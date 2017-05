Mar 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.9807 7.0459 1 200 99.9807 7.0459 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.9806 7.0770 3 151 99.9806 7.0824 INE976G16CT4 RBL BK 18-Mar-16 99.9803 7.2041 2 150 99.9808 7.0093 INE649A16FP1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Mar-16 99.9799 7.3380 3 150 99.9799 7.3380 INE237A16M95 KOTAK MAH BK 18-Mar-16 99.9803 7.1919 1 70 99.9803 7.1919 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.9799 7.3380 2 44 99.9799 7.3380 INE112A16JH9 CORPORATION BK 21-Mar-16 99.9228 7.0499 4 225 99.9228 7.0499 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 99.9233 7.0042 1 100 99.9233 7.0042 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 99.9223 7.0956 1 75 99.9223 7.0956 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 99.9228 7.0499 1 50 99.9228 7.0499 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 99.9009 7.2415 1 100 99.9009 7.2415 INE095A16RQ0 INDUSIND BK 22-Mar-16 99.9028 7.1025 1 5 99.9028 7.1025 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.8818 7.1990 2 105 99.8818 7.1990 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.8828 7.1380 2 100 99.8828 7.1380 INE112A16JI7 CORPORATION BK 23-Mar-16 99.8832 7.1136 1 65 99.8832 7.1136 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.7835 7.1995 1 25 99.7835 7.1995 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.7621 7.2534 2 155 99.7621 7.2534 INE237A16L47 KOTAK MAH BK 31-Mar-16 99.7208 7.2995 1 10 99.7208 7.2995 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 04-Apr-16 99.6011 8.5989 1 225 99.6011 8.5989 INE141A16VX0 OBC 04-Apr-16 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE238A16G68 AXIS BK 04-Apr-16 99.5872 8.8998 1 5 99.5872 8.8998 INE008A16L02 IDBI BK 04-Apr-16 99.6011 8.5989 1 5 99.6011 8.5989 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 04-Apr-16 99.5872 8.8998 1 5 99.5872 8.8998 INE428A16QT9 ALLAHABAD BK 05-Apr-16 99.5777 8.5996 1 210 99.5777 8.5996 INE008A16M50 IDBI BK 05-Apr-16 99.5724 8.2497 1 25 99.5724 8.2497 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 98.9863 8.8998 1 5 98.9863 8.8998 INE112A16JS6 CORPORATION BK 02-May-16 98.9771 8.2004 1 25 98.9771 8.2004 INE077A16DM7 DENA BK 03-May-16 98.9216 8.6502 1 50 98.9216 8.6502 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 03-May-16 98.9216 8.6502 1 50 98.9216 8.6502 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 09-May-16 98.8432 8.0599 7 11.2 98.8432 8.0599 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 09-May-16 98.7966 8.5498 1 5 98.7966 8.5498 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 98.7737 8.5501 1 5 98.7737 8.5501 INE090A163F8 ICICI BK 11-May-16 98.7653 8.4500 1 25 98.7653 8.4500 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.6924 8.0600 1 50 98.6924 8.0600 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.6667 8.3598 1 50 98.6667 8.3598 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.7020 8.0000 2 5.3 98.7020 8.0000 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.6840 8.2499 1 5 98.6840 8.2499 INE008A16L44 IDBI BK 16-May-16 98.6667 8.3598 1 5 98.6667 8.3598 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.5776 8.3598 2 50 98.5776 8.3598 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 98.4774 8.1787 5 350 98.4854 8.1352 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 98.4610 8.1502 2 200 98.4610 8.1502 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.3529 8.1501 2 90 98.3529 8.1501 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 98.3633 7.8875 2 130 98.3633 7.8875 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 08-Jun-16 98.2051 8.0375 2 250 98.2051 8.0375 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 98.1178 8.2374 1 200 98.1178 8.2374 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.0990 8.0376 3 125 98.0990 8.0376 INE036D16GZ2 THE KARUR VYSYA BK 13-Jun-16 98.0133 8.4073 2 100 98.0133 8.4073 INE976G16DI5 RBL BK 14-Jun-16 97.9812 8.4499 1 200 97.9812 8.4499 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 97.9908 8.3157 5 1050 97.9998 8.2775 INE036D16HA3 THE KARUR VYSYA BK 15-Jun-16 98.0140 8.2175 1 300 98.0140 8.2175 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 98.0093 8.2374 4 250 98.0093 8.2374 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 97.9938 8.1223 1 0.5 97.9938 8.1223 INE090A16Z13 ICICI BK 20-Jun-16 97.9478 8.0500 1 0.2 97.9478 8.0500 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 96.4433 7.9649 1 1.3 96.4433 7.9649 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.2690 8.0375 3 500 96.2690 8.0375 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 96.3752 7.8001 2 250 96.3752 7.8001 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.1239 8.2225 4 450 96.1239 8.2225 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 96.2913 7.8101 1 100 96.2913 7.8101 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 93.5002 7.8800 1 8.2 93.5002 7.8800 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 93.3731 7.8500 1 10 93.3731 7.8500 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 93.2981 7.8500 2 200 93.2981 7.8500 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 93.1870 7.7800 1 25 93.1870 7.7800 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 92.9996 7.8499 3 125 92.9996 7.8499 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 92.9066 7.8500 1 2 92.9066 7.8500 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 92.8695 7.8500 1 200 92.8695 7.8500 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 92.8172 7.8900 1 25 92.8172 7.8900 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 92.8510 7.8500 1 25 92.8510 7.8500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 92.4918 8.1850 7 1000 92.4918 8.1850 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 92.6107 8.0450 2 200 92.6107 8.0450 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 92.8162 7.7825 9 800 92.7626 7.8451 INE976G16DK1 RBL BK 16-Mar-17 92.2705 8.4000 1 10 92.2705 8.4000 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 92.5654 8.0317 6 750 92.5540 8.0450 INE528G16F47 YES BK 17-Mar-17 92.4556 8.1600 1 250 92.4556 8.1600 INE434A16NI7 ANDHRA BK 17-Mar-17 92.7257 7.8450 1 50 92.7257 7.8450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 