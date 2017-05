Mar 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.9803 7.2020 4 90 99.9803 7.1919 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.9603 7.2481 1 25 99.9603 7.2481 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.9603 7.2481 1 25 99.9603 7.2481 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.9359 7.8038 1 0.1 99.9359 7.8038 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.8134 9.7480 1 10 99.8134 9.7480 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.2517 8.5996 2 100 99.2517 8.5996 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.2791 8.5497 1 25 99.2791 8.5497 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.2560 8.5499 1 25 99.2560 8.5499 INE112A16JS6 CORPORATION BK 2-May-16 99.1934 8.4801 1 45 99.1934 8.4801 INE112A16JS6 CORPORATION BK 2-May-16 99.2163 8.4797 1 5 99.2163 8.4797 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.1492 8.2420 2 30 99.1535 8.2003 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 99.1228 8.5003 1 5 99.1228 8.5003 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 99.0873 8.2001 1 25 99.0873 8.2001 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 99.1370 7.7497 1 5 99.1370 7.7497 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.0173 8.0499 1 5 99.0173 8.0499 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.9718 7.8998 1 5 98.9718 7.8998 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 98.9374 8.0003 1 5 98.9374 8.0003 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 98.8461 8.0394 1 150 98.8461 8.0394 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.8467 8.0352 1 50 98.8467 8.0352 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 98.8801 7.9499 1 25 98.8801 7.9499 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 98.7426 8.2999 1 205 98.7426 8.2999 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 98.8059 8.0200 2 10 98.8030 8.0400 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 98.8089 7.9999 1 5 98.8089 7.9999 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 98.7347 8.0647 1 100 98.7347 8.0647 INE095A16RU2 INDUSIND BK 25-May-16 98.7737 7.9501 1 5 98.7737 7.9501 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.6635 8.3802 1 25 98.6635 8.3802 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.7628 7.7497 1 5 98.7628 7.7497 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.6318 8.0366 3 180 98.6095 8.1697 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 98.5960 8.2501 2 125 98.5960 8.2501 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.6321 8.0350 1 100 98.6321 8.0350 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.5960 8.2501 2 100 98.5960 8.2501 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 98.5969 8.2448 1 28 98.5969 8.2448 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.6401 7.9874 1 25 98.6401 7.9874 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.5655 8.3002 1 175 98.5655 8.3002 INE090A167F9 ICICI BK 1-Jun-16 98.5469 8.2800 1 50 98.5469 8.2800 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 98.5284 8.2599 1 200 98.5284 8.2599 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 98.5301 8.2503 1 75 98.5301 8.2503 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 98.5117 8.2304 3 125 98.5051 8.2674 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 98.5214 8.2998 1 25 98.5214 8.2998 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 98.4927 7.9798 2 100 98.4927 7.9798 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 98.3891 8.3001 1 125 98.3891 8.3001 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 98.2792 8.2999 4 325 98.2792 8.2999 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.2871 8.3698 2 45 98.2871 8.3698 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.2415 8.2701 3 225 98.2415 8.2701 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 98.2070 8.3299 1 5 98.2070 8.3299 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 98.1105 8.2700 4 200 98.1105 8.2700 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.1369 8.1522 2 175 98.1172 8.2401 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.1565 8.0649 2 150 98.1565 8.0649 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.1845 7.9401 2 100 98.1845 7.9401 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.1038 8.2999 1 50 98.1038 8.2999 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.1279 8.2899 1 50 98.1279 8.2899 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 98.1509 8.0898 1 25 98.1509 8.0898 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.0996 8.0350 1 250 98.0996 8.0350 INE434A16NN7 ANDHRA BK 24-Jun-16 98.0321 8.3260 3 125 98.0306 8.3326 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 97.2446 8.0798 1 50 97.2446 8.0798 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 97.0774 8.0799 1 75 97.0774 8.0799 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.3534 8.2225 5 275 96.3534 8.2225 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 96.3005 8.2000 1 50 96.3005 8.2000 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 94.6379 8.1100 1 50 94.6379 8.1100 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 93.4651 8.0000 1 4 93.4651 8.0000 INE237A16O36 KOTAK MAH BK 15-Feb-17 93.3463 8.0300 1 6.75 93.3463 8.0300 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 93.3621 7.9849 1 11 93.3621 7.9849 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 93.0998 7.9801 2 70 93.0998 7.9801 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 93.0768 7.9851 1 9 93.0768 7.9851 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 93.0729 7.9899 1 9 93.0729 7.9899 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-17 93.0252 7.9787 1 9.2 93.0252 7.9787 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 93.0893 7.8999 1 9 93.0893 7.8999 INE077A16DQ8 DENA BK 6-Mar-17 93.0282 7.9750 1 9 93.0282 7.9750 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 93.0705 7.8999 1 50 93.0705 7.8999 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 93.0485 7.9500 1 50 93.0485 7.9500 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 92.9807 8.0101 1 13 92.9807 8.0101 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 92.9920 7.9500 1 2.1 92.9920 7.9500 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 92.8977 7.9502 9 725 92.9062 7.9400 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 92.8753 8.0000 1 230 92.8753 8.0000 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 92.9167 7.9500 1 100 92.9167 7.9500 INE976G16DM7 RBL BK 15-Mar-17 92.5888 8.3000 1 25 92.5888 8.3000 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 92.8002 8.0449 1 13 92.8002 8.0449 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 92.9020 7.9000 1 50 92.9020 7.9000 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 92.7266 7.9973 2 325 92.7201 8.0050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com