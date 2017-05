Mar 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.8577 13.0016 19 1459 99.8687 11.9969 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 99.8596 12.8250 18 1265 99.8577 13.0034 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.8596 12.8339 22 1150 99.8468 14.0009 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.8514 13.5797 7 800 99.8468 14.0009 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 4-Apr-16 99.8613 12.6763 14 585 99.8687 11.9969 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.8612 12.6827 8 532 99.8687 11.9969 INE077A16DK1 DENA BK 4-Apr-16 99.8476 13.9316 3 465 99.8468 14.0009 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.8687 11.9976 4 425 99.8687 11.9969 INE608A16LP5 PUNJAB AND SIND BK 4-Apr-16 99.8515 13.5668 2 204 99.8687 11.9969 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.8791 11.0455 1 185 99.8791 11.0455 INE705A16NI0 VIJAYA BK 4-Apr-16 99.8468 14.0009 1 50 99.8468 14.0009 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.8217 13.0377 4 275 99.8461 11.2520 INE434A16MR0 ANDHRA BK 5-Apr-16 99.8359 11.9990 2 29 99.8359 11.9990 INE608A16LT7 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-16 99.4720 7.7497 1 25 99.4720 7.7497 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.3418 8.3390 5 388.2 99.3443 8.3072 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 99.3880 7.7502 1 25 99.3880 7.7502 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 99.3723 7.9503 1 20 99.3723 7.9503 INE683A16HY8 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-16 99.2918 8.1355 1 465 99.2918 8.1355 INE141A16WH1 OBC 2-May-16 99.2723 8.3612 1 50 99.2723 8.3612 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 99.3247 7.5200 1 5 99.3247 7.5200 INE648A16HF0 SBBJ 6-May-16 99.3874 7.0305 1 25 99.3874 7.0305 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.2045 8.1302 2 13.2 99.2045 8.1302 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 9-May-16 99.1462 8.0595 7 95.7 99.1462 8.0595 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 99.1471 7.8497 4 235 99.1471 7.8497 INE434A16MV2 ANDHRA BK 16-May-16 99.0080 7.9502 2 25 99.0080 7.9502 INE008A16L44 IDBI BK 16-May-16 99.0550 7.5699 1 5 99.0550 7.5699 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 98.9876 7.9427 1 425 98.9876 7.9427 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 98.9806 7.9982 7 69.95 98.9806 7.9982 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 98.9892 7.9300 1 25 98.9892 7.9300 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.0721 7.9501 1 5 99.0721 7.9501 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 98.8945 8.5004 1 5 98.8945 8.5004 INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 98.9374 8.0003 1 50 98.9374 8.0003 INE008A16L85 IDBI BK 20-May-16 98.9240 7.9402 8 144.2 98.9240 7.9402 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.9160 7.9999 1 50 98.9160 7.9999 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.1070 7.1496 1 25 99.1070 7.1496 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 98.8889 7.7381 8 726.5 98.8522 7.9964 INE095A16RX6 INDUSIND BK 23-May-16 98.9085 7.5999 1 50 98.9085 7.5999 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 98.8588 7.9499 2 25 98.8588 7.9499 INE141A16WL3 OBC 25-May-16 98.8059 8.0203 2 200 98.8059 8.0203 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 98.7795 8.1998 1 100 98.7795 8.1998 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.7280 8.2502 3 130 98.7280 8.2502 INE457A16HU5 BK OF MAHARASHTRA 27-May-16 98.7128 8.3501 3 100 98.7128 8.3501 INE095A16SK1 INDUSIND BK 27-May-16 98.6900 8.4999 1 50 98.6900 8.4999 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.6700 8.1999 1 150 98.6700 8.1999 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.7562 7.6615 6 150 98.7821 7.5002 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.6620 8.2499 1 100 98.6620 8.2499 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.6220 8.5000 1 10 98.6220 8.5000 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 98.6220 8.5000 1 5 98.6220 8.5000 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.6220 8.5000 1 5 98.6220 8.5000 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 98.7159 7.7835 3 150 98.6400 8.2499 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.7173 7.7750 2 50 98.7458 7.6000 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.6660 8.0901 1 50 98.6660 8.0901 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 98.6920 7.9303 1 25 98.6920 7.9303 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 98.6999 7.7545 5 225 98.7172 7.6501 INE112A16JM9 CORPORATION BK 1-Jun-16 98.7421 7.4997 1 25 98.7421 7.4997 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 98.6551 7.8982 6 550 98.7136 7.5501 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 98.6497 7.9302 1 25 98.6497 7.9302 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 98.6684 7.6968 6 375 98.5570 8.3501 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 3-Jun-16 98.7020 7.5000 1 100 98.7020 7.5000 INE077A16DU0 DENA BK 6-Jun-16 98.5884 7.8002 1 100 98.5884 7.8002 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 98.5478 8.0278 1 5 98.5478 8.0278 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 98.5405 7.9501 1 100 98.5405 7.9501 INE428A16RA7 ALLAHABAD BK 8-Jun-16 98.6020 7.5001 1 100 98.6020 7.5001 INE457A16HL4 BK OF MAHARASHTRA 9-Jun-16 98.4425 8.2497 1 500 98.4425 8.2497 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 98.4703 8.1002 4 110 98.4703 8.1002 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 98.4652 8.1276 2 100 98.4852 8.0201 INE077A16DY2 DENA BK 9-Jun-16 98.4425 8.2497 1 75 98.4425 8.2497 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.5055 7.7993 4 425 98.5602 7.5099 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 98.5526 7.5501 1 25 98.5526 7.5501 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 98.5022 7.5001 2 300 98.5022 7.5001 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 98.4899 7.5625 3 100 98.4826 7.5998 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.5662 7.5850 1 100 98.5662 7.5850 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.4138 7.9499 1 50 98.4138 7.9499 INE036D16GZ2 THE KARUR VYSYA BK 13-Jun-16 98.3843 8.1002 1 25 98.3843 8.1002 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.3843 8.1002 1 25 98.3843 8.1002 INE095A16RS6 INDUSIND BK 14-Jun-16 98.4425 7.6998 2 25 98.4425 7.6998 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.4007 7.8059 11 756 98.4220 7.7001 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 98.3584 8.0154 6 700 98.3565 8.0250 INE112A16KL9 CORPORATION BK 15-Jun-16 98.3615 8.0002 2 150 98.3615 8.0002 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.4624 7.4998 2 130 98.4624 7.4998 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 98.4624 7.4998 2 50 98.4624 7.4998 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 98.3515 8.0498 1 25 98.3515 8.0498 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 98.4064 7.5781 3 105 98.4122 7.5500 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.2756 7.9068 8 750 98.2235 8.1500 INE095A16SI5 INDUSIND BK 20-Jun-16 98.3414 7.6000 1 200 98.3414 7.6000 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 98.3527 7.5473 2 58.7 98.3629 7.4998 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.3521 7.5501 1 50 98.3521 7.5501 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 98.3199 7.7002 1 25 98.3199 7.7002 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.2485 7.9354 3 350 98.2285 8.0275 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.3116 7.6444 2 275 98.3430 7.4999 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.2774 7.8022 4 105 98.3213 7.5998 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.4023 7.5978 1 100 98.4023 7.5978 INE683A16IE8 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jun-16 98.4743 7.2501 2 100 98.4743 7.2501 INE457A16HZ4 BK OF MAHARASHTRA 21-Jun-16 95.5020 20.9646 2 95 98.2475 7.9399 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 98.2503 7.9268 3 75 98.2236 8.0501 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.2562 7.8998 2 50 98.2562 7.8998 INE608A16ML2 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-16 98.1903 8.1050 1 25 98.1903 8.1050 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.2616 7.5969 5 235 98.1498 8.0947 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.2160 7.7999 2 200 98.2160 7.7999 INE434A16NN7 ANDHRA BK 24-Jun-16 98.1711 7.9998 1 25 98.1711 7.9998 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.0428 8.2800 1 100 98.0428 8.2800 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 98.2088 7.4799 4 200 98.2088 7.4799 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 98.1806 7.5999 2 50 98.1806 7.5999 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 98.0984 7.9499 1 25 98.0984 7.9499 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 96.7261 7.9704 3 27.7 96.7243 7.9750 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 96.6934 7.8999 1 25 96.6934 7.8999 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 96.6396 7.6000 1 25 96.6396 7.6000 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 93.7281 7.9300 1 25 93.7281 7.9300 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 93.7090 7.9300 1 25 93.7090 7.9300 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 93.7224 7.6400 1 3.97 93.7224 7.6400 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.3389 8.0644 2 118 93.6983 7.6000 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 93.6070 7.6000 2 25 93.6070 7.6000 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 93.6117 7.4800 1 25 93.6117 7.4800 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 93.2583 7.9000 1 150 93.2583 7.9000 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 93.4955 7.5800 1 25 93.4955 7.5800 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 93.4795 7.6000 1 25 93.4795 7.6000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 93.5418 7.5000 1 25 93.5418 7.5000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 93.4754 7.5600 1 50 93.4754 7.5600 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 93.4028 7.6500 2 50 93.4028 7.6500 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 93.2207 7.9000 1 25 93.2207 7.9000 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 93.3704 7.6001 2 60.5 93.3704 7.6001 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 93.3297 7.6500 1 25 93.3297 7.6500 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 93.3342 7.5999 4 69 93.3342 7.5999 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.0705 7.8999 1 200 93.0705 7.8999 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.0368 7.9412 1 50 93.0368 7.9412 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.3160 7.6000 1 50 93.3160 7.6000 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.2750 7.6500 1 5 93.2750 7.6500 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 93.2668 7.6600 1 1 93.2668 7.6600 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.0150 7.8764 6 200.95 93.1938 7.6600 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.2435 7.6001 2 50 93.2435 7.6001 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.3265 7.5000 1 25 93.3265 7.5000 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.5216 7.3500 1 5 93.5216 7.3500 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 92.9187 7.9249 1 65 92.9187 7.9249 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 92.9062 7.9400 2 3.2 92.9062 7.9400 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.1392 7.6600 1 1 93.1392 7.6600 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 92.8971 7.8836 3 108 93.1351 7.5999 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 92.7747 8.0300 2 50 92.7747 8.0300 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 93.1592 7.5500 1 50 93.1592 7.5500 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 92.9215 7.8323 10 35 92.9486 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 