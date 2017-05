Mar 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 99.9797 7.4110 1 75 99.9797 7.4110 INE528G16ZU2 YES BK 17-Mar-16 99.9797 7.4110 1 25 99.9797 7.4110 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 99.9804 7.1554 1 25 99.9804 7.1554 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 99.9803 7.1919 1 0.1 99.9803 7.1919 INE649A16FP1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Mar-16 99.9597 7.3617 4 225 99.9603 7.2481 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 99.9606 7.1933 1 200 99.9606 7.1933 INE092T16025 IDFC BK 18-Mar-16 99.9595 7.3942 2 100 99.9595 7.3942 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 99.9606 7.1933 1 50 99.9606 7.1933 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.9801 7.2649 1 25 99.9801 7.2649 INE112A16JH9 CORPORATION BK 21-Mar-16 99.8989 7.3896 3 200 99.8987 7.4024 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 99.9001 7.3000 1 50 99.9001 7.3000 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 99.9016 7.1903 1 10 99.9016 7.1903 INE095A16RQ0 INDUSIND BK 22-Mar-16 99.8793 7.3515 1 5 99.8793 7.3515 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.8626 7.1743 1 415 99.8626 7.1743 INE141A16TZ9 OBC 24-Mar-16 99.8468 7.0005 1 25 99.8468 7.0005 INE112A16HT8 CORPORATION BK 28-Mar-16 99.7655 7.1495 1 75 99.7655 7.1495 INE652A16KI0 STATE BK OF PATIALA 28-Mar-16 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.7715 7.5994 1 5 99.7715 7.5994 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.7453 7.1695 1 25 99.7453 7.1695 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.7300 7.6013 1 5 99.7300 7.6013 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 04-Apr-16 99.5792 8.1180 1 15 99.5792 8.1180 INE428A16QT9 ALLAHABAD BK 05-Apr-16 99.5621 8.4493 1 30 99.5621 8.4493 INE008A16M50 IDBI BK 05-Apr-16 99.5621 8.4493 1 30 99.5621 8.4493 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 99.0086 8.4996 2 250 99.0086 8.4996 INE237A16F37 KOTAK MAH BK 28-Apr-16 99.0086 8.4996 2 250 99.0086 8.4996 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 03-May-16 98.8858 8.7503 1 25 98.8858 8.7503 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 98.8156 8.7498 1 25 98.8156 8.7498 INE648A16HF0 SBBJ 06-May-16 98.8959 8.1499 1 5 98.8959 8.1499 INE077A16DP0 DENA BK 09-May-16 98.7312 8.8503 1 5 98.7312 8.8503 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.6807 7.9997 1 140 98.6807 7.9997 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 98.4638 8.1352 1 250 98.4638 8.1352 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.3768 8.0299 1 10 98.3768 8.0299 INE092T16074 IDFC BK 07-Jun-16 98.1503 8.2875 1 100 98.1503 8.2875 INE683A16IA6 THE SOUTH INDIAN BK 08-Jun-16 98.0974 8.4276 2 100 98.0974 8.4276 INE434A16LO9 ANDHRA BK 09-Jun-16 98.1755 7.9802 1 25 98.1755 7.9802 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.0632 8.0999 2 500 98.0632 8.0999 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 98.0708 8.0675 3 500 98.0708 8.0675 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 97.1920 8.0499 5 11.75 97.1920 8.0499 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 96.8391 8.0499 1 0.25 96.8391 8.0499 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 96.4818 7.9699 1 100 96.4818 7.9699 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 96.4317 7.9448 1 4.9 96.4317 7.9448 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 96.0650 8.1700 2 0.5 96.0650 8.1700 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 96.0307 8.0249 3 3 96.0307 8.0249 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 94.3260 8.0424 5 1100 94.3260 8.0424 INE008A16K37 IDBI BK 03-Feb-17 93.4349 7.9400 1 25 93.4349 7.9400 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 93.3200 7.9900 1 100 93.3200 7.9900 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 93.3401 7.9400 1 0.25 93.3401 7.9400 INE008A16L28 IDBI BK 09-Feb-17 93.2819 7.9900 1 100 93.2819 7.9900 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 93.1887 7.9400 2 1.25 93.1887 7.9400 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 92.9699 8.0001 1 8 92.9699 8.0001 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 92.9996 7.8499 1 25 92.9996 7.8499 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 92.6489 8.1350 1 19 92.6489 8.1350 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 92.8695 7.8500 1 50 92.8695 7.8500 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 92.6740 8.0372 3 280 92.7012 8.0051 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 92.8510 7.8500 1 50 92.8510 7.8500 INE237A16O44 KOTAK MAH BK 13-Mar-17 92.6660 7.9800 1 200 92.6660 7.9800 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 92.5492 8.0950 14 875 92.5492 8.0950 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 92.6089 8.0250 2 100 92.6089 8.0250 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 92.7157 7.8999 2 50 92.7242 7.8899 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 92.4747 8.1600 8 235 92.4747 8.1600 INE434A16NG1 ANDHRA BK 15-Mar-17 92.6071 8.0050 1 30 92.6071 8.0050 INE528G16F39 YES BK 16-Mar-17 92.4556 8.1600 4 300 92.4556 8.1600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com