Feb 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 99.9233 7.0042 5 440 99.9233 7.0042 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 99.9242 6.9215 3 116 99.9244 6.9037 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.9244 6.9037 1 100 99.9244 6.9037 INE608A16LJ8 PUNJAB AND SIND BK 23-Feb-16 99.9028 7.1025 1 50 99.9028 7.1025 INE090A16W32 ICICI BK 23-Feb-16 99.9028 7.1025 1 25 99.9028 7.1025 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.8826 7.1502 1 25 99.8826 7.1502 INE457A16GM4 BK OF MAHARASHTRA 26-Feb-16 99.8413 7.2522 2 75 99.8413 7.2522 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 99.8440 7.1286 1 50 99.8440 7.1286 INE667A16FN8 SYNDICATE BK 26-Feb-16 99.8454 7.0645 1 5 99.8454 7.0645 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 99.8411 7.2614 1 5 99.8411 7.2614 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 99.7442 7.2005 1 245 99.7442 7.2005 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 99.7050 7.1996 1 25 99.7050 7.1996 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.7091 7.0992 2 15 99.7091 7.0992 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 99.7050 7.1996 1 5 99.7050 7.1996 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.7115 7.0405 3 2 99.7115 7.0405 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 99.6467 7.1896 2 150 99.6477 7.1691 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.6288 7.1575 9 8.25 99.6288 7.1575 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.6070 7.2005 1 25 99.6070 7.2005 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.5879 7.1928 3 100 99.5880 7.1906 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.5882 7.1865 2 75 99.5886 7.1801 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 99.5892 7.1695 1 50 99.5892 7.1695 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 99.6649 7.2190 1 50 99.6649 7.2190 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 99.5875 7.1993 1 25 99.5875 7.1993 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 99.5928 7.1065 1 3 99.5928 7.1065 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 99.5667 7.2201 1 100 99.5667 7.2201 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.5679 7.2000 2 75 99.5679 7.2000 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 99.5667 7.2201 1 50 99.5667 7.2201 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.5720 7.1314 4 8.5 99.5720 7.1314 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.5093 7.1995 4 314 99.5093 7.1995 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.5103 7.1842 7 276 99.5099 7.1907 INE077A16CP2 DENA BK 14-Mar-16 99.5079 7.2202 1 50 99.5079 7.2202 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 99.5093 7.1995 1 25 99.5093 7.1995 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 99.5120 7.1597 4 7.4 99.5120 7.1597 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.4883 7.2204 1 25 99.4883 7.2204 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 99.4644 7.2795 1 25 99.4644 7.2795 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 99.4261 7.2649 1 25 99.4261 7.2649 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 99.3675 7.2604 1 20 99.3675 7.2604 INE652A16KC3 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-16 99.3264 7.2803 2 500 99.3264 7.2803 INE648A16HC7 SBBJ 23-Mar-16 99.4263 7.0203 1 5 99.4263 7.0203 INE008A16J63 IDBI BK 23-Mar-16 99.4198 7.1003 1 5 99.4198 7.1003 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 99.3098 7.2478 4 1.25 99.3098 7.2478 INE652A16KI0 STATE BK OF PATIALA 28-Mar-16 99.2279 7.2823 3 500 99.2276 7.2851 INE036D16GY5 THE KARUR VYSYA BK 28-Mar-16 99.2197 7.3602 3 300 99.2197 7.3602 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.1943 7.4116 17 213 99.1742 7.5982 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 98.9913 8.0854 2 500 98.9913 8.0854 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 4-Apr-16 98.9864 8.1251 3 500 98.9864 8.1251 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 98.9913 8.0854 2 250 98.9913 8.0854 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.0530 8.3083 2 30 99.0427 8.3998 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 5-Apr-16 98.9734 8.0552 3 500 98.9734 8.0552 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 98.9613 8.1512 1 500 98.9613 8.1512 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.0374 8.2503 4 500 99.0374 8.2503 INE428A16QT9 ALLAHABAD BK 5-Apr-16 98.9646 8.1250 2 250 98.9646 8.1250 INE434A16MR0 ANDHRA BK 5-Apr-16 98.9646 8.1250 2 200 98.9646 8.1250 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 98.5954 8.1247 2 100 98.5954 8.1247 INE434A16MU4 ANDHRA BK 29-Apr-16 98.4436 8.1277 2 500 98.4436 8.1277 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.0427 8.1874 4 100 98.0427 8.1874 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 92.7488 8.1299 1 20 92.7488 8.1299 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 92.6465 8.1607 4 140 92.6555 8.1500 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 92.6191 8.1249 1 50 92.6191 8.1249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com