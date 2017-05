Mar 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 99.9812 6.8706 3 50 99.9811 6.8998 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 99.9809 6.9728 1 35 99.9809 6.9728 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 99.9812 6.8633 1 25 99.9812 6.8633 INE008A16I56 IDBI BK 9-Mar-16 99.8867 6.9003 3 200 99.8859 6.9490 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 99.8875 6.8515 1 145 99.8875 6.8515 INE237A16L62 KOTAK MAH BK 9-Mar-16 99.8867 6.9002 1 100 99.8867 6.9002 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 99.8838 7.0771 1 18 99.8838 7.0771 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.8859 6.9490 1 15 99.8859 6.9490 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 99.8834 7.1014 1 0.1 99.8834 7.1014 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.8678 6.9024 1 25 99.8678 6.9024 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.8669 6.9495 1 25 99.8669 6.9495 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 99.8644 7.0802 1 9.5 99.8644 7.0802 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.8451 7.0783 1 17 99.8451 7.0783 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.7895 6.9995 1 50 99.7895 6.9995 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.7802 7.3094 1 30 99.7802 7.3094 INE976G16BW0 RBL BK 15-Mar-16 99.7671 7.1006 1 25 99.7671 7.1006 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.7533 7.5223 1 10 99.7533 7.5223 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 99.7485 7.0792 1 23.15 99.7485 7.0792 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.7004 7.3122 1 100 99.7004 7.3122 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.7265 7.1501 1 75 99.7265 7.1501 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.7096 7.0870 1 50 99.7096 7.0870 INE092T16025 IDFC BK 18-Mar-16 99.7005 7.3097 1 20 99.7005 7.3097 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.6074 7.1932 1 50 99.6074 7.1932 INE648A16HC7 SBBJ 23-Mar-16 99.6421 6.9001 1 5 99.6421 6.9001 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 99.5822 7.2922 7 8.75 99.5822 7.2922 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.5106 7.1804 1 50 99.5106 7.1804 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.4632 7.5765 6 53 99.4632 7.5765 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.4672 7.2412 2 30 99.4666 7.2494 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.2916 8.3999 2 50 99.3168 8.0995 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 99.2874 8.4505 1 25 99.2874 8.4505 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.2949 8.0997 1 25 99.2949 8.0997 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.2920 8.3956 1 25 99.2920 8.3956 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.2521 8.5950 1 25 99.2521 8.5950 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.2753 8.5950 1 25 99.2753 8.5950 INE434A16MR0 ANDHRA BK 5-Apr-16 99.2517 8.5996 1 5 99.2517 8.5996 INE705A16NJ8 VIJAYA BK 22-Apr-16 98.8527 8.4725 1 20 98.8527 8.4725 INE705A16NM2 VIJAYA BK 29-Apr-16 98.6923 8.4848 7 125 98.6923 8.4848 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.7235 8.2798 1 5 98.7235 8.2798 INE112A16JS6 CORPORATION BK 2-May-16 98.6500 8.3249 2 200 98.6500 8.3249 INE141A16WH1 OBC 2-May-16 98.6332 8.4299 6 110 98.6332 8.4299 INE141A16WB4 OBC 3-May-16 98.6339 8.2874 2 500 98.6339 8.2874 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 98.5847 8.1875 2 100 98.5847 8.1875 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.3674 8.1864 3 400 98.3672 8.1874 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.3196 8.4301 3 150 98.3196 8.4301 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 98.3681 8.0737 6 2075 98.3693 8.0676 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.3765 8.1400 2 100 98.3765 8.1400 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 98.1513 8.4875 3 500 98.1513 8.4875 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 98.1390 8.2398 1 25 98.1390 8.2398 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.0982 8.3249 2 25 98.0982 8.3249 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.0526 8.2377 2 350 98.0526 8.2377 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 97.9227 8.7000 1 100 97.9227 8.7000 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.0397 8.2002 1 25 98.0397 8.2002 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.0515 8.1498 1 10 98.0515 8.1498 INE092T16041 IDFC BK 1-Jun-16 98.0164 8.2074 2 75 98.0164 8.2074 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 98.0174 8.1129 6 600 97.9469 8.4076 INE238A16E60 AXIS BK 2-Jun-16 97.9926 8.2166 3 75 97.9918 8.2199 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 97.6605 8.4074 7 275 97.6605 8.4074 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 96.0777 8.1425 2 25 96.0777 8.1425 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 95.6997 8.1599 1 2.5 95.6997 8.1599 INE237A16J58 KOTAK MAH BK 26-Oct-16 94.9448 8.2000 1 1.5 94.9448 8.2000 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 92.9650 8.1000 3 34.6483 92.9650 8.1000 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 92.8746 8.0700 2 200 92.8746 8.0700 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 92.8118 8.1000 1 25 92.8118 8.1000 INE528G16E97 YES BK 1-Mar-17 92.4641 8.1950 1 10 92.4641 8.1950 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 92.3909 8.0808 1 2.5 92.3909 8.0808 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 