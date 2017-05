Feb 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 99.9811 6.8998 1 50 99.9811 6.8998 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.9808 7.0093 1 30 99.9808 7.0093 INE976G16CM9 RBL BK 5-Feb-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE077A16DI5 DENA BK 8-Feb-16 99.9244 6.9037 1 25 99.9244 6.9037 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 99.9035 7.0513 1 25 99.9035 7.0513 INE008A16F18 IDBI BK 12-Feb-16 99.8621 7.2004 1 200 99.8621 7.2004 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.7638 7.2014 1 14 99.7638 7.2014 INE683A16HJ9 THE SOUTH INDIAN BK 17-Feb-16 99.7460 7.1497 1 50 99.7460 7.1497 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.6490 7.1426 1 50 99.6490 7.1426 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.6413 7.2998 2 4 99.6413 7.2998 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.5619 7.3005 2 150 99.5619 7.3005 INE457A16GM4 BK OF MAHARASHTRA 26-Feb-16 99.5875 7.1993 1 5 99.5875 7.1993 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.5705 7.1565 1 2 99.5705 7.1565 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 99.5203 7.3306 2 200 99.5203 7.3306 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 99.5011 7.3205 1 100 99.5011 7.3205 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.4950 7.1254 1 1 99.4950 7.1254 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 99.4403 7.3372 2 150 99.4408 7.3306 INE141A16VP6 OBC 3-Mar-16 99.4416 7.3200 1 25 99.4416 7.3200 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.4215 7.3240 4 250 99.4233 7.3006 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.4233 7.3006 2 100 99.4233 7.3006 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 99.3218 7.3304 1 25 99.3218 7.3304 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.2999 7.3525 2 50 99.2999 7.3525 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.3006 7.3451 1 25 99.3006 7.3451 INE237A16L54 KOTAK MAH BK 11-Mar-16 99.2813 7.3396 2 400 99.2813 7.3396 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 99.2793 7.3601 1 50 99.2793 7.3601 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.2260 7.3004 2 75 99.2260 7.3004 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.2457 7.3003 1 25 99.2457 7.3003 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.2478 7.2798 1 5 99.2478 7.2798 INE608A16LN0 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-16 99.1958 7.3978 2 100 99.1958 7.3978 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.2118 7.2495 1 20 99.2118 7.2495 INE008A16J55 IDBI BK 16-Mar-16 99.1834 7.3296 1 100 99.1834 7.3296 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.9233 7.3567 2 75 98.9214 7.3700 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.6925 8.0596 4 130 98.6860 8.0999 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 98.6828 8.1199 3 75 98.6828 8.1199 INE238A16ZT3 AXIS BK 22-Apr-16 98.2964 8.1101 1 25 98.2964 8.1101 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 97.3366 8.1198 1 25 97.3366 8.1198 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com