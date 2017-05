Apr 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.5353 7.1003 1 25 99.5353 7.1003 INE090A165E6 ICICI BK 02-May-16 99.4583 7.0999 2 75 99.4583 7.0999 INE141A16WB4 OBC 03-May-16 99.4659 6.9998 1 5 99.4659 6.9998 INE141A16WC2 OBC 06-May-16 99.3818 7.0952 1 95 99.3818 7.0952 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 09-May-16 99.3257 7.0797 1 25 99.3257 7.0797 INE008A16L93 IDBI BK 11-May-16 99.2405 7.5497 1 50 99.2405 7.5497 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.2662 7.1004 1 5 99.2662 7.1004 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.2032 7.1504 1 5 99.2032 7.1504 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.1896 7.1003 1 3 99.1896 7.1003 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.1242 7.4998 1 100 99.1242 7.4998 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.1705 7.1000 1 5 99.1705 7.1000 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 99.0674 7.9908 1 4.3 99.0674 7.9908 INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 99.1454 7.1504 2 50 99.1454 7.1504 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.9224 7.1002 1 110 98.9224 7.1002 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.8965 7.2727 1 100 98.8965 7.2727 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.9299 7.0502 2 100 98.9299 7.0502 INE090A160G2 ICICI BK 30-May-16 98.9299 7.0502 1 100 98.9299 7.0502 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.8414 7.6401 1 7 98.8414 7.6401 INE095A16SL9 INDUSIND BK 30-May-16 98.9415 7.0997 1 5 98.9415 7.0997 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 98.9110 7.0502 2 100 98.9110 7.0502 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 98.8530 7.5627 3 100 98.8624 7.5000 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.8347 7.5500 1 50 98.8347 7.5500 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.7958 7.8051 1 50 98.7958 7.8051 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.9137 7.1583 2 30 98.8699 7.4500 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.8624 7.5000 1 5 98.8624 7.5000 INE141A16WP4 OBC 01-Jun-16 98.8863 7.0876 6 500 98.8863 7.0876 INE090A167F9 ICICI BK 01-Jun-16 98.8844 7.0998 2 50 98.8844 7.0998 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 01-Jun-16 98.7800 7.7724 1 50 98.7800 7.7724 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 98.8739 7.0456 3 350 98.8733 7.0497 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 98.7654 7.8665 2 75 98.8223 7.4997 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 98.8844 7.0998 1 25 98.8844 7.0998 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 98.8223 7.4997 1 5 98.8223 7.4997 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 98.8335 7.1800 1 500 98.8335 7.1800 INE705A16MD3 VIJAYA BK 03-Jun-16 98.8110 7.3200 5 200 98.8512 7.0698 INE238A16E78 AXIS BK 03-Jun-16 98.8654 7.0997 3 200 98.8654 7.0997 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.8014 7.3802 4 150 98.8399 7.1401 INE457A16HV3 BK OF MAHARASHTRA 03-Jun-16 98.7725 7.5601 2 100 98.7725 7.5601 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 03-Jun-16 98.8512 7.0698 2 100 98.8512 7.0698 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 98.8654 7.0997 1 100 98.8654 7.0997 INE238A16E78 AXIS BK 03-Jun-16 98.8463 7.1003 1 25 98.8463 7.1003 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.8101 7.4499 1 5 98.8101 7.4499 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 98.7894 7.0997 2 100 98.7894 7.0997 INE238A16E86 AXIS BK 06-Jun-16 98.8083 7.1003 1 50 98.8083 7.1003 INE238A16E86 AXIS BK 06-Jun-16 98.7894 7.0997 2 50 98.7894 7.0997 INE608A16MC1 PUNJAB AND SIND BK 06-Jun-16 98.7877 7.1098 1 50 98.7877 7.1098 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.7388 7.4003 1 100 98.7388 7.4003 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 98.7704 7.0999 1 50 98.7704 7.0999 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.7789 7.0502 1 50 98.7789 7.0502 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 98.7479 7.1202 2 50 98.7479 7.1202 INE084A16BS4 BK OF INDIA 09-Jun-16 98.7566 7.0701 1 25 98.7566 7.0701 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 98.7045 7.1502 2 350 98.7045 7.1502 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.6928 7.2154 5 350 98.7224 7.0501 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.7324 7.1002 2 200 98.7324 7.1002 INE705A16NV3 VIJAYA BK 10-Jun-16 98.7180 7.0750 4 100 98.7135 7.0999 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 98.7324 7.1002 2 50 98.7324 7.1002 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.7413 7.0497 2 50 98.7413 7.0497 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 98.7206 7.0602 2 25 98.7206 7.0602 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 98.6609 7.3941 1 25 98.6609 7.3941 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.6548 7.1099 2 50 98.6548 7.1099 INE008A16N83 IDBI BK 14-Jun-16 98.5337 7.6502 2 100 98.5337 7.6502 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.6154 7.1179 6 700 98.6092 7.1500 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.5442 7.4889 2 400 98.5443 7.4886 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 98.6226 7.0802 2 300 98.6226 7.0802 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 98.6159 7.1151 2 250 98.6159 7.1151 INE457A16HR1 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-16 98.5955 7.2213 4 200 98.6188 7.1000 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 98.5424 7.4983 3 175 98.5996 7.2001 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.6131 7.1297 1 100 98.6131 7.1297 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 98.5624 7.3941 1 95 98.5624 7.3941 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 98.6377 7.1000 1 25 98.6377 7.1000 INE008A16N91 IDBI BK 16-Jun-16 98.5246 7.5914 4 300 98.5375 7.5241 INE434A16NL1 ANDHRA BK 17-Jun-16 98.5810 7.0999 1 25 98.5810 7.0999 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.5347 7.1419 6 200 98.5331 7.1499 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.5028 7.2051 4 175 98.5345 7.0502 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.4715 7.3580 1 100 98.4715 7.3580 INE434A16NJ5 ANDHRA BK 20-Jun-16 98.4765 7.4300 2 50 98.4765 7.4300 INE434A16NJ5 ANDHRA BK 20-Jun-16 98.4537 7.4450 1 50 98.4537 7.4450 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.4133 7.5448 7 550 98.4122 7.5500 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 98.4218 7.5037 3 325 98.3808 7.7017 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.4388 7.4216 3 300 98.5054 7.1001 INE112A16KM7 CORPORATION BK 21-Jun-16 98.4353 7.4383 6 300 98.4847 7.1999 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.4347 7.4415 3 225 98.3806 7.7027 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.4450 7.4875 3 200 98.4450 7.4875 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.4164 7.5296 2 125 98.3572 7.8159 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.5023 7.1150 1 100 98.5023 7.1150 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.5243 7.1000 2 100 98.5243 7.1000 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.5263 7.0902 1 50 98.5263 7.0902 INE608A16ML2 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-16 98.4194 7.4201 1 300 98.4194 7.4201 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.4306 7.1847 1 100 98.4306 7.1847 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.3877 7.4767 1 50 98.3877 7.4767 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.4381 7.1499 1 50 98.4381 7.1499 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.3745 7.1799 1 56 98.3745 7.1799 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 98.3767 7.1700 1 25 98.3767 7.1700 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 98.3509 7.2002 1 10 98.3509 7.2002 INE457A16IB3 BK OF MAHARASHTRA 29-Jun-16 98.3433 7.1498 2 175 98.3433 7.1498 INE476A16QS0 CANARA BK 02-Sep-16 97.1068 7.2499 1 25 97.1068 7.2499 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 96.8535 7.8529 1 25 96.8535 7.8529 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.9556 7.3000 1 50 96.9556 7.3000 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.9368 7.3000 1 50 96.9368 7.3000 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.8992 7.3001 2 150 96.8992 7.3001 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 96.7504 7.4300 1 0.05 96.7504 7.4300 INE238A16G84 AXIS BK 01-Feb-17 94.1021 7.5500 1 200 94.1021 7.5500 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 93.8514 7.8660 1 25 93.8514 7.8660 INE008A16K37 IDBI BK 03-Feb-17 93.8322 7.8663 1 25 93.8322 7.8663 INE008A16L28 IDBI BK 09-Feb-17 94.0236 7.4599 2 75 94.0236 7.4599 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 93.9866 7.4850 1 100 93.9866 7.4850 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 93.9868 7.3900 1 0.1 93.9868 7.3900 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 93.9153 7.4600 1 25 93.9153 7.4600 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.8972 7.4601 3 100 93.8972 7.4601 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.8792 7.4600 2 75 93.8792 7.4600 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 93.6954 7.4200 1 100 93.6954 7.4200 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 93.6935 7.4000 1 25 93.6935 7.4000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 93.6935 7.4000 2 50 93.6935 7.4000 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 93.6597 7.4200 1 25 93.6597 7.4200 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 06-Mar-17 93.6402 7.4000 4 300 93.6402 7.4000 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 93.6482 7.3900 1 125 93.6482 7.3900 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 93.6466 7.3700 1 25 93.6466 7.3700 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.6087 7.3950 3 101 93.6127 7.3900 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.6264 7.3950 1 50 93.6264 7.3950 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 93.5877 7.3990 2 250 93.5869 7.4000 INE090A161G0 ICICI BK 09-Mar-17 93.5018 7.5050 2 100 93.5018 7.5050 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 93.5691 7.4000 1 50 93.5691 7.4000 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.2450 7.8000 1 50 93.2450 7.8000 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.5351 7.4200 1 50 93.5351 7.4200 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.4716 7.5200 1 5 93.4716 7.5200 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.3936 7.5056 5 355 93.4557 7.4301 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.4760 7.4054 4 325 93.4887 7.3900 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.4719 7.4320 3 125 93.4653 7.4400 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.4887 7.3900 2 50 93.4887 7.3900 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 93.4899 7.4101 1 25 93.4899 7.4101 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.4640 7.4200 1 75 93.4640 7.4200 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.4462 7.4200 1 50 93.4462 7.4200 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 93.3575 7.4201 3 50 93.3575 7.4201 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 92.8694 7.8282 3 300 92.7897 7.9225 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 93.1790 7.4220 2 125 93.1893 7.4100 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 93.1545 7.4300 1 100 93.1545 7.4300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 