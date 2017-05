Mar 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE112A16JH9 CORPORATION BK 21-Mar-16 99.9488 6.2366 2 75 99.9482 6.3056 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.9025 7.1271 2 70 99.9042 7.0001 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.9614 7.0472 1 70 99.9614 7.0472 INE008A16J63 IDBI BK 23-Mar-16 99.9028 7.1025 1 25 99.9028 7.1025 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.7990 7.3513 1 30 99.7990 7.3513 INE238A16H42 AXIS BK 29-Mar-16 99.7836 7.1961 3 55 99.7836 7.1961 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.7579 7.3817 1 70 99.7579 7.3817 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 04-Apr-16 99.6011 8.5989 1 235 99.6011 8.5989 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 04-Apr-16 99.6011 8.5989 1 75 99.6011 8.5989 INE008A16L02 IDBI BK 04-Apr-16 99.6042 8.5329 2 10 99.6011 8.5989 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 04-Apr-16 99.6598 8.8998 1 5 99.6598 8.8998 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 04-Apr-16 99.6674 8.7003 1 5 99.6674 8.7003 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.0763 8.2998 2 75 99.0763 8.2998 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.0506 8.3298 5 275 99.0506 8.3298 INE705A16NM2 VIJAYA BK 29-Apr-16 99.1157 8.3500 1 75 99.1157 8.3500 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 99.1157 8.3500 1 60 99.1157 8.3500 INE476A16QR2 CANARA BK 02-May-16 99.0483 8.3502 1 50 99.0483 8.3502 INE112A16JP2 CORPORATION BK 03-May-16 98.9710 8.2498 1 25 98.9710 8.2498 INE141A16WC2 OBC 06-May-16 98.9046 8.2500 2 10 98.9046 8.2500 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 09-May-16 98.8682 8.0353 1 30 98.8682 8.0353 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 98.7888 8.9502 1 5 98.7888 8.9502 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.7057 8.1124 3 400 98.7017 8.1375 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.7255 8.4144 3 35 98.7276 8.4002 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.6608 8.2575 4 230 98.6576 8.2774 INE008A16M19 IDBI BK 17-May-16 98.7052 8.4000 1 25 98.7052 8.4000 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 98.7204 8.2999 1 5 98.7204 8.2999 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 98.5675 8.0373 1 50 98.5675 8.0373 INE683A16HX0 THE SOUTH INDIAN BK 24-May-16 98.5162 8.2051 1 300 98.5162 8.2051 INE648A16HH6 SBBJ 27-May-16 98.4913 7.9873 3 100 98.4913 7.9873 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.4820 8.0373 2 50 98.4820 8.0373 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.4262 7.9948 1 50 98.4262 7.9948 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.4320 7.9649 1 50 98.4320 7.9649 INE683A16IB4 THE SOUTH INDIAN BK 01-Jun-16 98.2978 8.4275 2 300 98.2978 8.4275 INE077A16DU0 DENA BK 06-Jun-16 98.2477 8.1375 1 200 98.2477 8.1375 INE237A16G02 KOTAK MAH BK 06-Jun-16 98.2637 8.0618 2 125 98.2662 8.0500 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 98.2794 7.9877 3 75 98.2794 7.9877 INE238A16E86 AXIS BK 06-Jun-16 98.2689 8.0373 1 50 98.2689 8.0373 INE077A16DV8 DENA BK 07-Jun-16 98.2262 8.1374 3 500 98.2262 8.1374 INE092T16074 IDFC BK 07-Jun-16 98.1941 8.2874 5 100 98.1941 8.2874 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.2567 7.9950 1 100 98.2567 7.9950 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 98.2556 8.0001 1 5 98.2556 8.0001 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 08-Jun-16 98.2263 8.0377 1 25 98.2263 8.0377 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 98.2226 7.9577 3 300 98.2226 7.9577 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 98.1591 8.2473 1 250 98.1591 8.2473 INE434A16NH9 ANDHRA BK 10-Jun-16 98.1594 8.1477 4 300 98.1816 8.0477 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.1202 8.0376 4 200 98.1202 8.0376 INE077A16DW6 DENA BK 14-Jun-16 98.0758 8.1376 2 400 98.0758 8.1376 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.0075 8.3376 2 500 98.0075 8.3376 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.0949 7.9648 2 4 98.0949 7.9648 INE683A16IC2 THE SOUTH INDIAN BK 16-Jun-16 97.9643 8.4275 2 50 97.9643 8.4275 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 98.0325 8.0500 3 275 98.0325 8.0500 INE090A16Z54 ICICI BK 24-Jun-16 97.8972 8.0001 1 5 97.8972 8.0001 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 09-Sep-16 96.2950 8.0249 2 150 96.2950 8.0249 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.1561 8.1972 4 600 96.1582 8.1926 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 93.3543 7.8500 2 275 93.3543 7.8500 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 93.3356 7.8500 2 125 93.3356 7.8500 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 93.1952 7.7700 1 25 93.1952 7.7700 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 93.1096 7.8750 3 1 93.1096 7.8750 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 92.9955 7.9000 1 40 92.9955 7.9000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 92.9768 7.9000 1 100 92.9768 7.9000 INE476A16RF5 CANARA BK 03-Mar-17 93.0037 7.8450 1 25 93.0037 7.8450 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 92.9294 7.8450 1 100 92.9294 7.8450 INE095A16SA2 INDUSIND BK 07-Mar-17 92.8206 7.9750 1 50 92.8206 7.9750 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 92.8460 7.9000 1 175 92.8460 7.9000 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 92.8400 7.8850 2 300 92.8400 7.8850 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 92.7078 7.9750 2 100 92.7078 7.9750 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 92.5714 8.1136 8 350 92.5194 8.1750 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 92.7528 7.9000 1 75 92.7528 7.9000 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 92.7626 7.8450 3 410 92.7626 7.8451 INE095A16SB0 INDUSIND BK 16-Mar-17 92.6515 7.9750 1 25 92.6515 7.9750 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 92.4619 8.1751 2 250 92.4619 8.1751 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 92.6756 7.9250 4 250 92.6756 7.9250 INE434A16NI7 ANDHRA BK 17-Mar-17 92.4619 8.1751 1 100 92.4619 8.1751 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com