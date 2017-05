Feb 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.9611 7.1020 1 25 99.9611 7.1020 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 99.9220 7.1233 6 950 99.9223 7.0956 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.9217 7.1505 2 450 99.9217 7.1505 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.9217 7.1505 4 150 99.9221 7.1139 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.8639 7.1046 2 75 99.8640 7.1011 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.8818 7.1990 1 5 99.8818 7.1990 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.8427 7.1881 2 19 99.8427 7.1881 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.8041 7.1644 2 50 99.8045 7.1497 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 99.8034 7.1900 1 25 99.8034 7.1900 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 99.7835 7.1995 1 50 99.7835 7.1995 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 99.7246 7.1999 1 100 99.7246 7.1999 INE457A16HF6 BK OF MAHARASHTRA 8-Mar-16 99.7242 7.2104 3 325 99.7242 7.2104 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.6867 7.1696 1 50 99.6867 7.1696 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 99.6651 7.2147 1 50 99.6651 7.2147 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.6455 7.2140 1 50 99.6455 7.2140 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 99.6452 7.2202 1 25 99.6452 7.2202 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.5892 7.1695 1 50 99.5892 7.1695 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.5088 7.2064 2 75 99.5086 7.2099 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.2879 7.2717 3 350 99.2851 7.3005 INE608A16LO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-16 99.2949 7.1997 1 5 99.2949 7.1997 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.0737 8.1249 6 1025 99.0754 8.1102 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 99.0758 8.1064 5 1025 99.0766 8.0996 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 4-Apr-16 99.0805 8.0651 1 200 99.0805 8.0651 INE608A16LP5 PUNJAB AND SIND BK 4-Apr-16 99.1094 7.9998 1 5 99.1094 7.9998 INE434A16MR0 ANDHRA BK 5-Apr-16 99.0519 8.1249 2 250 99.0519 8.1249 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.0355 8.2668 2 150 99.0374 8.2503 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.0540 8.2997 2 100 99.0540 8.2997 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 98.6857 8.1016 3 150 98.6820 8.1249 INE683A16HU6 THE SOUTH INDIAN BK 9-May-16 98.2623 8.3826 4 100 98.2715 8.3377 INE683A16HW2 THE SOUTH INDIAN BK 16-May-16 98.1174 8.3373 1 100 98.1174 8.3373 INE976G16DA2 RBL BK 23-May-16 97.9248 8.5000 1 50 97.9248 8.5000 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 96.4716 8.1900 6 31.5 96.4716 8.1900 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 95.4777 8.3923 6 17.75 95.4777 8.3923 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 95.4480 8.2498 5 14.75 95.4480 8.2498 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 93.4322 8.2500 2 50 93.4322 8.2500 INE112A16JJ5 CORPORATION BK 16-Feb-17 92.6485 8.0450 3 125 92.6485 8.0450 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 92.5067 8.1900 1 50 92.5067 8.1900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com