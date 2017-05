Jan 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.9808 7.0093 2 95 99.9808 7.0093 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.9808 7.0093 1 95 99.9808 7.0093 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.9190 7.3966 3 100.5 99.9190 7.3972 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.8603 7.2963 2 150 99.8603 7.2945 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.8404 7.2934 1 25 99.8404 7.2934 INE976G16CM9 RBL BK 5-Feb-16 99.8388 7.3666 1 7 99.8388 7.3666 INE428A16QM4 ALLAHABAD BK 8-Feb-16 99.7806 7.2961 1 75 99.7806 7.2961 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.7805 7.2994 1 5 99.7805 7.2994 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 99.7589 7.3512 1 50 99.7589 7.3512 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.5025 7.2998 2 200 99.5025 7.2998 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.4194 7.3502 2 150 99.4194 7.3502 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.4226 7.3095 1 150 99.4226 7.3095 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.4454 7.2699 1 5 99.4454 7.2699 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.3618 7.3257 3 375 99.3628 7.3147 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.3399 7.3496 1 6 99.3399 7.3496 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 99.2851 7.3005 1 50 99.2851 7.3005 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 99.2300 7.0808 1 125 99.2300 7.0808 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.1966 7.3904 1 50 99.1966 7.3904 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 99.2053 7.3097 4 200 99.2053 7.3097 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.1867 7.2997 2 121 99.1867 7.2997 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 99.2037 7.3246 1 50 99.2037 7.3246 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.1659 7.3097 7 475 99.1659 7.3097 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.1856 7.3097 2 100 99.1856 7.3097 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 99.1613 7.3503 1 100 99.1613 7.3503 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.1462 7.3098 2 100 99.1462 7.3098 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 99.1462 7.3098 2 75 99.1462 7.3098 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.0884 7.2999 1 20 99.0884 7.2999 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.0334 7.5798 3 400 99.0334 7.5798 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.0675 7.3099 1 50 99.0675 7.3099 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 99.0466 7.3195 2 50.5 99.0578 7.2328 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 99.0269 7.3198 1 50 99.0269 7.3198 INE092T16025 IDFC BK 18-Mar-16 99.0025 7.3551 3 150 99.0025 7.3551 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 99.0086 7.3097 3 125 99.0086 7.3097 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.0099 7.3000 1 75 99.0099 7.3000 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.0282 7.3100 1 50 99.0282 7.3100 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.0112 7.2903 1 50 99.0112 7.2903 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.9525 7.2903 1 20 98.9525 7.2903 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 98.9011 7.5103 1 200 98.9011 7.5103 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.5222 8.1714 5 175 98.5225 8.1698 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.5396 8.1962 3 100 98.5407 8.1899 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.5492 8.0200 1 25 98.5492 8.0200 INE040A16AS8 HDFC BK 13-Apr-16 98.3641 7.9873 1 100 98.3641 7.9873 INE238A16ZT3 AXIS BK 22-Apr-16 98.1445 8.2150 1 25 98.1445 8.2150 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 97.1087 8.1100 1 25 97.1087 8.1100 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 96.9623 8.1099 1 0.7 96.9623 8.1099 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com