Jan 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.9384 7.4993 3 125 99.9384 7.4993 INE705A16NE9 VIJAYA BK 1-Feb-16 99.9384 7.4993 1 25 99.9384 7.4993 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.9190 7.3972 1 25 99.9190 7.3972 INE238A16ZD7 AXIS BK 3-Feb-16 99.8980 7.4536 1 100 99.8980 7.4536 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.8777 7.4506 2 100 99.8728 7.7479 INE141A16VN1 OBC 5-Feb-16 99.8583 7.3991 3 200 99.8583 7.3991 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.8564 7.4985 1 30 99.8564 7.4985 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 99.7985 7.3696 1 10 99.7985 7.3696 INE608A16LI0 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-16 99.7775 7.3994 1 75 99.7775 7.3994 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 99.7557 7.4490 1 50 99.7557 7.4490 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 99.6635 7.2492 1 50 99.6635 7.2492 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.6590 7.3465 1 5 99.6590 7.3465 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.6722 7.0612 1 5 99.6722 7.0612 INE008A16I07 IDBI BK 17-Feb-16 99.6163 7.3995 2 75 99.6163 7.3995 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.6163 7.3995 1 30 99.6163 7.3995 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 99.6163 7.3995 1 25 99.6163 7.3995 INE528G16D80 YES BK 18-Feb-16 99.5907 7.5004 1 50 99.5907 7.5004 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.4405 7.3345 1 145 99.4405 7.3345 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.4355 7.4004 2 75 99.4355 7.4004 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 99.4355 7.4004 1 75 99.4355 7.4004 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.4317 7.4505 1 5 99.4317 7.4505 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 99.4128 7.6998 1 50 99.4128 7.6998 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 99.3625 7.3181 1 0.1 99.3625 7.3181 INE141A16VS0 OBC 2-Mar-16 99.3399 7.3496 1 150 99.3399 7.3496 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 99.3182 7.3696 1 200 99.3182 7.3696 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.3606 7.3401 2 100 99.3606 7.3401 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 99.3011 7.3398 1 50 99.3011 7.3398 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 99.2218 7.3403 5 250 99.2218 7.3403 INE457A16HF6 BK OF MAHARASHTRA 8-Mar-16 99.2187 7.3697 4 200 99.2187 7.3697 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.2020 7.3403 1 50 99.2020 7.3403 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 99.1999 7.3598 1 50 99.1999 7.3598 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.1811 7.3504 1 300 99.1811 7.3504 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.1822 7.3404 2 100 99.1822 7.3404 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 99.2416 7.3403 2 100 99.2416 7.3403 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.1500 7.4502 3 200 99.1500 7.4502 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.1630 7.3353 2 100 99.1630 7.3353 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 99.1557 7.3998 1 5 99.1557 7.3998 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.0959 7.4002 1 30 99.0959 7.4002 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.1331 7.5997 1 5 99.1331 7.5997 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.0543 7.5754 5 340 99.0540 7.5780 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.0760 7.4001 1 55 99.0760 7.4001 INE649A16FO4 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-16 99.0906 7.2821 1 25 99.0906 7.2821 INE649A16FP1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Mar-16 99.0328 7.2750 5 325 99.0312 7.2872 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 99.0216 7.3601 1 150 99.0216 7.3601 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.0246 7.3373 3 100 99.0246 7.3373 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.0242 7.3403 1 50 99.0242 7.3403 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 98.9216 7.5077 1 200 98.9216 7.5077 INE648A16HC7 STATE BK OF BIKANER AND 23-Mar-16 98.9410 7.2347 2 50 98.9410 7.2347 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.8119 7.3147 5 600 98.8303 7.1999 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.5705 8.0202 1 25 98.5705 8.0202 INE112A16JF3 CORPORATION BK 20-Dec-16 93.5535 7.7151 1 25 93.5535 7.7151 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com