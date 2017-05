Mar 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.9798 7.3672 4 375 99.9803 7.1919 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.9802 7.2406 3 300 99.9803 7.1919 INE238A16E11 AXIS BK 31-Mar-16 99.9795 7.4840 3 225 99.9795 7.4840 INE238A16G68 AXIS BK 04-Apr-16 99.8495 11.0031 5 905 99.8495 11.0031 INE008A16L02 IDBI BK 04-Apr-16 99.8499 10.9738 6 414 99.8827 8.5730 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 04-Apr-16 99.8905 10.0028 2 250 99.8905 10.0028 INE040A16AQ2 HDFC BK 04-Apr-16 99.8469 11.1898 5 200 99.8495 11.0031 INE040A16AQ2 HDFC BK 04-Apr-16 99.8796 10.9997 1 100 99.8796 10.9997 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 04-Apr-16 99.8495 11.0031 4 84 99.8495 11.0031 INE141A16VX0 OBC 04-Apr-16 99.8438 11.4180 2 60 99.8427 11.5010 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 04-Apr-16 99.8495 11.0031 1 50 99.8495 11.0031 INE705A16NI0 VIJAYA BK 04-Apr-16 99.8427 11.5010 1 50 99.8427 11.5010 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 04-Apr-16 99.8495 11.0031 1 50 99.8495 11.0031 INE608A16LP5 PUNJAB AND SIND BK 04-Apr-16 99.8495 11.0031 4 25 99.8495 11.0031 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 04-Apr-16 99.8796 10.9997 1 5 99.8796 10.9997 INE077A16DK1 DENA BK 04-Apr-16 99.8796 10.9997 1 5 99.8796 10.9997 INE141A16VX0 OBC 04-Apr-16 99.8796 10.9997 1 5 99.8796 10.9997 INE008A16M50 IDBI BK 05-Apr-16 99.8164 11.1909 6 420 99.8154 11.2500 INE434A16MR0 ANDHRA BK 05-Apr-16 99.8195 11.0003 2 225 99.8195 11.0003 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 05-Apr-16 99.8195 11.0003 2 133 99.8195 11.0003 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 99.5359 7.7357 1 75 99.5359 7.7357 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.3488 8.2499 3 366 99.3488 8.2499 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 99.3265 8.2498 1 150 99.3265 8.2498 INE112A16JP2 CORPORATION BK 03-May-16 99.2374 8.2496 1 50 99.2374 8.2496 INE648A16HD5 SBBJ 03-May-16 99.2603 8.0001 1 25 99.2603 8.0001 INE141A16WB4 OBC 03-May-16 99.2465 8.1505 1 5 99.2465 8.1505 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 09-May-16 99.1040 8.2499 1 50 99.1040 8.2499 INE095A16SN5 INDUSIND BK 16-May-16 98.9161 8.5098 1 50 98.9161 8.5098 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.9401 8.5002 1 25 98.9401 8.5002 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.9653 7.9503 3 25 98.9653 7.9503 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 98.9525 8.0497 2 50 98.9525 8.0497 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 98.9046 8.2500 1 5 98.9046 8.2500 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 98.8490 8.5001 1 25 98.8490 8.5001 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE077A16DX4 DENA BK 23-May-16 98.7825 8.3306 3 400 98.7823 8.3322 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 98.8801 7.7999 1 5 98.8801 7.7999 INE095A16RU2 INDUSIND BK 25-May-16 98.7354 8.4998 1 5 98.7354 8.4998 INE476A16QJ9 CANARA BK 27-May-16 98.6673 8.5001 1 25 98.6673 8.5001 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.6673 8.5001 1 25 98.6673 8.5001 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.7509 8.0998 1 10 98.7509 8.0998 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 98.7525 7.9498 1 5 98.7525 7.9498 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 98.6807 7.9997 2 500 98.6807 7.9997 INE090A160G2 ICICI BK 30-May-16 98.6644 8.0999 3 350 98.6644 8.0999 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 98.6644 8.0999 3 350 98.6644 8.0999 INE648A16HK0 SBBJ 30-May-16 98.6461 8.2124 4 150 98.6461 8.2124 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.6937 7.9198 1 100 98.6937 7.9198 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.6400 8.2499 1 50 98.6400 8.2499 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.6969 7.9002 1 50 98.6969 7.9002 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.5749 8.5109 16 950 98.5747 8.5122 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.6213 8.2300 1 25 98.6213 8.2300 INE112A16JM9 CORPORATION BK 01-Jun-16 98.5876 8.3002 1 25 98.5876 8.3002 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 98.5651 8.3023 5 350 98.5651 8.3025 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 03-Jun-16 98.6069 7.9333 2 150 98.6127 7.8998 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.6023 7.9599 1 50 98.6023 7.9599 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.6235 7.9599 1 50 98.6235 7.9599 INE648A16HJ2 SBBJ 06-Jun-16 98.5351 7.9800 2 100 98.5351 7.9800 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.4932 8.0926 6 375 98.4891 8.1151 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.5134 8.1000 3 150 98.5134 8.1000 INE077A16DV8 DENA BK 07-Jun-16 98.5102 8.0000 2 50 98.5102 8.0000 INE683A16IA6 THE SOUTH INDIAN BK 08-Jun-16 98.4178 8.3827 1 50 98.4178 8.3827 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 98.4445 8.1228 2 275 98.4488 8.1001 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 98.4464 8.0002 2 80 98.4464 8.0002 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 98.4488 8.1001 1 25 98.4488 8.1001 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.3827 8.0002 2 75 98.3827 8.0002 INE648A16HL8 SBBJ 13-Jun-16 98.3465 8.1823 1 50 98.3465 8.1823 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 98.3199 8.1002 3 200 98.3199 8.1002 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 98.3444 7.9801 2 125 98.3444 7.9801 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 98.3046 8.1750 2 50 98.3097 8.1502 INE976G16DO3 RBL BK 15-Jun-16 98.3016 8.1900 1 50 98.3016 8.1900 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.3607 7.9002 1 25 98.3607 7.9002 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 98.3414 8.1000 1 25 98.3414 8.1000 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.2553 7.9040 6 300 98.2453 7.9501 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 98.2342 8.1000 2 125 98.2342 8.1000 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.2562 7.8998 1 100 98.2562 7.8998 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.2301 7.9235 7 500 98.2353 7.8998 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.1405 8.3324 8 450 98.1394 8.3373 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.2562 7.8998 4 200 98.2562 7.8998 INE112A16KM7 CORPORATION BK 21-Jun-16 98.2111 8.0101 2 150 98.2111 8.0101 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.2056 8.0352 2 125 98.2056 8.0352 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 98.1925 8.0950 2 125 98.1925 8.0950 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.1295 8.3825 1 100 98.1295 8.3825 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.1499 8.0002 7 250 98.1499 8.0002 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.0921 8.2550 1 10 98.0921 8.2550 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 98.0280 8.2501 4 200 98.0280 8.2501 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 98.0671 8.0833 2 75 98.0671 8.0833 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 97.9442 8.5124 9 375 97.9442 8.5124 INE705A16OB3 VIJAYA BK 09-Sep-16 96.4893 8.1474 2 250 96.4893 8.1474 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 96.5225 8.0676 3 210 96.5225 8.0676 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.5569 7.9849 1 15 96.5569 7.9849 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.4767 8.0299 1 25 96.4767 8.0299 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 96.4325 8.0376 1 25 96.4325 8.0376 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 96.3775 8.0701 1 25 96.3775 8.0701 INE649A16FX5 STATE BK OF HYDERABAD 27-Sep-16 96.1671 8.0374 3 225 96.1671 8.0374 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 96.1317 8.0700 1 25 96.1317 8.0700 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 94.6537 7.9599 1 15 94.6537 7.9599 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 93.1390 8.5357 2 25 93.1390 8.5357 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 93.4748 7.9376 2 100 93.4652 7.9501 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 93.4272 7.9500 1 13 93.4272 7.9500 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.4082 7.9500 1 50 93.4082 7.9500 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 93.2754 7.9499 1 3 93.2754 7.9499 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 93.1528 7.9849 1 13 93.1528 7.9849 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 93.1939 7.9100 2 100 93.2179 7.8800 INE090A164F6 ICICI BK 03-Mar-17 93.1429 7.9500 1 100 93.1429 7.9500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 93.1590 7.9300 2 7.4 93.1590 7.9300 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 93.1108 7.9900 1 3 93.1108 7.9900 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.1486 7.8500 2 5.9 93.1486 7.8500 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 92.9945 7.9700 1 3.4 92.9945 7.9700 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 92.9945 7.9700 1 3 92.9945 7.9700 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 93.0108 7.9500 1 3 93.0108 7.9500 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.0182 7.8500 3 75 93.0182 7.8500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.0016 7.8700 1 25 93.0016 7.8700 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 92.9810 7.8499 1 75 92.9810 7.8499 INE528G16F39 YES BK 16-Mar-17 92.8398 8.0200 1 3 92.8398 8.0200 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 92.8458 7.9900 1 1 92.8458 7.9900 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 92.8311 7.9401 3 200 92.8311 7.9401 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 92.8499 7.9400 1 50 92.8499 7.9400 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 92.7474 8.0400 1 15 92.7474 8.0400 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 92.8040 7.9500 1 10 92.8040 7.9500 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 92.8040 7.9500 2 10 92.8040 7.9500 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 92.7704 7.9900 1 3 92.7704 7.9900 INE503A16DL4 DCB BK 27-Mar-17 92.4367 8.2499 1 25 92.4367 8.2499 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 92.6793 7.9425 2 75 92.6793 7.9425 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com