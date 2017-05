Feb 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 99.9617 6.9924 2 125 99.9617 6.9924 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 99.9425 6.9999 3 480 99.9425 6.9999 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.9423 7.0242 2 50 99.9423 7.0242 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.8839 7.0710 1 50 99.8839 7.0710 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.8841 7.0588 1 25 99.8841 7.0588 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 99.8842 7.0527 1 15 99.8842 7.0527 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.8650 7.0488 1 210 99.8650 7.0488 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.8644 7.0802 1 25 99.8644 7.0802 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 99.8446 7.1012 1 116 99.8446 7.1012 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.8233 7.1789 1 75 99.8233 7.1789 INE683A16HP6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-16 99.8045 7.1497 1 100 99.8045 7.1497 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 99.8059 7.0984 1 25 99.8059 7.0984 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 99.8031 7.2010 1 25 99.8031 7.2010 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.8031 7.2010 1 25 99.8031 7.2010 INE457A16HF6 BK OF MAHARASHTRA 8-Mar-16 99.7219 7.2707 1 40 99.7219 7.2707 INE608A16LL4 PUNJAB AND SIND BK 8-Mar-16 99.7478 7.0989 1 25 99.7478 7.0989 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.6630 7.2601 1 25 99.6630 7.2601 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 99.6897 7.1008 1 25 99.6897 7.1008 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 99.6658 7.1995 1 10 99.6658 7.1995 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.6101 7.1431 5 340 99.6097 7.1509 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.6087 7.1693 1 50 99.6087 7.1693 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.6068 7.2048 2 16 99.6108 7.1307 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 99.5484 7.1992 2 100 99.5484 7.1992 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 99.5241 7.2723 2 375 99.5241 7.2723 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.5275 7.2201 2 32.5 99.5275 7.2201 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 99.4592 7.3506 1 25 99.4592 7.3506 INE095A16RQ0 INDUSIND BK 22-Mar-16 99.4775 7.1005 1 5 99.4775 7.1005 INE008A16J71 IDBI BK 28-Mar-16 99.3488 7.2499 1 5 99.3488 7.2499 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.3061 7.2869 1 68 99.3061 7.2869 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.1233 8.0702 2 10 99.1309 8.0001 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.1309 8.0001 1 5 99.1309 8.0001 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.0562 8.2802 1 250 99.0562 8.2802 INE683A16HY8 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-16 98.4067 8.5648 2 500 98.4067 8.5648 INE683A16HU6 THE SOUTH INDIAN BK 9-May-16 98.2765 8.4225 2 25 98.2765 8.4225 INE683A16HW2 THE SOUTH INDIAN BK 16-May-16 98.1202 8.4250 1 25 98.1202 8.4250 INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 98.0972 8.2325 3 250 98.0972 8.2325 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.0715 8.2499 4 275 98.0715 8.2499 INE976G16DA2 RBL BK 23-May-16 97.9471 8.5001 1 100 97.9471 8.5001 INE683A16HX0 THE SOUTH INDIAN BK 24-May-16 97.9433 8.4226 1 100 97.9433 8.4226 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 93.5902 8.0900 1 25 93.5902 8.0900 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 92.6991 8.1901 1 25 92.6991 8.1901 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 92.5259 8.1900 1 75 92.5259 8.1900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com