Jan 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H32 IDBI BK 27-Jan-16 99.9019 7.1683 1 5 99.9019 7.1683 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.8621 7.2004 1 145 99.8621 7.2004 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.8641 7.0944 3 105 99.8627 7.1691 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 99.8631 7.1481 1 70 99.8631 7.1481 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.8004 7.3000 1 45 99.8004 7.3000 INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 99.7850 7.1495 1 50 99.7850 7.1495 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.7820 7.2494 1 4 99.7820 7.2494 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 99.7613 7.2790 2 295 99.7606 7.2992 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.7478 7.0989 1 11 99.7478 7.0989 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.8086 6.9995 1 5 99.8086 6.9995 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.5223 7.2999 1 75 99.5223 7.2999 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.5025 7.2998 1 200 99.5025 7.2998 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.4843 7.2778 2 45 99.4827 7.2999 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 99.4827 7.2999 1 20 99.4827 7.2999 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 99.4629 7.3000 1 50 99.4629 7.3000 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 99.4629 7.3000 1 50 99.4629 7.3000 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.3096 7.2499 1 45 99.3096 7.2499 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.2406 7.3500 2 300 99.2365 7.3900 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 99.2457 7.3003 2 200 99.2457 7.3003 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.2313 7.2500 2 125 99.2313 7.2500 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 99.2096 7.2699 1 100 99.2096 7.2699 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.1749 7.2302 1 25 99.1749 7.2302 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 99.0751 7.2498 1 25 99.0751 7.2498 INE237A16L62 KOTAK MAH BK 9-Mar-16 99.1206 7.3597 1 5 99.1206 7.3597 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.0556 7.2498 1 25 99.0556 7.2498 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.0381 7.2350 2 33 99.0361 7.2500 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.0348 7.2598 1 25 99.0348 7.2598 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.0624 7.0503 1 5 99.0624 7.0503 INE428A16QP7 ALLAHABAD BK 15-Mar-16 98.9611 7.2298 3 150 98.9611 7.2298 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.6858 7.2548 1 100 98.6858 7.2548 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.4601 7.8199 1 25 98.4601 7.8199 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.5113 7.8798 1 25 98.5113 7.8798 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.4543 7.8498 1 25 98.4543 7.8498 INE237A16G36 KOTAK MAH BK 2-Jun-16 97.2905 7.8799 1 25 97.2905 7.8799 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 93.5586 7.6850 2 25 93.5586 7.6850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com