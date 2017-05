Feb 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 99.9808 6.9972 3 225 99.9811 6.8998 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.9808 7.0093 2 200 99.9808 7.0093 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.9809 6.9728 1 75 99.9809 6.9728 INE090A168C4 ICICI BK 3-Feb-16 99.9613 7.0687 3 395 99.9611 7.1020 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 99.9615 7.0261 4 325 99.9611 7.1020 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.9409 7.1948 2 150 99.9409 7.1948 INE691A16JJ8 UCO BK 4-Feb-16 99.9396 7.3531 1 0.25 99.9396 7.3531 INE428A16QL6 ALLAHABAD BK 5-Feb-16 99.9217 7.1505 2 195 99.9217 7.1505 INE976G16CM9 RBL BK 5-Feb-16 99.9201 7.2967 1 100 99.9201 7.2967 INE141A16VN1 OBC 5-Feb-16 99.9195 7.3515 1 5 99.9195 7.3515 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.8592 7.3521 1 85 99.8592 7.3521 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.5818 7.2992 1 5 99.5818 7.2992 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 99.5515 7.1496 1 5 99.5515 7.1496 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 99.5515 7.1496 1 5 99.5515 7.1496 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.4982 7.3626 4 350 99.4984 7.3603 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 99.5190 7.3506 1 5 99.5190 7.3506 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.4393 7.3503 1 45 99.4393 7.3503 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 99.4371 7.3793 1 5 99.4371 7.3793 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 99.4155 7.3999 1 10 99.4155 7.3999 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.3569 7.3828 2 200 99.3569 7.3828 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.3593 7.3551 1 25 99.3593 7.3551 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.3593 7.3551 1 25 99.3593 7.3551 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.3712 7.4505 1 5 99.3712 7.4505 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 99.3354 6.9772 1 25 99.3354 6.9772 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.2926 7.4297 1 25 99.2926 7.4297 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.2834 7.1202 1 40 99.2834 7.1202 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 99.2803 7.3499 1 5 99.2803 7.3499 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 99.2155 7.4002 1 50 99.2155 7.4002 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.1185 7.5487 3 275 99.1158 7.5724 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.0848 7.3289 3 550 99.0847 7.3298 INE514E16AG9 EXPORT IMPORT BK OF INDI21-Mar-16 99.0162 7.4010 2 230 99.0137 7.4201 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 98.9826 7.5034 1 200 98.9826 7.5034 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.8702 7.3174 3 170 98.8702 7.3174 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.6246 8.0797 2 200 98.6246 8.0797 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 97.4217 8.0499 2 75 97.4217 8.0499 INE237A16J09 KOTAK MAH BK 12-Oct-16 94.8396 7.8499 1 5 94.8396 7.8499 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.8632 7.8499 1 5 93.8632 7.8499 INE528G16E06 YES BK 30-Jan-17 92.6071 8.0050 1 35 92.6071 8.0050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com