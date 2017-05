Feb 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 99.9808 7.0093 2 200 99.9808 7.0093 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 99.9810 6.9211 2 120 99.9810 6.9363 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 99.9806 7.0824 1 5 99.9806 7.0824 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 99.9228 7.0484 3 300 99.9223 7.0956 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 99.9233 7.0042 1 50 99.9233 7.0042 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.9233 7.0042 1 50 99.9233 7.0042 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 99.9233 7.0042 1 25 99.9233 7.0042 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 99.9027 7.1098 1 125 99.9027 7.1098 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 99.9022 7.1464 1 50 99.9022 7.1464 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.9217 7.1505 1 25 99.9217 7.1505 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 99.9026 7.1171 1 25 99.9026 7.1171 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.9026 7.1171 1 25 99.9026 7.1171 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 99.9042 7.0001 1 5 99.9042 7.0001 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.8631 7.1481 1 50 99.8631 7.1481 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 99.8631 7.1481 1 25 99.8631 7.1481 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 99.8435 7.1515 2 110 99.8435 7.1515 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.8446 7.1012 1 100 99.8446 7.1012 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.8429 7.1788 3 98 99.8427 7.1881 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.8435 7.1515 2 50 99.8435 7.1515 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 99.8435 7.1515 1 25 99.8435 7.1515 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 99.7857 7.1261 6 320 99.7850 7.1495 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 99.8018 7.2487 1 50 99.8018 7.2487 INE608A16LL4 PUNJAB AND SIND BK 8-Mar-16 99.7652 7.1586 2 400 99.7652 7.1586 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.7645 7.1800 3 75 99.7645 7.1800 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 99.7639 7.1988 2 70.55 99.7630 7.2259 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.7826 7.2294 1 25 99.7826 7.2294 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 99.7456 7.1610 1 145 99.7456 7.1610 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 99.7451 7.1751 2 50 99.7460 7.1497 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 99.7261 7.1606 1 300 99.7261 7.1606 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.7265 7.1501 1 50 99.7265 7.1501 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.7265 7.1501 1 50 99.7265 7.1501 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 99.7231 7.2392 1 25 99.7231 7.2392 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.7265 7.1501 1 25 99.7265 7.1501 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.7255 7.1750 2 50 99.7265 7.1501 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.6442 7.2406 1 50 99.6442 7.2406 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.6452 7.2202 1 50 99.6452 7.2202 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.6217 7.2949 1 50 99.6217 7.2949 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.5667 7.2202 2 50 99.5685 7.1900 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.5875 7.1993 1 25 99.5875 7.1993 INE160A16KZ8 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-16 99.5288 7.2001 1 25 99.5288 7.2001 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 99.4855 7.2601 1 100 99.4855 7.2601 INE112A16JI7 CORPORATION BK 23-Mar-16 99.4702 7.2003 1 325 99.4702 7.2003 INE652A16KC3 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-16 99.4897 7.2006 1 25 99.4897 7.2006 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.3632 7.3101 1 50 99.3632 7.3101 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.3443 7.3003 3 75 99.3443 7.3003 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.1230 8.2806 5 550 99.1225 8.2852 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.1209 8.3004 1 5 99.1209 8.3004 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.1842 7.9004 1 5 99.1842 7.9004 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 5-Apr-16 99.1630 7.8996 1 5 99.1630 7.8996 INE428A16QT9 ALLAHABAD BK 5-Apr-16 99.1630 7.8996 1 5 99.1630 7.8996 INE608A16LT7 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-16 98.6516 8.3149 1 25 98.6516 8.3149 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 98.5901 8.2853 2 500 98.5901 8.2853 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.5677 8.2873 12 1400 98.5677 8.2873 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 98.5626 8.3172 3 400 98.5626 8.3172 INE608A16LU5 PUNJAB AND SIND BK 2-May-16 98.4962 8.3174 2 200 98.4962 8.3174 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 98.4831 8.2676 4 250 98.4831 8.2676 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 98.3451 8.3000 1 5 98.3451 8.3000 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 98.3231 8.3001 1 100 98.3231 8.3001 INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 98.1212 8.3202 5 225 98.1212 8.3202 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.0892 8.3650 5 275 98.0892 8.3650 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 98.0266 8.3499 1 20 98.0266 8.3499 INE095A16RU2 INDUSIND BK 25-May-16 97.9619 8.4374 5 215 97.9619 8.4376 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 92.6496 8.2500 1 21 92.6496 8.2500 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 92.5470 8.2801 1 25 92.5470 8.2801 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 92.5554 8.2700 1 50 92.5554 8.2700 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 92.5249 8.2601 1 50 92.5249 8.2601 INE237A16N86 KOTAK MAH BK 22-Feb-17 92.4598 8.2000 1 21 92.4598 8.2000 INE237A16N78 KOTAK MAH BK 23-Feb-17 92.4406 8.2000 1 130 92.4406 8.2000 INE237A16N60 KOTAK MAH BK 24-Feb-17 92.4214 8.2000 1 65 92.4214 8.2000 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 92.2981 8.2318 3 275 92.2824 8.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com