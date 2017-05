Feb 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 99.9808 7.0093 1 17 99.9808 7.0093 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 99.9425 6.9965 6 550 99.9421 7.0486 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 99.9425 6.9999 2 125 99.9425 6.9999 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 99.9429 6.9511 1 50 99.9429 6.9511 INE683A16HP6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-16 99.9236 6.9768 2 200 99.9233 7.0042 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 99.9218 7.1368 2 100 99.9217 7.1505 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 99.9233 7.0042 2 75 99.9233 7.0042 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.9233 7.0042 1 35 99.9233 7.0042 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 99.9228 7.0499 1 25 99.9228 7.0499 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 99.8650 7.0488 1 25 99.8650 7.0488 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.8086 6.9995 1 20 99.8086 6.9995 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 99.7860 7.1161 1 50 99.7860 7.1161 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.7208 7.2995 1 50 99.7208 7.2995 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.7009 7.2999 1 90 99.7009 7.2999 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 99.6405 7.3162 1 50 99.6405 7.3162 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.5484 7.1992 5 430 99.5484 7.1992 INE036D16GY5 THE KARUR VYSYA BK 28-Mar-16 99.4398 7.3437 1 100 99.4398 7.3437 INE008A16J71 IDBI BK 28-Mar-16 99.4519 7.4503 1 5 99.4519 7.4503 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.4010 7.5846 2 6 99.4010 7.5846 INE976G16CX6 RBL BK 30-Mar-16 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.3692 7.4739 16 1375 99.3700 7.4648 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.2165 8.2353 4 500 99.2165 8.2353 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.2282 8.3501 3 35 99.2144 8.5004 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.2205 8.4334 2 30 99.2053 8.5997 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.2061 8.5913 2 30 99.2053 8.5997 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 99.2099 8.5495 1 5 99.2099 8.5495 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.2053 8.5997 1 5 99.2053 8.5997 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 5-Apr-16 99.1868 8.5500 1 5 99.1868 8.5500 INE705A16NJ8 VIJAYA BK 22-Apr-16 98.7897 8.4372 3 250 98.7897 8.4372 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 98.7896 8.6002 1 5 98.7896 8.6002 INE095A16RY4 INDUSIND BK 25-Apr-16 98.7246 8.4203 2 20 98.7246 8.4203 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 98.6436 8.3649 11 560 98.6228 8.4950 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 98.6500 8.3249 2 85 98.6500 8.3249 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.6644 8.2349 1 25 98.6644 8.2349 INE008A16L44 IDBI BK 16-May-16 98.2405 8.4899 2100.001 98.2405 8.4899 INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 98.1732 8.4899 5 250 98.1732 8.4899 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.1433 8.5249 4 275 98.1433 8.5249 INE095A16RX6 INDUSIND BK 23-May-16 98.1035 8.4001 1 20 98.1035 8.4001 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 98.0279 8.4402 1 200 98.0279 8.4402 INE503A16DJ8 DCB BK 26-May-16 97.9684 8.7001 1 50 97.9684 8.7001 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.0341 8.3175 2 100 98.0341 8.3175 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.0318 8.3275 2 100 98.0318 8.3275 INE476A16QJ9 CANARA BK 27-May-16 98.0526 8.2377 2 50 98.0526 8.2377 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 92.8510 8.2899 1 100 92.8510 8.2899 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 92.7471 8.2975 2100.001 92.7471 8.2975 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 92.7222 8.2801 3 175 92.7222 8.2801 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 92.6946 8.2900 1 175 92.6946 8.2900 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 92.6455 8.2550 1 25 92.6455 8.2550 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 92.5895 8.2757 2 233.7 92.5921 8.2725 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 92.5831 8.2600 275.0008 92.5831 8.2600 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 92.5409 8.1950 2 225 92.5409 8.1950 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 92.5457 8.1666 8 440 92.5639 8.1451 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 92.6443 8.0500 1 25 92.6443 8.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com