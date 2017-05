Mar 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.9007 7.2565 7 645 99.9008 7.2488 INE112A16HT8 CORPORATION BK 28-Mar-16 99.9005 7.2683 2 150 99.8987 7.4024 INE036D16GY5 THE KARUR VYSYA BK 28-Mar-16 99.8987 7.4024 1 25 99.8987 7.4024 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.8710 7.8569 6 400 99.8687 7.9979 INE238A16H42 AXIS BK 29-Mar-16 99.8811 7.2388 3 305 99.8810 7.2478 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.8394 7.3392 1 85 99.8394 7.3392 INE238A16G68 AXIS BK 04-Apr-16 99.7377 7.9993 2 475 99.7377 7.9993 INE008A16L02 IDBI BK 04-Apr-16 99.7233 8.4397 6 335 99.7351 8.0788 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 04-Apr-16 99.7164 8.6507 1 5 99.7164 8.6507 INE008A16M50 IDBI BK 05-Apr-16 99.6769 9.1011 1 50 99.6769 9.1011 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 99.4550 8.0006 1 5 99.4550 8.0006 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 99.1541 8.6497 3 225 99.1541 8.6497 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.1803 8.3795 1 25 99.1803 8.3795 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.2564 8.5451 2 55 99.3035 8.0002 INE112A16JS6 CORPORATION BK 02-May-16 99.0663 8.6003 1 5 99.0663 8.6003 INE008A16L10 IDBI BK 09-May-16 98.9614 8.1504 2 20.5 98.9614 8.1504 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 09-May-16 99.1104 7.8004 1 5 99.1104 7.8004 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 98.9396 8.1499 5 50 98.9396 8.1499 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 99.0490 8.1499 1 5 99.0490 8.1499 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 99.0490 8.1499 1 5 99.0490 8.1499 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 98.9648 8.3000 1 5 98.9648 8.3000 INE077A16DN5 DENA BK 16-May-16 98.7985 8.2200 1 100 98.7985 8.2200 INE112A16KD6 CORPORATION BK 16-May-16 98.8028 8.1902 1 75 98.8028 8.1902 INE008A16M19 IDBI BK 17-May-16 98.9160 7.9999 1 5 98.9160 7.9999 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 98.8945 8.0004 1 5 98.8945 8.0004 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.7122 8.2100 4 389.5 98.7122 8.2100 INE095A16RX6 INDUSIND BK 23-May-16 98.6652 8.0950 3 150 98.6660 8.0901 INE077A16DX4 DENA BK 23-May-16 98.6733 8.0452 1 50 98.6733 8.0452 INE141A16WL3 OBC 25-May-16 98.6321 8.0350 2 250 98.6321 8.0350 INE112A16JQ0 CORPORATION BK 25-May-16 98.5541 8.4999 1 25 98.5541 8.4999 INE095A16SK1 INDUSIND BK 27-May-16 98.5789 8.0951 3 150 98.5789 8.0951 INE095A16SL9 INDUSIND BK 30-May-16 98.5143 8.0950 1 100 98.5143 8.0950 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.5428 7.9375 1 100 98.5428 7.9375 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.5242 8.0402 1 100 98.5242 8.0402 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.5251 8.0353 2 75 98.5251 8.0353 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.5741 8.2497 1 5 98.5741 8.2497 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 01-Jun-16 98.4318 8.3073 7 500 98.4318 8.3073 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 98.4173 8.2673 2 50 98.4173 8.2673 INE112A16JV0 CORPORATION BK 06-Jun-16 98.3798 8.0148 1 50 98.3798 8.0148 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.3535 8.0399 5 61 98.3535 8.0399 INE092T16074 IDFC BK 07-Jun-16 98.3333 8.1402 1 50 98.3333 8.1402 INE077A16DY2 DENA BK 09-Jun-16 98.3093 8.0477 1 200 98.3093 8.0477 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.2107 8.1097 2 48.5 98.2107 8.1097 INE095A16SM7 INDUSIND BK 15-Jun-16 98.1717 8.0924 2 50 98.1717 8.0924 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.1700 8.1000 1 25 98.1700 8.1000 INE434A16NL1 ANDHRA BK 17-Jun-16 98.1272 8.1002 1 25 98.1272 8.1002 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.0943 7.9673 4 600 98.0943 7.9673 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 98.0778 8.0377 5 285 98.0778 8.0377 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.2088 7.9251 1 175 98.2088 7.9251 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.0804 7.9374 15 1700 98.0804 7.9374 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.0431 8.0947 7 505 98.0424 8.0977 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.0573 8.0348 5 425 98.0573 8.0348 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 97.9974 8.2876 3 350 98.0685 7.9876 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.0501 8.0652 3 350 98.0501 8.0652 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.0573 8.0348 2 200 98.0573 8.0348 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 98.0430 8.0951 2 100 98.0430 8.0951 INE608A16ML2 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-16 98.0361 8.0350 2 75 98.0361 8.0350 INE503A16DK6 DCB BK 22-Jun-16 97.9846 8.2500 1 50 97.9846 8.2500 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 97.3573 7.9901 2 2.25 97.3573 7.9901 INE008A16O66 IDBI BK 28-Jul-16 97.2935 7.9949 1 1.5 97.2935 7.9949 INE476A16QS0 CANARA BK 02-Sep-16 96.5506 8.0001 1 20 96.5506 8.0001 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 96.3894 8.0426 3 500 96.3894 8.0426 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.4511 7.9001 2 75 96.4511 7.9001 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 09-Sep-16 96.4143 7.9850 1 0.5 96.4143 7.9850 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.2500 8.2201 1 100 96.2500 8.2201 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 96.1805 8.1892 1 25 96.1805 8.1892 INE476A16RJ7 CANARA BK 02-Dec-16 94.8249 7.8425 1 500 94.8249 7.8425 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 94.5323 7.9366 2 200 94.5236 7.9500 INE238A16G84 AXIS BK 01-Feb-17 93.5040 8.0500 4 525 93.5040 8.0500 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 93.4611 7.9307 1 19 93.4611 7.9307 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 93.3329 7.9250 1 1.5 93.3329 7.9250 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 93.3249 7.9352 1 0.75 93.3249 7.9352 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 93.1188 7.9800 1 50 93.1188 7.9800 INE476A16RF5 CANARA BK 03-Mar-17 93.0967 7.8451 1 100 93.0967 7.8451 INE077A16DQ8 DENA BK 06-Mar-17 92.9914 7.9050 1 50 92.9914 7.9050 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 92.9955 7.9000 1 25 92.9955 7.9000 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 92.9752 7.9020 5 77.75 92.9685 7.9101 INE238A16H83 AXIS BK 07-Mar-17 92.9190 7.9700 1 1 92.9190 7.9700 INE095A16SA2 INDUSIND BK 07-Mar-17 92.8571 8.0450 2 0.75 92.8571 8.0450 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 92.8979 7.9500 2 53 92.8979 7.9500 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 92.8791 7.9500 2 75 92.8791 7.9500 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 92.7047 8.1600 1 25 92.7047 8.1600 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 92.8791 7.9500 1 25 92.8791 7.9500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 92.7683 7.9925 4 100 92.7368 8.0301 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 92.8460 7.9000 1 50 92.8460 7.9000 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 92.7165 8.0317 4 300 92.7011 8.0500 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 92.8552 7.8450 4 400 92.8552 7.8450 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 92.8295 7.8535 3 125 92.8282 7.8550 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 92.7811 7.8451 3 325 92.7811 7.8451 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 92.6473 7.9800 9 600 92.6473 7.9800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com