Apr 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AS8 HDFC BK 13-Apr-16 99.8534 6.6984 1 100 99.8534 6.6984 INE008A16J89 IDBI BK 18-Apr-16 99.7619 6.7011 1 100 99.7619 6.7011 INE238A16ZR7 AXIS BK 18-Apr-16 99.7619 6.7011 1 0.5 99.7619 6.7011 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 99.6912 6.6507 1 90 99.6912 6.6507 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 99.5255 7.2508 1 20 99.5255 7.2508 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 09-May-16 99.3522 6.9997 1 25 99.3522 6.9997 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 99.3338 7.1998 2 10 99.3338 7.1998 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 99.3430 7.0997 1 5 99.3430 7.0997 INE434A16NK3 ANDHRA BK 20-May-16 99.1395 7.2002 1 5 99.1395 7.2002 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.9562 7.0001 2 125 98.9562 7.0001 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 98.9437 7.0848 1 100 98.9437 7.0848 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 98.8751 7.5502 3 100 98.8751 7.5502 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.9185 7.2557 2 75 98.9185 7.2557 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.9665 6.9303 1 50 98.9665 6.9303 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.7992 8.0658 1 30 98.7992 8.0658 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 98.9439 6.9572 5 350 98.9374 7.0003 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.9374 7.0003 1 300 98.9374 7.0003 INE238A16H34 AXIS BK 31-May-16 98.9374 7.0003 1 200 98.9374 7.0003 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 98.8924 7.3000 1 50 98.8924 7.3000 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 98.8530 7.7002 1 5 98.8530 7.7002 INE090A167F9 ICICI BK 01-Jun-16 98.9156 7.0198 2 125 98.9034 7.0999 INE112A16JM9 CORPORATION BK 01-Jun-16 98.9374 7.0003 1 75 98.9374 7.0003 INE141A16WP4 OBC 01-Jun-16 98.9104 7.1801 1 25 98.9104 7.1801 INE112A16JM9 CORPORATION BK 01-Jun-16 98.9187 6.9998 1 25 98.9187 6.9998 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 01-Jun-16 98.9187 6.9998 1 25 98.9187 6.9998 INE238A16E60 AXIS BK 02-Jun-16 98.8999 7.0001 1 145 98.8999 7.0001 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 98.8912 7.0559 3 114 98.8921 7.0502 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 98.8891 7.0694 2 82 98.8723 7.1777 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 02-Jun-16 98.8864 7.0869 1 52 98.8864 7.0869 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 02-Jun-16 98.8999 7.0001 1 50 98.8999 7.0001 INE237A16G36 KOTAK MAH BK 02-Jun-16 98.8999 7.0001 2 50 98.8999 7.0001 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 98.8942 7.0367 1 40 98.8942 7.0367 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 98.8851 7.2198 1 25 98.8851 7.2198 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 98.8573 7.1508 3 518 98.8527 7.1801 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.8869 6.9634 4 275 98.8812 6.9997 INE238A16E78 AXIS BK 03-Jun-16 98.8733 7.0497 1 150 98.8733 7.0497 INE705A16NT7 VIJAYA BK 06-Jun-16 98.8437 6.9998 2 300 98.8437 6.9998 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 06-Jun-16 98.8437 6.9998 1 300 98.8437 6.9998 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 98.8199 7.0302 3 125 98.8249 7.0002 INE077A16DU0 DENA BK 06-Jun-16 98.8166 7.0502 1 75 98.8166 7.0502 INE608A16MC1 PUNJAB AND SIND BK 06-Jun-16 98.8166 7.0502 1 50 98.8166 7.0502 INE237A16G02 KOTAK MAH BK 06-Jun-16 98.8083 7.1003 1 21.2 98.8083 7.1003 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 98.8249 7.0002 2 500 98.8249 7.0002 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.8004 7.0346 8 375 98.8028 7.0202 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 08-Jun-16 98.7892 6.9900 2 125 98.7892 6.9900 INE683A16IA6 THE SOUTH INDIAN BK 08-Jun-16 98.7789 7.0502 2 50 98.7789 7.0502 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 98.7624 7.0367 4 340 98.7471 7.1248 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 98.7679 7.0048 5 250 98.7688 6.9998 INE084A16BS4 BK OF INDIA 09-Jun-16 98.7656 7.0181 3 165 98.7514 7.1000 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 98.7875 6.9999 1 125 98.7875 6.9999 INE084A16BS4 BK OF INDIA 09-Jun-16 98.7704 7.0999 1 75 98.7704 7.0999 INE434A16LO9 ANDHRA BK 09-Jun-16 98.7688 6.9998 1 50 98.7688 6.9998 INE238A16E29 AXIS BK 09-Jun-16 98.7471 7.1248 1 50 98.7471 7.1248 INE090A16Z21 ICICI BK 09-Jun-16 98.7480 7.1196 1 25 98.7480 7.1196 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.7513 6.9932 5 450 98.7501 6.9998 INE434A16NH9 ANDHRA BK 10-Jun-16 98.7443 7.0327 4 350 98.7236 7.1501 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 98.7501 6.9998 1 300 98.7501 6.9998 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 98.7350 7.0854 2 225 98.7501 6.9998 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.7395 7.0599 2 200 98.7377 7.0701 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.7584 7.0597 1 100 98.7584 7.0597 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 98.7589 6.9499 1 50 98.7589 6.9499 INE237A16L39 KOTAK MAH BK 10-Jun-16 98.7413 7.0497 1 50 98.7413 7.0497 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 98.7333 7.0951 1 39 98.7333 7.0951 INE457A16HS9 BK OF MAHARASHTRA 10-Jun-16 98.7289 7.1201 1 25 98.7289 7.1201 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 98.6940 7.0000 4 250 98.6940 7.0000 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 98.7032 6.9501 4 200 98.6940 7.0000 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 98.7127 6.9999 1 125 98.7127 6.9999 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.7006 6.9639 3 95 98.6958 6.9902 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.7124 6.9001 1 50 98.7124 6.9001 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 98.6377 7.1001 1 250 98.6377 7.1001 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.5687 7.4649 1 200 98.5687 7.4649 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.6311 7.1350 1 200 98.6311 7.1350 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 98.5822 7.3936 4 175 98.5852 7.3776 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 98.5805 7.4026 2 150 98.6188 7.2000 INE434A16NL1 ANDHRA BK 17-Jun-16 98.6096 7.0500 1 25 98.6096 7.0500 INE095A16SI5 INDUSIND BK 20-Jun-16 98.5533 7.0500 2 225 98.5533 7.0500 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.5405 7.1133 3 150 98.5270 7.1800 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.5674 7.0735 3 150 98.5381 7.2201 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.4942 7.3424 1 100 98.4942 7.3424 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.5410 7.0183 5 800 98.5653 6.8998 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.5385 7.0305 6 550 98.5448 6.9999 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.4894 7.2704 4 525 98.5243 7.1000 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 98.4613 7.4077 5 450 98.4711 7.3599 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.5452 7.0900 1 150 98.5452 7.0900 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.5311 7.0666 3 150 98.5243 7.1000 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.5243 7.1000 1 125 98.5243 7.1000 INE683A16IE8 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jun-16 98.5141 7.1498 2 100 98.5141 7.1498 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.4261 7.5800 1 100 98.4261 7.5800 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.4481 7.4724 1 50 98.4481 7.4724 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 98.5755 6.8501 1 5 98.5755 6.8501 INE608A16ML2 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-16 98.4432 7.4002 1 300 98.4432 7.4002 INE092T16108 IDFC BK 23-Jun-16 98.4892 7.0874 1 100 98.4892 7.0874 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.3877 7.4767 1 200 98.3877 7.4767 INE090A16Z54 ICICI BK 24-Jun-16 98.4996 6.9499 1 5 98.4996 6.9499 INE705A16NX9 VIJAYA BK 27-Jun-16 98.3375 7.4348 4 200 98.3891 7.2001 INE238A16A31 AXIS BK 06-Jul-16 98.2125 7.3001 1 25 98.2125 7.3001 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 97.2200 7.1001 1 100 97.2200 7.1001 INE008A16F91 IDBI BK 08-Sep-16 96.9772 7.3401 1 25 96.9772 7.3401 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 96.9758 7.2500 1 25 96.9758 7.2500 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 96.8452 7.2501 2 500 96.8452 7.2501 INE090A163D3 ICICI BK 09-Dec-16 95.1820 7.4499 1 50 95.1820 7.4499 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 94.0853 7.4499 1 100 94.0853 7.4499 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 93.9209 7.5000 1 5 93.9209 7.5000 INE261F16181 NATIONAL BK FOR AGRICULT16-Feb-17 93.9191 7.4550 1 50 93.9191 7.4550 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.8972 7.4601 2 50 93.8972 7.4601 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.9153 7.4600 1 25 93.9153 7.4600 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 93.8252 7.4600 1 50 93.8252 7.4600 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 93.7761 7.5000 2 125 93.7761 7.5000 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 93.8606 7.3460 3 125 93.8575 7.3500 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 93.8830 7.3401 2 50 93.8830 7.3401 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 93.6656 7.4800 1 25 93.6656 7.4800 INE556F16085 SIDBI 02-Mar-17 93.7113 7.4000 2 100 93.7113 7.4000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 93.7220 7.3866 2 75 93.7273 7.3799 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 93.6715 7.4500 3 175 93.6715 7.4500 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 93.6935 7.4000 1 60 93.6935 7.4000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 93.6935 7.4000 1 50 93.6935 7.4000 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 93.6715 7.4500 1 5 93.6715 7.4500 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.6305 7.3900 2 58.5 93.6305 7.3900 INE095A16SA2 INDUSIND BK 07-Mar-17 93.5196 7.5500 1 5 93.5196 7.5500 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 93.6031 7.3800 1 100 93.6031 7.3800 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 93.5285 7.4500 1 75 93.5285 7.4500 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.5733 7.4167 2 75 93.5463 7.4500 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.5285 7.4500 1 75 93.5285 7.4500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.4790 7.4233 6 375 93.4735 7.4300 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 93.4817 7.4200 2 150 93.4817 7.4200 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 93.4995 7.4200 1 50 93.4995 7.4200 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.4982 7.4000 1 50 93.4982 7.4000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.4954 7.4250 2 50 93.4749 7.4500 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 93.4899 7.4101 1 25 93.4899 7.4101 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.4721 7.4101 2 100 93.4804 7.4001 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 93.4571 7.4500 1 5 93.4571 7.4500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.4003 7.3900 1 3 93.4003 7.3900 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 93.2240 7.3900 1 100 93.2240 7.3900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.