Mar 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16LL4 PUNJAB AND SIND BK 8-Mar-16 99.9258 6.7735 2 100 99.9316 6.2458 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 99.9288 6.5016 2 90 99.9288 6.5016 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 99.9288 6.5016 1 45 99.9288 6.5016 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 99.8866 8.2876 1 25 99.8866 8.2876 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 99.9052 6.9270 1 25 99.9052 6.9270 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 99.8871 6.8781 2 400 99.8875 6.8515 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.8867 6.9002 1 100 99.8867 6.9002 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.8892 6.7478 2 100 99.8892 6.7478 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 99.8837 7.0832 4 56 99.8837 7.0832 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 99.8892 6.7478 2 50 99.8892 6.7478 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 99.8892 6.7478 1 5 99.8892 6.7478 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.8694 6.8188 1 100 99.8694 6.8188 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.8671 6.9390 3 75 99.8675 6.9181 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 99.8659 7.0017 1 5 99.8659 7.0017 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.8072 7.0508 1 5 99.8072 7.0508 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.7910 6.9495 1 50 99.7910 6.9495 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.7859 7.1195 1 5 99.7859 7.1195 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 99.7513 7.0001 1 25 99.7513 7.0001 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.7284 7.1003 2 175 99.7284 7.1003 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 99.7265 7.1501 1 25 99.7265 7.1501 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.6318 7.0995 1 70 99.6318 7.0995 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.5321 7.1494 1 25 99.5321 7.1494 INE652A16KI0 STATE BK OF PATIALA 28-Mar-16 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.4647 7.2754 1 0.1 99.4647 7.2754 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.3647 8.6426 2 50 99.3591 8.7199 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.3042 8.2499 1 25 99.3042 8.2499 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.3752 8.4995 1 25 99.3752 8.4995 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.3017 8.2797 3 25 99.3017 8.2797 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.3679 8.5995 2 15 99.3606 8.6994 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.3533 8.8000 2 10 99.3496 8.8500 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.3569 8.7500 1 5 99.3569 8.7500 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.3522 8.4996 1 25 99.3522 8.4996 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 5-Apr-16 99.3370 8.7004 1 5 99.3370 8.7004 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 98.8056 8.4852 2 10 98.8355 8.2702 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 98.7479 8.9002 1 5 98.7479 8.9002 INE476A16QR2 CANARA BK 2-May-16 98.7058 8.1117 4 75 98.7021 8.1350 INE667A16FU3 SYNDICATE BK 3-May-16 98.6896 8.0774 1 150 98.6896 8.0774 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 98.6753 8.1669 3 125 98.6500 8.3249 INE648A16HD5 SBBJ 3-May-16 98.6962 8.0363 3 100 98.6960 8.0375 INE077A16DM7 DENA BK 3-May-16 98.6804 8.1349 1 75 98.6804 8.1349 INE141A16WB4 OBC 3-May-16 98.6977 8.6002 1 5 98.6977 8.6002 INE238A16G92 AXIS BK 5-May-16 98.6255 8.2046 1 325 98.6255 8.2046 INE648A16HE3 SBBJ 5-May-16 98.6535 8.0352 1 25 98.6535 8.0352 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 98.5512 8.5173 13 505 98.5545 8.4976 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 98.5817 8.3356 6 300 98.5897 8.2877 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 98.5731 8.3869 8 235 98.5730 8.3872 INE648A16HF0 SBBJ 6-May-16 98.6319 8.0362 6 145 98.6321 8.0350 INE648A16HG8 SBBJ 9-May-16 98.5677 8.0363 4 175 98.5675 8.0373 INE476A16QP6 CANARA BK 10-May-16 98.5142 8.2161 4 200 98.5412 8.0648 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 98.4757 8.4326 2 105 98.4757 8.4326 INE112A16KD6 CORPORATION BK 16-May-16 98.4082 8.0877 3 500 98.4082 8.0877 INE077A16DN5 DENA BK 16-May-16 98.3990 8.1352 1 275 98.3990 8.1352 INE008A16L44 IDBI BK 16-May-16 98.4882 8.1200 1 50 98.4882 8.1200 INE112A16KC8 CORPORATION BK 20-May-16 98.3165 8.1168 5 1000 98.3164 8.1174 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 98.1944 8.1849 2 200 98.1944 8.1849 INE077A16DO3 DENA BK 26-May-16 98.1766 8.1675 3 1000 98.1766 8.1675 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 98.1585 8.2501 1 25 98.1585 8.2501 INE476A16QJ9 CANARA BK 27-May-16 98.1736 8.0838 1 25 98.1736 8.0838 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 98.0011 8.4600 1 140 98.0011 8.4600 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.0498 8.2498 3 125 98.0498 8.2498 INE112A16JM9 CORPORATION BK 1-Jun-16 98.0219 8.2761 5 175 98.0239 8.2676 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 98.0405 8.1056 5 325 98.0324 8.1399 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 98.0567 8.0374 3 200 98.0567 8.0374 INE092T16066 IDFC BK 3-Jun-16 98.0002 8.1849 1 100 98.0002 8.1849 INE077A16DL9 DENA BK 3-Jun-16 98.0121 8.1352 1 50 98.0121 8.1352 INE237A16K30 KOTAK MAH BK 18-Aug-16 96.3818 8.2049 1 6 96.3818 8.2049 INE476A16QT8 CANARA BK 29-Aug-16 96.2045 8.0900 1 50 96.2045 8.0900 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 96.1658 8.1301 1 250 96.1658 8.1301 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 96.1216 8.0919 6 215 96.1225 8.0900 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 95.9169 8.0926 2 500 95.9169 8.0926 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 95.8558 8.0925 2 100 95.8558 8.0925 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 95.6076 8.1799 1 25 95.6076 8.1799 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 93.6915 8.1649 2 50 93.6915 8.1649 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 92.9842 8.0999 5 25 92.9842 8.0999 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 92.8937 8.0700 1 25 92.8937 8.0700 INE434A16MY6 ANDHRA BK 20-Feb-17 92.7312 8.1050 2 25 92.7312 8.1050 INE434A16MZ3 ANDHRA BK 22-Feb-17 92.6931 8.1049 1 25 92.6931 8.1049 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 92.5597 8.1050 1 10 92.5597 8.1050 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 92.5179 8.1317 18 1275 92.5066 8.1450 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 92.5427 8.0804 24 1120 92.5217 8.1050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com