1 50 99.2529 7.2301 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.2539 7.2204 1 25 99.2539 7.2204 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 99.2529 7.2301 1 25 99.2529 7.2301 INE457A16GM4 BK OF MAHARASHTRA 26-Feb-16 99.2604 7.3504 1 5 99.2604 7.3504 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.1933 7.2400 1 70 99.1933 7.2400 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.2225 7.1503 1 5 99.2225 7.1503 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.1896 7.1003 1 25 99.1896 7.1003 INE141A16VP6 OBC 3-Mar-16 99.1355 7.2338 3 125 99.1354 7.2348 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.1554 7.2303 1 5 99.1554 7.2303 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 99.1080 7.3002 1 50 99.1080 7.3002 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 99.1323 7.0996 1 25 99.1323 7.0996 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.1153 7.2400 1 15 99.1153 7.2400 INE008A16I64 IDBI BK 8-Mar-16 99.0368 7.2446 1 25 99.0368 7.2446 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.0014 7.2192 5 425 99.0019 7.2153 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 98.9777 7.2499 2 75 98.9777 7.2499 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 98.9861 7.1897 1 25 98.9861 7.1897 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 98.9847 7.1997 1 5 98.9847 7.1997 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.9222 7.2304 3 165 98.9223 7.2299 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 98.9201 7.2448 2 50 98.9201 7.2448 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.9424 7.2250 1 25 98.9424 7.2250 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 98.8805 7.2499 1 50 98.8805 7.2499 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.8611 7.2498 1 75 98.8611 7.2498 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 98.7254 7.2500 2 30 98.7271 7.2400 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.4059 7.7799 2 150 98.4059 7.7799 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.4119 7.7501 1 75 98.4119 7.7501 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 97.2088 7.8800 1 250 97.2088 7.8800 INE238A16A23 AXIS BK 1-Jul-16 96.5923 7.8999 1 100 96.5923 7.8999 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 96.0034 7.7525 1 0.5 96.0034 7.7525 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 93.5763 7.8300 1 50 93.5763 7.8300 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 93.5090 7.8200 1 50 93.5090 7.8200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com