Mar 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16LO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-16 99.9806 7.0824 2 480 99.9806 7.0824 INE976G16CX6 RBL BK 30-Mar-16 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.9798 7.3745 1 20 99.9798 7.3745 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.9592 7.4462 4 325 99.9597 7.3577 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.9593 7.4307 3 325 99.9603 7.2481 INE238A16E11 AXIS BK 31-Mar-16 99.9597 7.3577 1 25 99.9597 7.3577 INE237A16L47 KOTAK MAH BK 31-Mar-16 99.9589 7.5038 1 10 99.9589 7.5038 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.8233 10.7688 7 426 99.8359 9.9992 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.8359 9.9992 7 331 99.8359 9.9992 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.8359 9.9992 7 262.8 99.8359 9.9992 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 99.8359 9.9992 3 250 99.8359 9.9992 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.8632 10.0001 1 25 99.8632 10.0001 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.8632 10.0001 1 15 99.8632 10.0001 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.8400 9.7489 1 10 99.8400 9.7489 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.8632 10.0001 1 5 99.8632 10.0001 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.8632 10.0001 1 5 99.8632 10.0001 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 4-Apr-16 99.8632 10.0001 1 5 99.8632 10.0001 INE608A16LP5 PUNJAB AND SIND BK 4-Apr-16 99.8632 10.0001 1 5 99.8632 10.0001 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 5-Apr-16 99.8086 9.9993 6 317 99.8086 9.9993 INE434A16MR0 ANDHRA BK 5-Apr-16 99.8086 9.9993 5 186 99.8086 9.9993 INE434A16MR0 ANDHRA BK 5-Apr-16 99.8359 9.9992 2 25 99.8359 9.9992 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 99.4930 7.7499 1 75 99.4930 7.7499 INE608A16LT7 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-16 99.3932 8.2531 1 21 99.3932 8.2531 INE237A16F37 KOTAK MAH BK 28-Apr-16 99.3084 8.4731 1 50 99.3084 8.4731 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 99.3084 8.4731 1 50 99.3084 8.4731 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.2833 8.4995 1 50 99.2833 8.4995 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.2833 8.4995 1 25 99.2833 8.4995 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.2860 8.7495 1 5 99.2860 8.7495 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 3-May-16 99.2010 8.3995 1 50 99.2010 8.3995 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 99.1578 7.7503 1 5 99.1578 7.7503 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 99.1370 7.7497 1 5 99.1370 7.7497 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.8945 8.5004 1 115 98.8945 8.5004 INE112A16KD6 CORPORATION BK 16-May-16 98.9003 8.4553 1 5 98.9003 8.4553 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 98.9589 8.0000 1 5 98.9589 8.0000 INE608A16MA5 PUNJAB AND SIND BK 20-May-16 98.8035 8.5002 2 150 98.8035 8.5002 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 98.7736 8.2399 1 50 98.7736 8.2399 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 98.7797 8.3502 1 5 98.7797 8.3502 INE112A16JQ0 CORPORATION BK 25-May-16 98.7216 8.4403 1 50 98.7216 8.4403 INE683A16ID0 THE SOUTH INDIAN BK 27-May-16 98.6628 8.3844 4 225 98.6631 8.3827 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.6745 8.3103 1 50 98.6745 8.3103 INE095A16SK1 INDUSIND BK 27-May-16 98.6611 8.5402 1 50 98.6611 8.5402 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.6874 8.3702 1 25 98.6874 8.3702 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.6124 8.2839 5 420 98.6568 8.0152 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.6097 8.3002 1 100 98.6097 8.3002 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.6197 8.2397 1 45 98.6197 8.2397 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 98.6218 7.9699 2 75 98.6218 7.9699 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 98.5499 8.2627 2 50 98.5499 8.2627 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 98.5911 8.1500 1 50 98.5911 8.1500 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 98.5434 8.3003 1 100 98.5434 8.3003 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-16 98.5389 8.2001 1 25 98.5389 8.2001 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 98.5269 7.9090 6 400 98.5308 7.8877 INE648A16HJ2 SBBJ 6-Jun-16 98.5139 7.9800 3 275 98.5139 7.9800 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 98.5525 7.8838 2 75 98.5527 7.8825 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 98.4360 8.2847 1 50 98.4360 8.2847 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 98.4313 8.3100 1 5 98.4313 8.3100 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 98.3872 8.3100 1 5 98.3872 8.3100 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 98.3671 8.3000 1 25 98.3671 8.3000 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 98.4058 8.1001 1 25 98.4058 8.1001 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 98.2753 8.2123 2 200 98.2753 8.2123 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 98.2853 8.2699 1 100 98.2853 8.2699 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 98.2476 8.3465 2 75 98.2222 8.4698 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 98.2572 8.3001 1 25 98.2572 8.3001 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.2345 7.9999 2 75 98.2345 7.9999 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.1622 8.1350 3 350 98.1069 8.3847 INE683A16IE8 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jun-16 98.1074 8.3824 2 100 98.1074 8.3824 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.1002 8.4150 4 100 98.1002 8.4150 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 98.1224 8.3147 2 50 98.1224 8.3147 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.1242 8.0202 1 250 98.1242 8.0202 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.1242 8.0202 1 70 98.1242 8.0202 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 98.0458 8.0833 4 300 98.0454 8.0850 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 98.0685 7.9876 2 200 98.0685 7.9876 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 97.9945 8.2999 1 100 97.9945 8.2999 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 97.2326 8.1799 1 50 97.2326 8.1799 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 96.6939 7.9999 3 100 96.6939 7.9999 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 96.4121 8.0374 9 125 96.4121 8.0374 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 96.3637 8.1499 1 25 96.3637 8.1499 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 96.2673 8.3251 2 55 96.2673 8.3251 INE090A161C9 ICICI BK 14-Oct-16 95.7656 8.1100 1 0.1 95.7656 8.1100 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 93.4469 7.9000 1 2.65 93.4469 7.9000 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.3814 7.9600 4 104 93.3814 7.9600 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 93.2019 7.9000 1 10 93.2019 7.9000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 93.1831 7.9000 3 75 93.1831 7.9000 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 93.1160 7.9599 2 200 93.1160 7.9599 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 93.1329 7.9389 2 102.65 93.1643 7.9000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 93.1079 7.9700 1 50 93.1079 7.9700 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 93.1509 7.9400 1 50 93.1509 7.9400 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 93.1006 7.9791 2 12.65 93.1643 7.9000 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 93.1310 7.8716 2 52.65 93.1080 7.9000 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 93.0139 8.0159 2 11.65 92.9863 8.0500 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-17 93.1080 7.9000 1 2.65 93.1080 7.9000 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 93.0919 7.8967 2 75 93.0485 7.9500 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.0330 7.9000 1 50 93.0330 7.9000 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 92.9510 8.0000 1 10 92.9510 8.0000 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 92.9510 8.0000 1 10 92.9510 8.0000 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 92.9510 8.0000 1 10 92.9510 8.0000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 92.9233 7.9420 3 250 92.9001 7.9700 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 92.9664 7.8900 1 25 92.9664 7.8900 INE528G16F39 YES BK 16-Mar-17 92.8375 8.0000 1 10 92.8375 8.0000 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 92.7853 8.0400 2 50 92.7853 8.0400 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 92.8134 7.9388 12 645 92.8124 7.9400 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 92.7095 8.0400 2 75 92.7095 8.0400 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 92.7432 8.0000 1 10 92.7432 8.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com