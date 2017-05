Jan 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.9411 7.1704 2 150 99.9411 7.1704 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.9409 7.1948 1 30 99.9409 7.1948 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.9215 7.1688 7 440 99.9215 7.1688 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.8610 7.2579 2 45 99.8610 7.2579 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.7990 7.3513 1 50 99.7990 7.3513 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.8031 7.2010 1 25 99.8031 7.2010 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.7246 7.1999 1 50 99.7246 7.1999 INE008A16H99 IDBI BK 10-Feb-16 99.6793 7.3406 2 145 99.6788 7.3510 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.5831 7.2765 3 75 99.5829 7.2800 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.5637 7.2703 2 95 99.5637 7.2703 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 99.5440 7.2697 1 25 99.5440 7.2697 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.5434 7.2793 1 25 99.5434 7.2793 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 99.5259 7.2446 2 100 99.5259 7.2446 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.4449 7.2761 4 280 99.4431 7.3002 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.4834 7.2899 1 200 99.4834 7.2899 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.3684 7.2500 1 25 99.3684 7.2500 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.2977 7.3758 1 200 99.2977 7.3758 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.3381 7.3698 1 200 99.3381 7.3698 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 99.3049 7.2996 1 100 99.3049 7.2996 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.3452 7.2902 1 5 99.3452 7.2902 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 99.2900 7.2501 2 50 99.2900 7.2501 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.3052 7.0938 3 25 99.3052 7.0938 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 99.2302 7.2604 1 100 99.2302 7.2604 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.1466 7.3066 3 30 99.1599 7.1915 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.1330 7.2551 2 100 99.1330 7.2551 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 99.1336 7.2500 2 75 99.1336 7.2500 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 99.1323 7.0996 1 25 99.1323 7.0996 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 99.1348 7.2399 2 100 99.1348 7.2399 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.1336 7.2500 2 100 99.1336 7.2500 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.0751 7.2498 3 150 99.0751 7.2498 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.0738 7.2601 2 75 99.0738 7.2601 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.0369 7.2436 2 54 99.0361 7.2500 INE141A16VU6 OBC 15-Mar-16 99.0556 7.2498 4 225 99.0556 7.2498 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 99.0166 7.2501 1 50 99.0166 7.2501 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.9582 7.2502 1 50 98.9582 7.2502 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 98.9596 7.2403 1 50 98.9596 7.2403 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 98.8911 7.3087 1 100 98.8911 7.3087 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 98.9315 7.3003 1 25 98.9315 7.3003 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 98.8626 7.2401 1 25 98.8626 7.2401 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 98.8805 7.2499 1 50 98.8805 7.2499 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.7463 7.2406 2 129 98.7358 7.3022 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 98.6889 7.4601 1 25 98.6889 7.4601 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.4852 8.0201 1 25 98.4852 8.0201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com