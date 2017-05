Feb 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16DI5 DENA BK 8-Feb-16 99.9450 6.6953 1 50 99.9450 6.6953 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.9450 6.6953 1 50 99.9450 6.6953 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 99.9239 6.9525 2 75 99.9206 7.2510 INE008A16H99 IDBI BK 10-Feb-16 99.9022 7.1494 2 90 99.9022 7.1464 INE008A16F18 IDBI BK 12-Feb-16 99.8659 7.0017 1 200 99.8659 7.0017 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 99.8046 7.1449 2 120 99.8018 7.2487 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.8085 7.0032 2 100 99.8085 7.0032 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.8071 7.0545 1 5 99.8071 7.0545 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 99.7478 7.0989 2 75 99.7478 7.0989 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 99.7442 7.2005 1 25 99.7442 7.2005 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 99.7442 7.2005 1 25 99.7442 7.2005 INE528G16D80 YES BK 18-Feb-16 99.7424 7.2513 1 25 99.7424 7.2513 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.6637 7.2445 8 237 99.6635 7.2492 INE090A16W32 ICICI BK 23-Feb-16 99.6418 7.2896 1 25 99.6418 7.2896 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 99.6191 7.3453 1 50 99.6191 7.3453 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 99.6016 7.2999 2 100 99.6016 7.2999 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.5842 7.2574 3 130 99.5806 7.3203 INE667A16FN8 SYNDICATE BK 26-Feb-16 99.5892 7.1695 2 125 99.5892 7.1695 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 99.5808 7.3162 3 75 99.5755 7.4097 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 99.5231 7.2874 2 175 99.5242 7.2707 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.5255 7.2500 1 50 99.5255 7.2500 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 99.5093 7.1995 3 825 99.5093 7.1995 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.5179 7.0728 1 20 99.5179 7.0728 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 99.5589 7.3507 1 5 99.5589 7.3507 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 99.4966 7.1027 1 25 99.4966 7.1027 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 99.4666 7.2494 1 100 99.4666 7.2494 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 99.5288 7.2001 1 25 99.5288 7.2001 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.4507 7.2001 1 75 99.4507 7.2001 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 99.3575 7.1524 1 5 99.3575 7.1524 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 99.3345 7.1922 3 37 99.3345 7.1922 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.3049 7.2996 1 150 99.3049 7.2996 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.2457 7.3003 1 150 99.2457 7.3003 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.2612 7.1492 1 50 99.2612 7.1492 INE608A16LN0 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-16 99.2163 7.3926 1 200 99.2163 7.3926 INE112A16JG1 CORPORATION BK 16-Mar-16 99.2026 7.3348 5 300 99.2026 7.3348 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 99.1080 7.3000 1 50 99.1080 7.3000 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.0688 7.2996 1 25 99.0688 7.2996 INE608A16LO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-16 98.9176 7.3963 4 500 98.9178 7.3949 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 98.7045 8.1197 1 25 98.7045 8.1197 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.7076 8.1000 1 25 98.7076 8.1000 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 98.6966 8.1699 1 1 98.6966 8.1699 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 94.3469 8.1001 1 10 94.3469 8.1001 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.7971 8.0999 1 10 93.7971 8.0999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com