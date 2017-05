Mar 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.9595 7.3942 4 500 99.9595 7.3942 INE648A16HC7 SBBJ 23-Mar-16 99.9616 7.0107 1 25 99.9616 7.0107 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 99.9534 5.6723 1 300 99.9534 5.6723 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.8411 7.2617 2 375 99.8410 7.2659 INE238A16H42 AXIS BK 29-Mar-16 99.8381 7.3987 1 25 99.8381 7.3987 INE238A16H42 AXIS BK 29-Mar-16 99.8669 6.9495 1 5 99.8669 6.9495 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.8479 6.9501 1 5 99.8479 6.9501 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.6720 8.5808 5 522 99.6858 8.2175 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.6637 8.7961 4 510 99.6503 9.1492 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.6750 8.5008 1 250 99.6750 8.5008 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.6899 8.1099 1 30 99.6899 8.1099 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.6533 8.4657 3 9 99.6533 8.4657 INE090A16Y22 ICICI BK 22-Apr-16 99.2689 8.4005 4 200 99.2689 8.4005 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 98.9629 8.4998 2 100 98.9340 8.7396 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 98.9113 8.0350 1 30 98.9113 8.0350 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.7793 8.0547 1 6 98.7793 8.0547 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.7971 8.0801 1 5 98.7971 8.0801 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 98.7575 8.2000 1 5 98.7575 8.2000 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.7740 8.0901 1 5 98.7740 8.0901 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 98.6828 8.3999 1 5 98.6828 8.3999 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 98.6736 8.1774 3 400 98.6736 8.1774 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.7265 7.9801 2 150 98.7265 7.9801 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.6988 8.0200 1 150 98.6988 8.0200 INE434A16NK3 ANDHRA BK 20-May-16 98.6580 8.2750 2 50 98.6580 8.2750 INE095A16SF1 INDUSIND BK 20-May-16 98.6868 8.0949 2 50 98.6868 8.0949 INE608A16MA5 PUNJAB AND SIND BK 20-May-16 98.6604 8.2599 1 5 98.6604 8.2599 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 98.5716 8.1372 2 100 98.5716 8.1372 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 98.4824 8.0351 1 400 98.4824 8.0351 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.5150 7.8599 1 25 98.5150 7.8599 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 98.4871 8.0099 1 10 98.4871 8.0099 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.4827 8.0335 1 10 98.4827 8.0335 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 98.4393 8.0373 2 25 98.4393 8.0373 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 3-Jun-16 98.3338 8.3577 2 100 98.3338 8.3577 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 98.3515 8.2674 2 100 98.3515 8.2674 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 98.4000 8.0202 1 50 98.4000 8.0202 INE095A16SG9 INDUSIND BK 6-Jun-16 98.3210 8.0948 2 700 98.3210 8.0948 INE476A16RC2 CANARA BK 6-Jun-16 98.3429 7.9874 4 200 98.3429 7.9874 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 98.2689 8.0373 4 750 98.2689 8.0373 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.1946 8.2848 3 550 98.1791 8.3575 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.2583 7.9875 2 100 98.2583 7.9875 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.1283 8.0953 3 700 98.1636 7.9398 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 98.1755 7.8874 9 500 98.1755 7.8874 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.1074 8.1875 1 200 98.1074 8.1875 INE434A16NL1 ANDHRA BK 17-Jun-16 98.0874 8.0876 2 25 98.0874 8.0876 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.0495 7.9792 5 850 98.0523 7.9674 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 98.0355 8.0375 2 100 98.0355 8.0375 INE237A16G28 KOTAK MAH BK 20-Jun-16 98.0445 7.9999 1 100 98.0445 7.9999 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 98.0264 7.9877 1 200 98.0264 7.9877 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 97.9133 7.9375 2 100 97.9133 7.9375 INE008A16O58 IDBI BK 4-Jul-16 97.7381 8.0448 2 12 97.7381 8.0448 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 97.3175 7.9849 6 30.5 97.3175 7.9849 INE008A16O66 IDBI BK 28-Jul-16 97.2354 8.0447 2 23.75 97.2354 8.0447 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 97.1331 7.9800 2 1 97.1331 7.9800 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 96.4528 7.8500 1 100 96.4528 7.8500 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 96.4766 7.7500 2 35 96.4766 7.7500 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 96.4766 7.7500 1 25 96.4766 7.7500 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.2072 8.2226 1 100 96.2072 8.2226 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 96.1707 8.1649 6 2.75 96.1707 8.1649 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 96.2451 8.0000 1 5 96.2451 8.0000 INE237A16K48 KOTAK MAH BK 20-Sep-16 96.1287 8.0324 1 2 96.1287 8.0324 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 96.1484 7.9899 1 0.5 96.1484 7.9899 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 93.5288 7.9415 1 91.8 93.5288 7.9415 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 93.4247 7.8801 1 125 93.4247 7.8801 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 93.3543 7.8500 1 250 93.3543 7.8500 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 93.3731 7.8500 2 150 93.3731 7.8500 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 93.2820 7.9416 1 2.75 93.2820 7.9416 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 93.0770 7.9150 2 300 93.0770 7.9150 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 93.0595 7.8450 2 100 93.0595 7.8450 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 92.9629 7.9625 1 70 92.9629 7.9625 INE457A16HM2 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-17 93.0330 7.9000 1 50 93.0330 7.9000 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 92.9768 7.9000 1 50 92.9768 7.9000 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 92.8814 7.9699 15 12.5 92.8814 7.9699 INE238A16H83 AXIS BK 7-Mar-17 92.9311 7.9100 2 4.5 92.9311 7.9100 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 92.7101 8.1075 4 400 92.7664 8.0400 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 92.8968 7.8839 2 225 92.8959 7.8850 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 92.7852 7.9501 1 25 92.7852 7.9501 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 92.8087 7.9000 1 5 92.8087 7.9000 INE095A16SB0 INDUSIND BK 16-Mar-17 92.7078 7.9750 3 75 92.7078 7.9750 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 92.7996 7.8451 6 325 92.7996 7.8451 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 92.7486 7.9050 3 25 92.7486 7.9050 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 92.4619 8.1751 2 200 92.4619 8.1751 INE095A16SE4 INDUSIND BK 20-Mar-17 92.6499 7.9550 2 25 92.6499 7.9550 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 92.6312 7.9550 5 250 92.6312 7.9550 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 92.6999 7.8750 3 175 92.6999 7.8750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.