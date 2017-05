Mar 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16AK1 INDIAN OVERSEAS BK 15-Mar-16 99.9806 7.0824 1 350 99.9806 7.0824 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.9807 7.0459 3 300 99.9807 7.0459 INE428A16QP7 ALLAHABAD BK 15-Mar-16 99.9808 7.0260 3 275 99.9807 7.0459 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.9807 7.0459 1 60 99.9807 7.0459 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 99.9808 7.0093 2 50 99.9808 7.0093 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.9808 7.0093 1 10 99.9808 7.0093 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 99.9614 7.0472 1 15 99.9614 7.0472 INE528G16ZU2 YES BK 17-Mar-16 99.9418 7.0851 1 25 99.9418 7.0851 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 99.9425 6.9999 1 10 99.9425 6.9999 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.9228 7.0499 1 82.5 99.9228 7.0499 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.9225 7.0745 4 65 99.9233 7.0042 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.9240 6.9403 1 25 99.9240 6.9403 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 99.8525 7.7024 1 5 99.8525 7.7024 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.8265 7.0486 1 25 99.8265 7.0486 INE514E16AF1 EXIM 25-Mar-16 99.7828 7.2228 1 25 99.7828 7.2228 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.6846 7.6990 1 5 99.6846 7.6990 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.6658 7.1995 1 25 99.6658 7.1995 INE238A16E11 AXIS BK 31-Mar-16 99.6636 7.7000 1 5 99.6636 7.7000 INE237A16L47 KOTAK MAH BK 31-Mar-16 99.6658 7.6495 1 5 99.6658 7.6495 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.6636 7.7000 1 5 99.6636 7.7000 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.6658 7.6495 1 5 99.6658 7.6495 INE238A16G68 AXIS BK 04-Apr-16 99.5120 8.9497 1 5 99.5120 8.9497 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 04-Apr-16 99.5310 8.5996 1 5 99.5310 8.5996 INE040A16AQ2 HDFC BK 04-Apr-16 99.5120 8.9497 1 5 99.5120 8.9497 INE008A16L02 IDBI BK 04-Apr-16 99.5264 8.2708 1 1.75 99.5264 8.2708 INE090A160E7 ICICI BK 04-Apr-16 99.5361 8.1006 1 1.5 99.5361 8.1006 INE008A16M50 IDBI BK 05-Apr-16 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE434A16MR0 ANDHRA BK 05-Apr-16 99.4877 8.9501 1 5 99.4877 8.9501 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 05-Apr-16 99.4877 8.9501 1 5 99.4877 8.9501 INE705A16NJ8 VIJAYA BK 22-Apr-16 99.1073 8.4300 5 500 99.1073 8.4300 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 98.9448 8.6501 1 25 98.9448 8.6501 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.9448 8.6501 1 25 98.9448 8.6501 INE112A16JS6 CORPORATION BK 02-May-16 98.8980 8.3002 1 15 98.8980 8.3002 INE112A16JP2 CORPORATION BK 03-May-16 98.9046 8.2500 1 25 98.9046 8.2500 INE141A16WB4 OBC 03-May-16 98.8380 8.5823 2 8 98.8380 8.5823 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 06-May-16 98.7688 8.7498 1 25 98.7688 8.7498 INE141A16WC2 OBC 06-May-16 98.7549 8.8498 1 5 98.7549 8.8498 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 09-May-16 98.7537 8.3750 2 50 98.7354 8.4998 INE008A16L10 IDBI BK 09-May-16 98.7354 8.4998 1 25 98.7354 8.4998 INE112A16KB0 CORPORATION BK 10-May-16 98.7127 8.4999 1 25 98.7127 8.4999 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.5969 8.2448 4 615 98.5969 8.2448 INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 98.5249 8.2799 1 4 98.5249 8.2799 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.4993 8.3000 2 150 98.4993 8.3000 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.4904 8.3500 1 4 98.4904 8.3500 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 98.3877 8.3074 2 500 98.3877 8.3074 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.3579 8.2348 1 50 98.3579 8.2348 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.3628 8.2098 1 10 98.3628 8.2098 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 98.2833 8.2797 2 87 98.2833 8.2797 INE090A167F9 ICICI BK 01-Jun-16 98.2499 8.2299 1 50 98.2499 8.2299 INE090A167F9 ICICI BK 01-Jun-16 98.2934 8.2302 1 50 98.2934 8.2302 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 98.2202 8.2675 5 500 98.2202 8.2675 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 98.2266 8.2372 1 40 98.2266 8.2372 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.1983 8.2677 5 450 98.1983 8.2677 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 98.1979 8.2696 2 15 98.1979 8.2696 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.1105 8.2700 3 150 98.1105 8.2700 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 98.0514 8.3376 1 8 98.0514 8.3376 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 98.0869 8.0898 4 600 98.0874 8.0876 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 97.0858 8.3001 1 25 97.0858 8.3001 INE476A16QZ5 CANARA BK 02-Aug-16 96.9768 8.0700 1 50 96.9768 8.0700 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 96.1397 8.1877 8 775 96.1647 8.1325 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.1609 8.1409 4 135 96.1613 8.1400 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 96.3129 7.8501 1 25 96.3129 7.8501 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 96.0142 8.2348 1 50 96.0142 8.2348 INE237A16O28 KOTAK MAH BK 19-Jan-17 93.5439 8.1000 1 18 93.5439 8.1000 INE237A16O10 KOTAK MAH BK 24-Jan-17 93.4469 8.1000 1 7 93.4469 8.1000 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 93.1921 8.0800 1 50 93.1921 8.0800 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 93.2114 8.0799 1 50 93.2114 8.0799 INE237A16O36 KOTAK MAH BK 15-Feb-17 93.0225 8.1001 1 21 93.0225 8.1001 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 92.8186 8.0000 1 50 92.8186 8.0000 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 06-Mar-17 92.5962 8.1750 2 100 92.5962 8.1750 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 92.7474 7.9950 2 40 92.7474 7.9950 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 92.6780 8.0550 1 100 92.6780 8.0550 INE608A16MG2 PUNJAB AND SIND BK 07-Mar-17 92.5770 8.1750 4 100 92.5770 8.1750 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 92.6022 8.1450 1 50 92.6022 8.1450 INE090A161G0 ICICI BK 09-Mar-17 92.5724 8.1350 1 75 92.5724 8.1350 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 92.5872 8.0950 17 750 92.5872 8.0950 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 92.5185 8.1761 10 450 92.5194 8.1750 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 92.5194 8.1750 4 175 92.5194 8.1750 INE565A16AM7 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-17 92.3404 8.2950 2 75 92.3404 8.2950 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 92.4428 8.1750 2 25 92.4428 8.1750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 