Apr 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.5799 6.9992 2 50 99.5799 6.9992 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 99.4198 7.1003 1 25 99.4198 7.1003 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 99.4469 7.0001 1 5 99.4469 7.0001 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 09-May-16 99.3857 7.0502 1 5 99.3857 7.0502 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 99.3476 7.0497 1 135 99.3476 7.0497 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 99.3522 6.9997 2 51.5 99.3522 6.9997 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.3030 7.3197 1 5 99.3030 7.3197 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.1647 7.4988 1 100 99.1647 7.4988 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.2333 7.0502 1 5 99.2333 7.0502 INE008A16M19 IDBI BK 17-May-16 99.2387 7.0002 1 5 99.2387 7.0002 INE008A16L85 IDBI BK 20-May-16 99.0581 7.8878 1 50 99.0581 7.8878 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.1466 7.1403 1 25 99.1466 7.1403 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.1763 7.0500 2 10 99.1705 7.1000 INE667A16GA3 SYNDICATE BK 24-May-16 99.0940 7.1003 1 5 99.0940 7.1003 INE503A16DJ8 DCB BK 26-May-16 98.8497 8.4949 1 50 98.8497 8.4949 INE095A16SK1 INDUSIND BK 27-May-16 98.9934 7.2774 3 100 98.9951 7.2649 INE457A16HU5 BK OF MAHARASHTRA 27-May-16 99.0314 6.9999 1 50 99.0314 6.9999 INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 99.0245 7.0503 1 25 99.0245 7.0503 INE648A16HH6 SBBJ 27-May-16 98.9160 7.9999 1 5 98.9160 7.9999 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.9754 6.9975 3 400 98.9750 7.0000 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.9867 7.0498 3 200 98.9867 7.0498 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.9406 7.2375 3 100 98.9410 7.2347 INE090A160G2 ICICI BK 30-May-16 98.9750 7.0000 2 100 98.9750 7.0000 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 98.9627 7.0849 1 100 98.9627 7.0849 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.9750 7.0000 3 30 98.9750 7.0000 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 98.9548 7.0098 6 475 98.9351 7.1431 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 98.9122 7.2984 1 50 98.9122 7.2984 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 98.9750 7.0000 1 25 98.9750 7.0000 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 98.9562 7.0001 1 25 98.9562 7.0001 INE141A16WP4 OBC 01-Jun-16 98.9262 7.0748 2 500 98.9262 7.0748 INE092T16041 IDFC BK 01-Jun-16 98.9119 7.1701 1 75 98.9119 7.1701 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 98.8910 7.1811 2 210 98.8910 7.1811 INE238A16E60 AXIS BK 02-Jun-16 98.9110 7.0502 1 105 98.9110 7.0502 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 98.9141 7.0299 1 75 98.9141 7.0299 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 98.8824 7.1127 2 600 98.8999 7.0001 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.8959 7.0258 3 150 98.8879 7.0773 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 03-Jun-16 98.8999 7.0001 2 150 98.8999 7.0001 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.9187 6.9998 1 100 98.9187 6.9998 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 03-Jun-16 98.9187 6.9998 1 100 98.9187 6.9998 INE077A16DL9 DENA BK 03-Jun-16 98.8921 7.0502 1 50 98.8921 7.0502 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 98.8422 7.0091 4 675 98.8436 7.0004 INE648A16HJ2 SBBJ 06-Jun-16 98.8518 6.9502 5 250 98.8518 6.9502 INE238A16E86 AXIS BK 06-Jun-16 98.8355 7.0500 2 204.5 98.8355 7.0500 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.8249 7.0002 3 200 98.8249 7.0002 INE077A16DV8 DENA BK 07-Jun-16 98.8166 7.0502 1 50 98.8166 7.0502 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 98.7875 6.9999 1 125 98.7875 6.9999 INE084A16BS4 BK OF INDIA 09-Jun-16 98.7704 7.0999 1 75 98.7704 7.0999 INE084A16BS4 BK OF INDIA 09-Jun-16 98.7894 7.0997 1 75 98.7894 7.0997 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 98.7475 7.1225 2 300 98.7475 7.1225 INE434A16NH9 ANDHRA BK 10-Jun-16 98.7601 7.0499 2 200 98.7601 7.0499 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.7688 6.9998 2 150 98.7688 6.9998 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 98.7636 7.0298 2 100 98.7636 7.0298 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 98.7618 7.0401 2 75 98.7618 7.0401 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.7688 6.9998 1 25 98.7688 6.9998 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 98.7127 6.9999 3 375 98.7127 6.9999 INE648A16HL8 SBBJ 13-Jun-16 98.7218 6.9498 1 100 98.7218 6.9498 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.6753 7.0001 1 200 98.6753 7.0001 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 98.6650 7.0553 2 100 98.6678 7.0403 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.4824 7.6008 1 100 98.4824 7.6008 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.5421 7.2001 1 100 98.5421 7.2001 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.5385 7.1232 2 325 98.5553 7.0401 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.5634 7.0000 1 100 98.5634 7.0000 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.5820 7.0002 1 100 98.5820 7.0002 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.5521 7.1500 2 100 98.5521 7.1500 INE092T16108 IDFC BK 23-Jun-16 98.5080 7.0875 2 100 98.5080 7.0875 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.4970 7.0502 2 85 98.4970 7.0502 INE238A16A31 AXIS BK 06-Jul-16 98.2125 7.3001 1 25 98.2125 7.3001 INE434A16MC2 ANDHRA BK 09-Aug-16 97.5284 7.4000 1 15 97.5284 7.4000 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 97.4898 7.4001 1 25 97.4898 7.4001 INE528G16B41 YES BK 12-Aug-16 97.4639 7.4200 1 25 97.4639 7.4200 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 96.9932 7.3000 1 50 96.9932 7.3000 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.9945 7.2500 1 10 96.9945 7.2500 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 96.9932 7.3000 1 10 96.9932 7.3000 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 96.8853 7.3800 1 50 96.8853 7.3800 INE237A16J09 KOTAK MAH BK 12-Oct-16 96.3192 7.3801 1 5 96.3192 7.3801 INE238A16D61 AXIS BK 04-Nov-16 95.8897 7.3800 1 5 95.8897 7.3800 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 95.1580 7.3701 1 50 95.1580 7.3701 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 95.1763 7.3701 1 50 95.1763 7.3701 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 94.1204 7.5501 1 50 94.1204 7.5501 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 94.0479 7.5000 1 50 94.0479 7.5000 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 93.9390 7.5000 1 80 93.9390 7.5000 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 93.9412 7.4733 1 3.5 93.9412 7.4733 INE112A16JJ5 CORPORATION BK 16-Feb-17 93.8875 7.5200 1 50 93.8875 7.5200 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.8464 7.5500 2 50 93.8464 7.5500 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 93.7761 7.5000 2 175 93.7761 7.5000 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 93.8791 7.3450 1 75 93.8791 7.3450 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 93.7411 7.3849 1 50 93.7411 7.3849 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.6522 7.3850 1 50 93.6522 7.3850 INE238A16H83 AXIS BK 07-Mar-17 93.5758 7.4800 1 4 93.5758 7.4800 INE095A16SA2 INDUSIND BK 07-Mar-17 93.5076 7.5650 1 2 93.5076 7.5650 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 93.5980 7.4524 1 2 93.5980 7.4524 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 93.5504 7.4450 1 75 93.5504 7.4450 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.5504 7.4450 1 75 93.5504 7.4450 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.4655 7.4615 3 325 93.4340 7.5000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.4928 7.4500 3 250 93.4928 7.4500 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 93.4340 7.5000 2 25 93.4340 7.5000 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.5077 7.4100 1 25 93.5077 7.4100 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.5146 7.3800 1 7 93.5146 7.3800 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.4096 7.4000 2 1.3 93.4221 7.3850 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 93.3336 7.4700 1 7 93.3336 7.4700 INE976G16DP0 RBL BK 30-Mar-17 92.8933 7.8000 1 25 92.8933 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 