Mar 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16KC3 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-16 99.9767 8.5065 4 500 99.9767 8.5065 INE112A16JI7 CORPORATION BK 23-Mar-16 99.9795 7.4954 2 35 99.9795 7.4840 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE008A16J71 IDBI BK 28-Mar-16 99.8793 7.3515 4 175 99.8793 7.3515 INE238A16H42 AXIS BK 29-Mar-16 99.8623 7.1900 1 50 99.8623 7.1900 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.8179 7.3986 2 140 99.8179 7.3986 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.8159 7.4800 1 50 99.8159 7.4800 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.7089 8.1964 2 80 99.7088 8.1999 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.6968 9.2504 1 25 99.6968 9.2504 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.7184 7.9288 1 5 99.7184 7.9288 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 99.7130 8.0813 1 3 99.7130 8.0813 INE237A16F11 KOTAK MAH BK 20-Apr-16 99.3409 8.3506 1 30 99.3409 8.3506 INE090A16Y22 ICICI BK 22-Apr-16 99.2749 8.5998 2 100 99.2749 8.5998 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.1607 8.3497 1 50 99.1607 8.3497 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.2026 8.1497 1 5 99.2026 8.1497 INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 99.1433 8.2999 1 140 99.1433 8.2999 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.1382 8.3498 2 50 99.1382 8.3498 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 99.1607 8.3497 1 5 99.1607 8.3497 INE705A16NM2 VIJAYA BK 29-Apr-16 99.1305 8.4250 1 1 99.1305 8.4250 INE683A16HY8 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-16 99.1148 8.1496 1 5 99.1148 8.1496 INE141A16WH1 OBC 2-May-16 99.0790 8.2754 1 1 99.0790 8.2754 INE648A16HF0 SBBJ 6-May-16 99.0221 8.0102 1 5 99.0221 8.0102 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 98.9216 8.2897 1 5 98.9216 8.2897 INE090A163F8 ICICI BK 11-May-16 98.8810 8.4297 1 25 98.8810 8.4297 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.7868 8.1501 1 25 98.7868 8.1501 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 98.8310 7.8497 1 5 98.8310 7.8497 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.7602 7.9001 1 5 98.7602 7.9001 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 98.6593 8.0001 8 350 98.6593 8.0001 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 98.5932 8.1376 2 100 98.5932 8.1376 INE112A16JQ0 CORPORATION BK 25-May-16 98.5541 8.4999 1 25 98.5541 8.4999 INE528G16E89 YES BK 26-May-16 98.5607 8.2002 1 0.75 98.5607 8.2002 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.5217 7.9373 6 400 98.5217 7.9373 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 98.5093 8.0049 1 28 98.5093 8.0049 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.5230 7.9302 1 25 98.5230 7.9302 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 98.4233 8.0098 2 100 98.4233 8.0098 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-16 98.4349 7.9499 2 50 98.4349 7.9499 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 98.4175 8.0397 1 11 98.4175 8.0397 INE476A16RC2 CANARA BK 6-Jun-16 98.3807 7.9050 2 300 98.3807 7.9050 INE428A16RA7 ALLAHABAD BK 8-Jun-16 98.3259 7.9673 1 100 98.3259 7.9673 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 98.2833 8.0701 1 50 98.2833 8.0701 INE238A16E29 AXIS BK 9-Jun-16 98.2938 8.0199 1 9 98.2938 8.0199 INE434A16NH9 ANDHRA BK 10-Jun-16 98.2670 8.0464 2 210 98.2667 8.0477 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 98.1914 8.1000 1 200 98.1914 8.1000 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.1920 7.9069 3 400 98.1918 7.9076 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.1290 8.1875 3 200 98.1290 8.1875 INE608A16MJ6 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-16 98.1632 8.0350 1 200 98.1632 8.0350 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 98.1789 7.9651 1 100 98.1789 7.9651 INE095A16SI5 INDUSIND BK 20-Jun-16 98.0429 8.0955 6 350 98.0424 8.0977 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 98.0573 8.0348 1 200 98.0573 8.0348 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.0347 8.0408 4 310 98.0361 8.0350 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 98.0762 7.8677 6 300 98.0762 7.8677 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 98.0487 7.9824 1 200 98.0487 7.9824 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 97.9266 8.0502 2 5 97.9266 8.0502 INE434A16LX0 ANDHRA BK 29-Jul-16 97.2336 8.0501 1 25 97.2336 8.0501 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 96.8598 8.0499 1 5 96.8598 8.0499 INE434A16NB2 ANDHRA BK 6-Sep-16 96.4828 7.9201 1 50 96.4828 7.9201 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 96.4310 7.9000 3 250 96.4310 7.9000 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 96.3787 8.0201 1 150 96.3787 8.0201 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.2281 8.2225 1 100 96.2281 8.2225 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 96.3831 7.7824 3 500 96.3831 7.7824 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 96.1597 8.1892 9 1500 96.1582 8.1926 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 94.8056 7.8425 1 100 94.8056 7.8425 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 94.5728 7.8450 1 25 94.5728 7.8450 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 94.5559 7.8415 5 750 94.5568 7.8401 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 93.7392 7.9150 2 25 93.7392 7.9150 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 93.4421 7.9307 1 25 93.4421 7.9307 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 93.4231 7.9308 1 25 93.4231 7.9308 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 93.4436 7.8800 1 100 93.4436 7.8800 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 93.1080 7.9000 2 300 93.1080 7.9000 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 93.0052 7.9800 1 25 93.0052 7.9800 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 92.8667 7.9423 5 325 92.8603 7.9500 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 92.8895 7.9150 2 100 92.8895 7.9150 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 92.9146 7.8850 2 50 92.9104 7.8900 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 92.7251 8.0215 8 1150 92.7926 7.9413 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 92.8105 7.9200 1 25 92.8105 7.9200 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 92.7399 7.8500 1 500 92.7399 7.8500 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 92.6841 7.9151 8 375 92.6841 7.9151 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 92.6514 7.9532 1 25 92.6514 7.9532 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 92.4385 7.9197 1 0.02 92.4385 7.9197 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 