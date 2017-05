Feb 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.9035 7.0513 1 25 99.9035 7.0513 INE434A16MN9 ANDHRA BK 22-Feb-16 99.9261 6.7484 1 5 99.9261 6.7484 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.8634 7.1345 3 225 99.8640 7.1011 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 99.8443 7.1149 2 100 99.8440 7.1286 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 99.8441 7.1225 2 75 99.8440 7.1286 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.8523 6.7488 1 5 99.8523 6.7488 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 99.7609 7.2901 1 125 99.7609 7.2901 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 99.7635 7.2106 2 100 99.7635 7.2106 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 99.7029 7.2510 1 100 99.7029 7.2510 INE238A16F36 AXIS BK 3-Mar-16 99.7246 7.1999 2 100 99.7246 7.1999 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.6862 7.1811 1 175 99.6862 7.1811 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.6854 7.1995 3 150 99.6854 7.1995 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.6841 7.2293 1 25 99.6841 7.2293 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.5932 7.0995 1 10 99.5932 7.0995 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 99.5679 7.2000 1 100 99.5679 7.2000 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.5649 7.2503 1 90 99.5649 7.2503 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.5652 7.2452 2 50 99.5625 7.2904 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.5673 7.2101 1 25 99.5673 7.2101 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.5484 7.1992 1 100 99.5484 7.1992 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.5440 7.2697 1 60 99.5440 7.2697 INE691A16JU5 UCO BK 11-Mar-16 99.5446 7.2601 1 50 99.5446 7.2601 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 99.5421 7.3001 1 50 99.5421 7.3001 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 99.5415 7.3097 1 25 99.5415 7.3097 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.4919 7.1694 2 100 99.4919 7.1694 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.4883 7.2204 1 25 99.4883 7.2204 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 99.4852 7.2644 1 25 99.4852 7.2644 INE112A16JG1 CORPORATION BK 16-Mar-16 99.4420 7.3147 1 50 99.4420 7.3147 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.4085 7.2394 1 50 99.4085 7.2394 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.4391 7.0994 1 5 99.4391 7.0994 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.3143 7.2002 3 100 99.3143 7.2002 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 99.3143 7.2002 1 50 99.3143 7.2002 INE514E16AF1 EXIM 25-Mar-16 99.2693 7.2613 1 175 99.2693 7.2613 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.1346 7.4100 1 25 99.1346 7.4100 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 98.9632 8.1358 5 500 98.9602 8.1599 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 4-Apr-16 98.9646 8.1250 2 250 98.9646 8.1250 INE608A16LP5 PUNJAB AND SIND BK 4-Apr-16 98.9570 8.1853 2 250 98.9570 8.1853 INE092T16033 IDFC BK 16-May-16 98.0313 8.2360 3 250 98.0315 8.2352 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.0211 8.1876 9 325 98.0211 8.1876 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 96.1384 8.1000 1 5 96.1384 8.1000 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 95.3874 8.3650 1 25 95.3874 8.3650 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 92.4662 8.1700 3 250 92.4662 8.1700 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 92.4853 8.1701 1 50 92.4853 8.1701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com