Jan 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 99.9811 6.8998 1 25 99.9811 6.8998 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.8818 7.1990 2 300 99.8818 7.1990 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.8621 7.2004 2 400 99.8621 7.2004 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.8424 7.2019 4 425 99.8424 7.2019 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 99.8413 7.2522 1 45 99.8413 7.2522 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.8468 7.0005 1 25 99.8468 7.0005 INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 99.7629 7.2289 1 200 99.7629 7.2289 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 99.7021 7.2706 2 3.08 99.7021 7.2706 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 99.6437 7.2508 1 10 99.6437 7.2508 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 99.6227 7.2756 1 15 99.6227 7.2756 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.5066 7.2394 2 200 99.5066 7.2394 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.4666 7.2494 1 5.5 99.4666 7.2494 INE008A16F83 IDBI BK 22-Feb-16 99.3693 7.2396 1 50 99.3693 7.2396 INE090A16W32 ICICI BK 23-Feb-16 99.3488 7.2499 1 95 99.3488 7.2499 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 99.3096 7.2499 1 10 99.3096 7.2499 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.2900 7.2501 1 100 99.2900 7.2501 INE667A16FN8 SYNDICATE BK 26-Feb-16 99.2929 7.2203 2 95 99.2929 7.2203 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.2900 7.2501 1 25 99.2900 7.2501 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.2900 7.2501 1 5 99.2900 7.2501 INE457A16GM4 BK OF MAHARASHTRA 26-Feb-16 99.3077 7.2700 1 5 99.3077 7.2700 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 99.2313 7.2500 1 200 99.2313 7.2500 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 99.2150 7.2198 1 5 99.2150 7.2198 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 99.1738 7.2399 1 75 99.1738 7.2399 INE095A16RP2 INDUSIND BK 3-Mar-16 99.1670 7.3000 1 50 99.1670 7.3000 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.1554 7.2303 2 50 99.1554 7.2303 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 99.0562 7.2452 1 400 99.0562 7.2452 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 99.0569 7.2398 1 75 99.0569 7.2398 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 99.0763 7.2403 1 75 99.0763 7.2403 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 99.0569 7.2398 1 70 99.0569 7.2398 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 99.0374 7.2401 1 25 99.0374 7.2401 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.0374 7.2401 1 200 99.0374 7.2401 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.9596 7.2403 2 250 98.9596 7.2403 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.9791 7.2398 1 25 98.9791 7.2398 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.9582 7.2502 1 6 98.9582 7.2502 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 98.9014 7.2401 1 25 98.9014 7.2401 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.8259 7.3498 1 250 98.8259 7.3498 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.8119 7.3148 2 226 98.8062 7.3500 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 98.8159 7.2896 1 20 98.8159 7.2896 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.4412 7.8102 3 100 98.4393 7.8201 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.4591 7.8251 2 100 98.4601 7.8199 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.4334 7.8501 1 100 98.4334 7.8501 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.4469 8.1000 1 15 93.4469 8.1000 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 93.3084 7.6538 3 50 93.3074 7.6550 INE090A163E1 ICICI BK 13-Jan-17 92.6401 8.1000 1 15 92.6401 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com