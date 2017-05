Mar 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16F36 AXIS BK 3-Mar-16 99.9622 6.9011 1 25 99.9622 6.9011 INE683A16HP6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-16 99.9425 6.9999 1 30 99.9425 6.9999 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.8633 7.1377 1 50 99.8633 7.1377 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 99.8659 7.0017 1 50 99.8659 7.0017 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 99.8277 6.9998 3 125 99.8277 6.9998 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.8277 6.9998 2 100 99.8277 6.9998 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 99.8282 6.9794 1 50 99.8282 6.9794 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.7460 7.1497 2 200 99.7460 7.1497 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.7470 7.1215 1 25 99.7470 7.1215 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.7303 7.0505 1 75 99.7303 7.0505 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.2418 8.4502 1 25 99.2418 8.4502 INE705A16NJ8 VIJAYA BK 22-Apr-16 98.8122 8.4377 2 250 98.8122 8.4377 INE141A16WF5 OBC 25-Apr-16 98.7457 8.4297 2 20 98.7457 8.4297 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 98.6778 8.4322 1 100 98.6778 8.4322 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.6557 8.4298 3 325 98.6557 8.4298 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 98.6426 8.6598 1 5 98.6426 8.6598 INE141A16WB4 OBC 3-May-16 98.5658 8.4302 1 100 98.5658 8.4302 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 98.4981 8.4326 4 110 98.4981 8.4326 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 98.4086 8.4321 2 65 98.4090 8.4301 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.2746 8.4319 3 125 98.2745 8.4324 INE476A16QJ9 CANARA BK 27-May-16 98.0744 8.2373 1 25 98.0744 8.2373 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.0093 8.2374 2 100 98.0093 8.2374 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 97.9595 8.3549 1 25 97.9595 8.3549 INE237A16K63 KOTAK MAH BK 18-Nov-16 94.4293 8.2500 1 5 94.4293 8.2500 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 93.6267 8.2000 1 25 93.6267 8.2000 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 92.8668 8.1500 2 20 92.8668 8.1500 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 92.7322 8.2678 2 150 92.7322 8.2678 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 92.7322 8.1500 3 80 92.7322 8.1500 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 92.6164 8.2667 3 150 92.6136 8.2701 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 92.6413 8.2600 1 50 92.6413 8.2600 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 92.5602 8.1950 2 25 92.5602 8.1950 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 92.5894 8.1375 1 150 92.5894 8.1375 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com