Feb 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.9621 6.9194 2 200 99.9625 6.8463 INE428A16QM4 ALLAHABAD BK 8-Feb-16 99.9022 7.1464 1 5 99.9022 7.1464 INE237A16L05 KOTAK MAH BK 10-Feb-16 99.8883 6.8027 1 5 99.8883 6.8027 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 99.8250 7.1097 1 25 99.8250 7.1097 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.7209 7.2979 2 151 99.7299 7.0610 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 99.6968 7.4003 1 200 99.6968 7.4003 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.6194 7.3395 1 100 99.6194 7.3395 INE683A16HM3 THE SOUTH INDIAN BK 22-Feb-16 99.6156 7.4130 1 25 99.6156 7.4130 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 99.5619 7.3005 2 75 99.5619 7.3005 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 99.5560 7.3992 1 5 99.5560 7.3992 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.5377 7.3700 6 625 99.5374 7.3754 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 99.5396 7.3404 2 105 99.5513 7.1528 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 99.5560 7.3992 1 100 99.5560 7.3992 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.4827 7.2999 2 10 99.4827 7.2999 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.4010 7.3313 4 180 99.4207 7.0892 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.4229 7.0621 7 33.5 99.4229 7.0621 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.4229 7.0621 1 25 99.4229 7.0621 INE457A16HF6 BK OF MAHARASHTRA 8-Mar-16 99.3172 7.3805 2 75 99.3172 7.3805 INE608A16LL4 PUNJAB AND SIND BK 8-Mar-16 99.3159 7.3946 2 50 99.3159 7.3946 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 99.3385 7.1487 1 25 99.3385 7.1487 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.3177 7.3750 1 25 99.3177 7.3750 INE237A16L62 KOTAK MAH BK 9-Mar-16 99.3108 7.4501 1 5 99.3108 7.4501 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.2803 7.3499 2 200 99.2803 7.3499 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.3018 7.1287 1 25 99.3018 7.1287 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 99.2554 7.4005 1 0.1 99.2554 7.4005 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.2020 7.3403 1 25 99.2020 7.3403 INE608A16LN0 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-16 99.1762 7.3947 2 100 99.1762 7.3947 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.1756 7.4002 2 75 99.1756 7.4002 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.1571 7.5677 1 40 99.1571 7.5677 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 99.1761 7.2196 1 5 99.1761 7.2196 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 99.1410 7.1875 1 25 99.1410 7.1875 INE649A16FP1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Mar-16 99.1315 7.2677 1 25 99.1315 7.2677 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.0382 7.2340 1 1 99.0382 7.2340 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 98.9148 7.4156 1 25 98.9148 7.4156 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.8652 7.6171 4 102.5 98.8648 7.6201 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.6657 8.0916 3 60 98.6725 8.0501 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 98.6611 8.1202 1 25 98.6611 8.1202 INE238A16ZR7 AXIS BK 18-Apr-16 98.3529 8.1501 1 0.1 98.3529 8.1501 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 97.4133 8.0767 3 75 97.4123 8.0800 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 97.4426 8.0500 2 25 97.4426 8.0500 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 5-Aug-16 96.0932 8.0650 1 25 96.0932 8.0650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com