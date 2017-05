Feb 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.9612 7.0837 1 200 99.9612 7.0837 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 99.9612 7.0837 2 50 99.9612 7.0837 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.9614 7.0472 1 50 99.9614 7.0472 INE457A16GM4 BK OF MAHARASHTRA 26-Feb-16 99.9611 7.1020 1 30 99.9611 7.1020 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 99.9611 7.1020 1 25 99.9611 7.1020 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 99.9027 7.1062 2 100 99.9025 7.1244 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 99.9030 7.0879 1 50 99.9030 7.0879 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.9030 7.0879 1 50 99.9030 7.0879 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.9030 7.0879 1 25 99.9030 7.0879 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.8821 7.1827 3 150 99.8826 7.1502 INE608A16LF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-16 99.8826 7.1502 1 100 99.8826 7.1502 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 99.9028 7.1025 1 5 99.9028 7.1025 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 99.8834 7.1014 1 5 99.8834 7.1014 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.8233 7.1790 5 225.75 99.8233 7.1789 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.8228 7.1992 1 125 99.8228 7.1992 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 99.8228 7.1992 1 50 99.8228 7.1992 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 99.8468 7.0005 1 15 99.8468 7.0005 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 99.7638 7.2014 1 50 99.7638 7.2014 INE608A16LL4 PUNJAB AND SIND BK 8-Mar-16 99.7460 7.1497 1 50 99.7460 7.1497 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 99.7261 7.1606 3 100 99.7265 7.1501 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.7046 7.2094 1 150 99.7046 7.2094 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 99.7062 7.1702 1 50 99.7062 7.1702 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 99.7038 7.2289 1 25 99.7038 7.2289 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 99.7064 7.1653 1 3.1 99.7064 7.1653 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 99.6867 7.1696 1 25 99.6867 7.1696 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.6869 7.1650 3 5 99.6869 7.1650 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.6292 7.1498 1 100 99.6292 7.1498 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.6059 7.2208 1 80 99.6059 7.2208 INE428A16QP7 ALLAHABAD BK 15-Mar-16 99.6087 7.1693 1 75 99.6087 7.1693 INE565A16AK1 INDIAN OVERSEAS BK 15-Mar-16 99.6369 7.0008 1 15 99.6369 7.0008 INE141A16VU6 OBC 15-Mar-16 99.6070 7.2005 3 14.7 99.6070 7.2005 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.6070 7.2005 1 10 99.6070 7.2005 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 99.5679 7.2000 2 5 99.5679 7.2000 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.3622 7.0997 1 5 99.3622 7.0997 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.1056 8.2346 6 560 99.1056 8.2351 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.0986 8.3001 1 10 99.0986 8.3001 INE237A16F11 KOTAK MAH BK 20-Apr-16 98.7351 8.3501 1 13 98.7351 8.3501 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 98.5626 8.3172 3 250 98.5626 8.3172 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 98.5409 8.3147 3 80 98.5409 8.3147 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.5547 8.2349 3 55 98.5547 8.2349 INE683A16HY8 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-16 98.4294 8.5649 2 500 98.4294 8.5649 INE528G16E71 YES BK 23-May-16 98.0081 8.3351 2 50 98.0081 8.3351 INE683A16HX0 THE SOUTH INDIAN BK 24-May-16 97.9643 8.4275 2 300 97.9643 8.4275 INE090A16Z47 ICICI BK 23-Jun-16 97.3250 8.3601 1 0.7 97.3250 8.3601 INE090A167A0 ICICI BK 23-Aug-16 96.0377 8.3199 1 0.2 96.0377 8.3199 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 92.8028 8.2050 1 20 92.8028 8.2050 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 92.6171 8.1501 1 50 92.6171 8.1501 INE528G16E63 YES BK 22-Feb-17 92.3597 8.2951 1 20 92.3597 8.2951 INE528G16E55 YES BK 23-Feb-17 92.3404 8.2950 2 150 92.3404 8.2950 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 92.4279 8.1701 1 80 92.4279 8.1701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com