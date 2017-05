Feb 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16D31 YES BK 12-Feb-16 99.9597 7.3577 1 70 99.9597 7.3577 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.8808 7.2600 1 30 99.8808 7.2600 INE095A16RM9 INDUSIND BK 17-Feb-16 99.8602 7.2998 1 100 99.8602 7.2998 INE528G16D80 YES BK 18-Feb-16 99.8392 7.3483 1 50 99.8392 7.3483 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 99.8403 7.2980 1 5 99.8403 7.2980 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 99.7607 7.2975 2 185 99.7606 7.2992 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.7606 7.2992 1 25 99.7606 7.2992 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.7616 7.2687 1 20 99.7616 7.2687 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 99.6989 7.3489 1 5 99.6989 7.3489 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.6823 7.2706 1 55 99.6823 7.2706 INE667A16FN8 SYNDICATE BK 26-Feb-16 99.6788 7.3510 1 5 99.6788 7.3510 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 99.6214 7.3007 1 100 99.6214 7.3007 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 99.6214 7.3007 1 50 99.6214 7.3007 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.6364 7.3999 1 5 99.6364 7.3999 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.5989 7.3496 1 25 99.5989 7.3496 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 99.5789 7.3501 2 50 99.5789 7.3501 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.5402 7.3305 1 10 99.5402 7.3305 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.4792 7.3495 1 50 99.4792 7.3495 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 99.4147 7.4101 1 150 99.4147 7.4101 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 99.4257 7.2700 1 100 99.4257 7.2700 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.4155 7.3999 1 25 99.4155 7.3999 INE237A16L54 KOTAK MAH BK 11-Mar-16 99.3955 7.3995 1 100 99.3955 7.3995 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.4011 7.3305 1 50 99.4011 7.3305 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 99.4391 7.0994 1 5 99.4391 7.0994 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.3431 7.3142 2 390 99.3417 7.3294 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.3410 7.3375 2 125 99.3417 7.3294 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.3597 7.3505 1 50 99.3597 7.3505 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.3684 7.2500 1 5 99.3684 7.2500 INE008A16I72 IDBI BK 15-Mar-16 99.3200 7.3500 1 50 99.3200 7.3500 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 99.2754 7.4003 1 25 99.2754 7.4003 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.2614 7.3404 1 50 99.2614 7.3404 INE514E16AG9 EXIM BK 21-Mar-16 99.1956 7.3997 2 100 99.1956 7.3997 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.1647 7.3203 1 50 99.1647 7.3203 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.0114 7.4376 1 1 99.0114 7.4376 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 98.8304 8.1501 2 450 98.8304 8.1501 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 98.8086 8.1501 3 300 98.8086 8.1501 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 97.5887 8.1250 1 25 97.5887 8.1250 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 97.2507 8.1249 1 5 97.2507 8.1249 INE528G16A91 YES BK 8-Jul-16 96.7362 8.2650 1 0.75 96.7362 8.2650 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 96.2071 8.2700 1 0.2 96.2071 8.2700 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 92.4726 8.1850 1 50 92.4726 8.1850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com