Feb 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16RE6 INDUSIND BK 18-Feb-16 99.9611 7.1020 1 50 99.9611 7.1020 INE008A16F83 IDBI BK 22-Feb-16 99.8826 7.1502 1 100 99.8826 7.1502 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.8834 7.1014 1 25 99.8834 7.1014 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.8416 7.2385 3 200 99.8418 7.2293 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 99.8228 7.1992 1 65 99.8228 7.1992 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 99.7421 7.2598 1 100 99.7421 7.2598 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.7442 7.2005 1 25 99.7442 7.2005 INE112A16JD8 CORPORATION BK 1-Mar-16 99.7212 7.2890 1 125 99.7212 7.2890 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.7231 7.2392 1 50 99.7231 7.2392 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 99.7050 7.1996 1 245 99.7050 7.1996 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 99.6823 7.2706 1 25 99.6823 7.2706 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 99.6832 7.2500 1 5 99.6832 7.2500 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.6635 7.2492 3 300 99.6635 7.2492 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.5619 7.3005 1 100 99.5619 7.3005 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 99.5818 7.2992 1 75 99.5818 7.2992 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 99.5409 7.3193 1 50 99.5409 7.3193 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.5619 7.3005 1 25 99.5619 7.3005 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 99.5440 7.2697 1 25 99.5440 7.2697 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.5739 7.0996 1 5 99.5739 7.0996 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.5236 7.2799 1 50 99.5236 7.2799 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.4636 7.2898 2 100 99.4629 7.3000 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 99.4666 7.2494 1 5 99.4666 7.2494 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.4827 7.2999 1 5 99.4827 7.2999 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 99.4249 7.2802 1 25 99.4249 7.2802 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 99.3855 7.2800 1 25 99.3855 7.2800 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.1325 7.4281 1 19 99.1325 7.4281 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.1159 7.3994 1 0.1 99.1159 7.3994 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 98.9396 8.1499 1 145 98.9396 8.1499 INE090A165E6 ICICI BK 2-May-16 98.3253 8.1800 5 345 98.3253 8.1800 INE092T16033 IDFC BK 16-May-16 98.0097 8.2355 2 350 98.0093 8.2374 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 95.5468 8.0624 3 500 95.5468 8.0624 INE237A16N45 KOTAK MAH BK 30-Jan-17 92.8777 8.0200 1 34 92.8777 8.0200 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 92.6606 8.1900 1 23 92.6606 8.1900 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 92.4479 8.1690 5 250 92.4471 8.1700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com