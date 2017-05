Mar 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16JG1 CORPORATION BK 16-Mar-16 99.9804 7.1432 2 150 99.9805 7.1189 INE976G16CS6 RBL BK 17-Mar-16 99.9597 7.3577 2 50 99.9597 7.3577 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.9409 7.1911 7 332.5 99.9409 7.1948 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.9409 7.1948 3 300 99.9409 7.1948 INE649A16FP1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Mar-16 99.9410 7.1878 5 175 99.9413 7.1460 INE237A16M95 KOTAK MAH BK 18-Mar-16 99.9409 7.1948 1 100 99.9409 7.1948 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.9410 7.1826 1 100 99.9410 7.1826 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.9413 7.1460 1 50 99.9413 7.1460 INE112A16JH9 CORPORATION BK 21-Mar-16 99.8818 7.1990 2 200 99.8818 7.1990 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 99.8810 7.2478 2 170 99.8810 7.2478 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 99.8451 7.0783 1 25 99.8451 7.0783 INE648A16HC7 STATE BK OF BIKANER AND 23-Mar-16 99.8516 7.7495 1 25 99.8516 7.7495 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 99.8228 7.1992 1 1 99.8228 7.1992 INE036D16GY5 THE KARUR VYSYA BK 28-Mar-16 99.7459 7.7486 1 25 99.7459 7.7486 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.7235 7.2287 1 25 99.7235 7.2287 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.6723 8.0003 1 5 99.6723 8.0003 INE237A16L47 KOTAK MAH BK 31-Mar-16 99.6723 8.0003 1 5 99.6723 8.0003 INE008A16L02 IDBI BK 04-Apr-16 99.5364 8.5001 1 100 99.5364 8.5001 INE040A16AQ2 HDFC BK 04-Apr-16 99.5364 8.5001 1 75 99.5364 8.5001 INE141A16VX0 OBC 04-Apr-16 99.5503 8.2441 5 25 99.5503 8.2441 INE077A16DK1 DENA BK 04-Apr-16 99.5587 8.0894 1 5 99.5587 8.0894 INE090A160E7 ICICI BK 04-Apr-16 99.5587 8.0894 1 5 99.5587 8.0894 INE008A16L02 IDBI BK 04-Apr-16 99.5285 9.1007 1 5 99.5285 9.1007 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 04-Apr-16 99.5285 9.1007 1 5 99.5285 9.1007 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 99.1208 8.7501 1 25 99.1208 8.7501 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.9562 8.7501 1 25 98.9562 8.7501 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 99.0035 8.3496 1 5 99.0035 8.3496 INE683A16HY8 THE SOUTH INDIAN BK 02-May-16 98.9047 8.6003 1 5 98.9047 8.6003 INE238A16G92 AXIS BK 05-May-16 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE141A16WC2 OBC 06-May-16 98.8536 8.2998 1 5 98.8536 8.2998 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 98.8263 8.4998 1 5 98.8263 8.4998 INE008A16L10 IDBI BK 09-May-16 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 98.6987 8.7498 1 5 98.6987 8.7498 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 98.6987 8.7498 1 5 98.6987 8.7498 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 98.6441 8.6501 1 5 98.6441 8.6501 INE667A16GA3 SYNDICATE BK 24-May-16 98.4634 8.1373 2 25 98.4634 8.1373 INE141A16WL3 OBC 25-May-16 98.4173 8.2673 2 500 98.4173 8.2673 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 98.3258 8.1775 1 100 98.3258 8.1775 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.3213 8.1998 1 100 98.3213 8.1998 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.3430 8.1999 1 100 98.3430 8.1999 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.3475 8.0697 1 50 98.3475 8.0697 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 98.3093 8.1522 1 175 98.3093 8.1522 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 98.2782 8.0945 2 185 98.2782 8.0945 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 98.2281 8.2301 1 275 98.2281 8.2301 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.2324 8.2098 1 275 98.2324 8.2098 INE434A16NE6 ANDHRA BK 06-Jun-16 98.1525 8.2775 1 25 98.1525 8.2775 INE683A16HZ5 THE SOUTH INDIAN BK 06-Jun-16 98.1196 8.4277 1 25 98.1196 8.4277 INE092T16074 IDFC BK 07-Jun-16 98.1287 8.2864 3 200 98.1290 8.2850 INE090A16Z21 ICICI BK 09-Jun-16 98.1046 8.1999 1 25 98.1046 8.1999 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 98.1082 8.0898 4 561 98.1081 8.0903 INE683A16GK9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-16 98.0308 8.4275 1 175 98.0308 8.4275 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 97.9898 8.3197 4 450 97.9832 8.3476 INE036D16GZ2 THE KARUR VYSYA BK 13-Jun-16 97.9667 8.4173 2 300 97.9667 8.4173 INE976G16DG9 RBL BK 13-Jun-16 97.9590 8.4499 1 50 97.9590 8.4499 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 97.9813 8.0001 1 2.5 97.9813 8.0001 INE528G16A75 YES BK 20-Jun-16 97.9182 8.0001 1 0.4 97.9182 8.0001 INE090A16Z47 ICICI BK 23-Jun-16 97.8552 8.0001 2 6.6 97.8552 8.0001 INE237A16G44 KOTAK MAH BK 23-Jun-16 97.8552 8.0001 1 1.3 97.8552 8.0001 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 97.1235 8.1895 2 475 97.1370 8.1500 INE008A16K86 IDBI BK 03-Aug-16 96.9532 8.1350 1 3.25 96.9532 8.1350 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.2252 8.0442 3 508.5 96.2259 8.0426 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 96.3582 7.7500 1 25 96.3582 7.7500 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 95.9258 8.2023 2 150 95.9258 8.2023 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 93.2526 8.0274 1 46.75 93.2526 8.0274 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 93.2607 7.8500 3 300 93.2607 7.8500 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 93.1057 8.0200 8 10.75 93.1057 8.0200 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 93.0867 8.0200 1 2 93.0867 8.0200 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.1911 7.8900 1 25 93.1911 7.8900 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 92.9769 7.8999 1 2 92.9769 7.8999 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 92.8275 8.0349 1 2 92.8275 8.0349 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 93.0225 7.8001 1 75 93.0225 7.8001 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 92.9856 7.8000 3 125 92.9856 7.8000 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 92.7432 8.0000 1 2 92.7432 8.0000 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 92.7937 7.9400 1 2 92.7937 7.9400 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 92.8748 7.8001 1 100 92.8748 7.8001 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 92.4546 8.1836 7 525 92.4619 8.1751 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 92.5558 8.0650 3 150 92.5558 8.0650 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 92.4619 8.1751 1 100 92.4619 8.1751 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 92.5729 8.0450 3 50 92.5729 8.0450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com