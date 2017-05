Feb 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 99.9425 6.9999 2 200 99.9425 6.9999 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 99.9420 7.0577 3 200 99.9418 7.0851 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 99.9230 7.0286 2 30 99.9217 7.1505 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 99.9035 7.0513 1 50 99.9035 7.0513 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.8827 7.1413 2 55 99.8842 7.0527 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 99.8846 7.0283 1 25 99.8846 7.0283 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 99.8621 7.2004 1 70 99.8621 7.2004 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.8617 7.2213 1 50 99.8617 7.2213 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.8625 7.1795 1 30 99.8625 7.1795 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 99.8617 7.2213 1 25 99.8617 7.2213 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 99.8063 7.0839 4 280 99.8045 7.1497 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.7835 7.1995 1 75 99.7835 7.1995 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 99.7853 7.1395 1 25 99.7853 7.1395 INE608A16LL4 PUNJAB AND SIND BK 8-Mar-16 99.7835 7.1995 1 25 99.7835 7.1995 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.7663 7.1250 1 15 99.7663 7.1250 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 99.7482 7.0876 1 100 99.7482 7.0876 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 99.7460 7.1497 1 50 99.7460 7.1497 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 99.7460 7.1497 1 50 99.7460 7.1497 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.7460 7.1497 1 5 99.7460 7.1497 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.7265 7.1501 2 175 99.7265 7.1501 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.6694 7.1222 2 225 99.6704 7.1001 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 99.6812 7.2959 1 50 99.6812 7.2959 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 99.5806 7.3203 1 50 99.5806 7.3203 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 99.4629 7.3000 2 25 99.4629 7.3000 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.3342 7.4135 1 70 99.3342 7.4135 INE237A16L47 KOTAK MAH BK 31-Mar-16 99.3135 7.4207 1 695 99.3135 7.4207 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 4-Apr-16 99.1428 8.3048 2 100 99.1428 8.3048 INE705A16NI0 VIJAYA BK 4-Apr-16 99.1428 8.3048 2 100 99.1428 8.3048 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.1448 8.2853 2 100 99.1448 8.2853 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 98.6118 8.2875 2 200 98.6118 8.2875 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 98.5932 8.2668 7 260 98.5935 8.2650 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.5985 8.2352 4 75 98.5985 8.2352 INE428A16QV5 ALLAHABAD BK 29-Apr-16 98.5864 8.3073 2 30 98.5864 8.3073 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 98.3323 8.4799 1 150 98.3323 8.4799 INE238A16H00 AXIS BK 16-May-16 98.1922 8.3999 2 32 98.1922 8.3999 INE683A16HW2 THE SOUTH INDIAN BK 16-May-16 98.1421 8.6371 1 7 98.1421 8.6371 INE092T16033 IDFC BK 16-May-16 98.1743 8.4847 1 6.7 98.1743 8.4847 INE528G16E71 YES BK 23-May-16 98.0480 8.3525 1 20 98.0480 8.3525 INE112A16JQ0 CORPORATION BK 25-May-16 98.0239 8.2676 7 225 98.0239 8.2676 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 97.9619 8.4376 7 300 97.9619 8.4376 INE428A16QU7 ALLAHABAD BK 26-May-16 97.9927 8.3075 4 100 97.9927 8.3075 INE528G16E89 YES BK 26-May-16 97.9862 8.3349 2 50 97.9862 8.3349 INE503A16DJ8 DCB BK 26-May-16 97.8998 8.7002 1 50 97.8998 8.7002 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 96.2949 8.3100 1 100 96.2949 8.3100 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 92.7150 8.2650 1 25 92.7150 8.2650 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 92.5595 8.2651 1 20 92.5595 8.2651 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 92.5527 8.2500 1 50 92.5527 8.2500 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 92.5302 8.0950 4 125 92.5302 8.0950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com