Mar 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 99.9619 6.9559 1 150 99.9619 6.9559 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 99.9612 7.0837 1 125 99.9612 7.0837 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 99.9625 6.8463 1 75 99.9625 6.8463 INE683A16HP6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-16 99.9619 6.9559 1 50 99.9619 6.9559 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 99.9620 6.9376 1 25 99.9620 6.9376 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.8851 6.9978 1 25 99.8851 6.9978 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.8644 7.0812 2 125 99.8659 7.0017 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 99.8851 6.9978 1 25 99.8851 6.9978 INE237A16L62 KOTAK MAH BK 9-Mar-16 99.8678 6.9024 1 5 99.8678 6.9024 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.8465 7.0131 5 200 99.8468 7.0005 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.8649 7.0565 2 66.25 99.8644 7.0802 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.8450 7.0829 1 50 99.8450 7.0829 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.8265 7.0486 1 75 99.8265 7.0486 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 99.7705 6.9974 5 525 99.7704 6.9997 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.7674 7.0902 4 125 99.7704 6.9997 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.7871 7.0795 1 6 99.7871 7.0795 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 99.6723 7.5002 1 25 99.6723 7.5002 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.7172 6.9010 1 5 99.7172 6.9010 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 99.6235 7.2601 2 30 99.6235 7.2601 INE141A16TY2 OBC 21-Mar-16 99.6521 7.0793 1 5 99.6521 7.0793 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 99.6097 7.1509 1 50 99.6097 7.1509 INE095A16RQ0 INDUSIND BK 22-Mar-16 99.6163 7.3995 1 5 99.6163 7.3995 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.5875 7.1993 2 150 99.5875 7.1993 INE112A16JI7 CORPORATION BK 23-Mar-16 99.5989 7.3496 1 5 99.5989 7.3496 INE608A16LO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-16 99.4410 7.5993 1 5 99.4410 7.5993 INE237A16L47 KOTAK MAH BK 31-Mar-16 99.4145 7.4126 1 105 99.4145 7.4126 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.2151 8.7501 1 25 99.2151 8.7501 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.2151 8.7501 1 25 99.2151 8.7501 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.2733 8.3496 1 25 99.2733 8.3496 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.2543 8.5695 1 25 99.2543 8.5695 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.2747 8.0809 1 18 99.2747 8.0809 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.2689 8.4005 1 5 99.2689 8.4005 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 98.5883 8.4298 1 50 98.5883 8.4298 INE141A16WG3 OBC 5-May-16 98.5434 8.4300 2 200 98.5434 8.4300 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 98.5024 8.5375 3 250 98.5024 8.5375 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 98.5205 8.4327 2 200 98.5205 8.4327 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.2973 8.4300 2 100 98.2973 8.4300 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.3011 8.3002 1 100 98.3011 8.3002 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.2353 8.2998 2 200 98.2353 8.2998 INE112A16JN7 CORPORATION BK 26-May-16 98.1111 8.2673 2 500 98.1111 8.2673 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.0893 8.2673 5 550 98.0893 8.2673 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 96.4094 8.1400 1 100 96.4094 8.1400 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 95.6729 8.3798 2 25 95.6729 8.3798 INE237A16J66 KOTAK MAH BK 10-Oct-16 95.2495 8.2001 1 1.8 95.2495 8.2001 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 92.8720 8.1200 2 55 92.8720 8.1200 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 92.8118 8.1000 2 75 92.8118 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com