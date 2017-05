Feb 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H99 IDBI BK 10-Feb-16 99.9609 7.1385 1 25 99.9609 7.1385 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.8596 7.3312 1 200 99.8596 7.3312 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.8621 7.2004 1 25 99.8621 7.2004 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.8414 7.2472 2 111 99.8413 7.2522 INE095A16RM9 INDUSIND BK 17-Feb-16 99.8172 7.4271 1 125 99.8172 7.4271 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.8216 7.2480 1 22.25 99.8216 7.2480 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 99.8053 7.1220 2 175 99.8060 7.0948 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 99.8031 7.2010 1 3 99.8031 7.2010 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 99.7193 7.3389 5 243 99.7193 7.3389 INE667A16FM0 SYNDICATE BK 22-Feb-16 99.7192 7.3415 1 60 99.7192 7.3415 INE528G16D98 YES BK 22-Feb-16 99.7238 7.2209 1 50 99.7238 7.2209 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.7246 7.1999 1 25 99.7246 7.1999 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 99.6658 7.1995 3214.666 99.6658 7.1995 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 99.6398 7.3308 4 457 99.6393 7.3407 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.6432 7.2610 1 25 99.6432 7.2610 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.6462 7.1998 1 25 99.6462 7.1998 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 99.5875 7.1993 1 50 99.5875 7.1993 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 99.5825 7.2870 219.9583 99.5825 7.2870 INE648A16GY3 STATE BK OF BIKANER AND 1-Mar-16 99.5649 7.2503 2 100 99.5649 7.2503 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 99.5452 7.2505 1 25 99.5452 7.2505 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.5289 7.1986 1 50 99.5289 7.1986 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 99.5190 7.3506 1 25 99.5190 7.3506 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 99.5255 7.2508 1 25 99.5255 7.2508 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 99.5059 7.2497 2 50 99.5059 7.2497 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.5107 7.1787 2 30 99.5106 7.1804 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 99.4085 7.2394 2 260 99.4085 7.2394 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 99.4080 7.2456 1 25 99.4080 7.2456 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.4076 7.2505 1 15 99.4076 7.2505 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.3813 7.3300 2 160 99.3813 7.3300 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 99.3796 7.3503 1 100 99.3796 7.3503 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.3880 7.2502 1 100 99.3880 7.2502 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.3641 7.2997 10 150 99.3641 7.2997 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 99.3684 7.2500 1 2 99.3684 7.2500 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.3049 7.2996 6 500 99.3049 7.2996 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.3101 7.2447 1 25 99.3101 7.2447 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.3264 7.2800 2 25 99.3264 7.2800 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.3292 7.2499 1 25 99.3292 7.2499 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 99.3292 7.2499 1 25 99.3292 7.2499 INE691A16JT7 UCO BK 15-Mar-16 99.2803 7.3499 1 96.5 99.2803 7.3499 INE691A16JT7 UCO BK 15-Mar-16 99.3049 7.2996 1 25 99.3049 7.2996 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 99.2851 7.3005 1 25 99.2851 7.3005 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.2391 7.3647 4 300 99.2391 7.3647 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.2175 7.3812 3 200 99.2192 7.3650 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 99.2355 7.2101 1 25 99.2355 7.2101 INE112A16JH9 CORPORATION BK 21-Mar-16 99.1630 7.3353 4 450 99.1630 7.3353 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.0153 7.4080 2 9.9508 99.0153 7.4080 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 98.9710 7.4410 1 5 98.9710 7.4410 INE608A16LO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-16 98.9763 7.5503 1 5 98.9763 7.5503 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 98.9568 7.3997 3 200 98.9568 7.3997 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 98.7695 8.1201 1 25 98.7695 8.1201 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 94.9940 8.2200 1 25 94.9940 8.2200 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 92.6045 8.0746 1 25 92.6045 8.0746 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com