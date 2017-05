Jan 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.8403 7.2980 1 5 99.8403 7.2980 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.8216 7.2480 1 5 99.8216 7.2480 INE705A16NE9 VIJAYA BK 1-Feb-16 99.7622 7.2503 1 50 99.7622 7.2503 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.7424 7.2513 1 15 99.7424 7.2513 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 99.6841 7.2293 2 70 99.6841 7.2293 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.6251 7.2291 2 100 99.6251 7.2291 INE683A16HO9 THE SOUTH INDIAN BK 15-Feb-16 99.4841 7.2800 2 50 99.4841 7.2800 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 99.4265 7.2598 2 100 99.4265 7.2598 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 99.4265 7.2598 1 25 99.4265 7.2598 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 99.4233 7.3006 1 25 99.4233 7.3006 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 99.4273 7.2496 1 25 99.4273 7.2496 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.3501 7.2353 1 195 99.3501 7.2353 INE667A16FM0 SYNDICATE BK 22-Feb-16 99.3501 7.2353 2 100 99.3501 7.2353 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.2684 7.2703 1 100 99.2684 7.2703 INE434A16KP8 ANDHRA BK 26-Feb-16 99.2900 7.2501 1 50 99.2900 7.2501 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.2714 7.2403 1 25 99.2714 7.2403 INE457A16GM4 BK OF MAHARASHTRA 26-Feb-16 99.2949 7.1997 1 5 99.2949 7.1997 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.2037 7.1459 3 45 99.2037 7.1459 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.1395 7.2002 2 50 99.1395 7.2002 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 99.1354 7.2348 1 50 99.1354 7.2348 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 99.1354 7.2348 1 25 99.1354 7.2348 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.0504 7.2901 1 25 99.0504 7.2901 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 99.0374 7.2401 2 240 99.0374 7.2401 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.0381 7.2348 2 150 99.0381 7.2348 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.0374 7.2403 3 805 99.0321 7.2803 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.0186 7.2352 2 198.9 99.0186 7.2352 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 99.0099 7.3000 2 175 99.0099 7.3000 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 98.9402 7.2402 2 100 98.9402 7.2402 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.9402 7.2402 1 75 98.9402 7.2402 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 98.8999 7.2501 1 100 98.8999 7.2501 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.7947 7.3000 1 200 98.7947 7.3000 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 98.7923 7.3147 1 125 98.7923 7.3147 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.4238 7.7939 4 400 98.4225 7.8002 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.4432 7.8002 2 375 98.4432 7.8002 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 93.6743 7.8000 1 100 93.6743 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com