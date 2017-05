Jan 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.9795 7.4840 2 105 99.9795 7.4840 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.9795 7.4840 1 95 99.9795 7.4840 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.9589 7.5038 1 50 99.9589 7.5038 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.9592 7.4490 1 30 99.9592 7.4490 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.8990 7.3805 1 5 99.8990 7.3805 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.9228 7.0499 1 5 99.9228 7.0499 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.8801 7.3027 1 100 99.8801 7.3027 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.8830 7.1258 1 5 99.8830 7.1258 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.8403 7.2980 1 100 99.8403 7.2980 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.8182 7.3864 1 125 99.8182 7.3864 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.7589 7.3512 1 25 99.7589 7.3512 INE008A16H99 IDBI BK 10-Feb-16 99.7189 7.3493 1 30 99.7189 7.3493 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.6968 7.4003 1 5 99.6968 7.4003 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.7170 7.3992 1 5 99.7170 7.3992 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.6301 7.1324 1 25 99.6301 7.1324 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.5835 7.2694 1 25 99.5835 7.2694 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.4855 7.2601 1 100 99.4855 7.2601 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 99.5025 7.2998 1 25 99.5025 7.2998 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.4812 7.0500 1 5 99.4812 7.0500 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.4068 7.2603 1 25 99.4068 7.2603 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.4312 7.2000 1 5 99.4312 7.2000 INE667A16FN8 SYNDICATE BK 26-Feb-16 99.4391 7.0994 1 5 99.4391 7.0994 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.4339 7.1656 1 5 99.4339 7.1656 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 99.3608 7.3383 2 175 99.3641 7.2997 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 99.3602 7.1221 1 0.5 99.3602 7.1221 INE648A16GY3 STATE BK OF BIKANER AND 1-Mar-16 99.3442 7.0862 3 107 99.3477 7.0486 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.3273 7.2705 1 105 99.3273 7.2705 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.3550 7.1804 1 25 99.3550 7.1804 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.3266 7.0702 1 5 99.3266 7.0702 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 99.2654 7.3004 1 25 99.2654 7.3004 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 99.2704 7.2503 1 17 99.2704 7.2503 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.2744 7.2103 1 17 99.2744 7.2103 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.1813 7.3484 2 200 99.1811 7.3504 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 99.1922 7.2500 1 100 99.1922 7.2500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.1727 7.2496 2 100 99.1727 7.2496 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 99.1845 7.3196 1 5 99.1845 7.3196 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.1537 7.2450 2 100 99.1537 7.2450 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.1531 7.2502 1 98.9 99.1531 7.2502 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 99.1508 7.2701 1 50 99.1508 7.2701 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.1930 7.0703 1 5 99.1930 7.0703 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.1342 7.2449 1 50 99.1342 7.2449 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.1008 7.1997 1 25 99.1008 7.1997 INE008A16I72 IDBI BK 15-Mar-16 99.0549 7.2553 2 100 99.0549 7.2553 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.0427 7.3498 2 100 99.0427 7.3498 INE141A16VU6 OBC 15-Mar-16 99.0556 7.2498 2 100 99.0556 7.2498 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.0549 7.2553 3 100 99.0549 7.2553 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 99.0153 7.2598 1 50 99.0153 7.2598 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 98.9852 7.3372 25 1200 98.9852 7.3372 INE092T16025 IDFC BK 18-Mar-16 98.9828 7.3548 2 200 98.9828 7.3548 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 98.9965 7.2547 2 100 98.9965 7.2547 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 98.9978 7.2452 2 75 98.9978 7.2452 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.9964 7.2551 2 50 98.9971 7.2503 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 98.9395 7.2450 1 50 98.9395 7.2450 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.9454 7.3402 1 26 98.9454 7.3402 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.7667 7.3512 21 95.5 98.7667 7.3512 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 98.7276 7.3502 1 15 98.7276 7.3502 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.5279 8.0198 1 25 98.5279 8.0198 INE090A16Y63 ICICI BK 20-May-16 97.5326 8.0999 1 25 97.5326 8.0999 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 97.1682 8.1201 2 50 97.1682 8.1201 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 96.9497 7.9199 1 25 96.9497 7.9199 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 96.7291 8.1201 1 25 96.7291 8.1201 INE090A162A1 ICICI BK 27-Jul-16 96.1179 8.1000 1 1 96.1179 8.1000 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 95.5487 7.8001 1 100 95.5487 7.8001 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 93.2607 7.8500 1 25 93.2607 7.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com