Apr 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16X72 ICICI BK 18-Apr-16 99.7895 6.9995 1 0.9 99.7895 6.9995 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 99.6017 6.9507 2 25.1 99.6017 6.9505 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.5989 6.9996 1 25 99.5989 6.9996 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.5769 7.0494 1 25 99.5769 7.0494 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 99.3900 7.0005 1 10 99.3900 7.0005 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 99.3711 7.0000 1 100 99.3711 7.0000 INE476A16QP6 CANARA BK 10-May-16 99.4469 7.0001 1 50 99.4469 7.0001 INE667A16FW9 SYNDICATE BK 10-May-16 99.4469 7.0001 1 50 99.4469 7.0001 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.3046 7.1000 1 5 99.3046 7.1000 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.3285 7.0501 2 40 99.3285 7.0501 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.1849 7.4989 1 25 99.1849 7.4989 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.2010 6.9996 1 5 99.2010 6.9996 INE095A16RU2 INDUSIND BK 25-May-16 99.0620 7.2002 1 5 99.0620 7.2002 INE090A169F5 ICICI BK 26-May-16 99.0690 7.0002 1 0.6 99.0690 7.0002 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.0502 7.0000 1 25 99.0502 7.0000 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 98.9938 6.9999 1 175 98.9938 6.9999 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.9938 6.9999 1 110 98.9938 6.9999 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.9895 7.0301 2 75 98.9895 7.0301 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 99.0690 7.0002 1 50 99.0690 7.0002 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 98.9817 7.0850 1 50 98.9817 7.0850 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.0515 6.9904 2 100 99.0515 6.9904 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 98.9320 7.2968 1 50 98.9320 7.2968 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.0368 7.0997 1 5 99.0368 7.0997 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 98.9562 7.0001 2 25 98.9562 7.0001 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 98.9228 7.0974 2 90 98.9329 7.0302 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 98.9269 7.0702 2 75 98.9269 7.0702 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 99.0056 7.0500 1 25 99.0056 7.0500 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 98.9136 7.0332 3 75 98.9126 7.0397 INE077A16DL9 DENA BK 3-Jun-16 98.9187 6.9998 2 50 98.9187 6.9998 INE457A16HV3 BK OF MAHARASHTRA 3-Jun-16 98.9867 7.0498 1 25 98.9867 7.0498 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 98.9187 6.9998 1 15 98.9187 6.9998 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 98.8592 7.0200 2 100 98.8592 7.0200 INE077A16DV8 DENA BK 7-Jun-16 98.8404 7.0200 1 100 98.8404 7.0200 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 98.7978 7.0499 1 100 98.7978 7.0499 INE457A16HL4 BK OF MAHARASHTRA 9-Jun-16 98.7978 7.0499 1 100 98.7978 7.0499 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 98.8006 7.0332 2 75 98.7894 7.0997 INE238A16E29 AXIS BK 9-Jun-16 98.8146 6.9502 1 50 98.8146 6.9502 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 98.8062 7.0000 1 25 98.8062 7.0000 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 98.7894 7.0997 1 25 98.7894 7.0997 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.7875 6.9999 2 115 98.7875 6.9999 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 98.7721 7.0899 2 100 98.7721 7.0899 INE238A16E37 AXIS BK 10-Jun-16 98.7960 6.9502 1 50 98.7960 6.9502 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.7824 7.0297 1 25 98.7824 7.0297 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.7314 6.9998 5 200 98.7314 6.9998 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.7183 7.0732 3 75 98.7153 7.0898 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.7961 7.0600 1 50 98.7961 7.0600 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.6075 7.4701 1 200 98.6075 7.4701 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.6952 6.9933 3 150 98.6940 7.0000 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.6940 7.0000 5 125.1 98.6940 7.0000 INE652A16KH2 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-16 98.7032 6.9500 2 100 98.7032 6.9500 INE095A16SM7 INDUSIND BK 15-Jun-16 98.7427 7.1501 2 50 98.7427 7.1501 INE683A16HT8 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-16 98.7340 7.2002 1 50 98.7340 7.2002 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 98.6885 7.0298 2 50 98.6885 7.0298 INE008A16N91 IDBI BK 16-Jun-16 98.7395 7.0599 1 50 98.7395 7.0599 INE683A16IC2 THE SOUTH INDIAN BK 16-Jun-16 98.7148 7.2001 1 50 98.7148 7.2001 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.5022 7.5001 1 100 98.5022 7.5001 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.5754 7.1282 4 75 98.6007 6.9999 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 98.5928 7.0400 2 50 98.5928 7.0400 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.5561 7.1299 1 200 98.5561 7.1299 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.5820 7.0002 3 175 98.5820 7.0002 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.5721 7.0498 2 100 98.5721 7.0498 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.5840 6.9902 1 100 98.5840 6.9902 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.6283 7.1498 1 50 98.6283 7.1498 INE092T16108 IDFC BK 23-Jun-16 98.5269 7.0873 2 50 98.5269 7.0873 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.5261 7.0003 1 250 98.5261 7.0003 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 98.4746 6.9802 1 200 98.4746 6.9802 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 98.4703 7.0002 1 0.1 98.4703 7.0002 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 98.4300 7.0999 2 125 98.4300 7.0999 INE457A16IB3 BK OF MAHARASHTRA 29-Jun-16 98.4331 7.0003 1 150 98.4331 7.0003 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 97.6473 7.3901 1 25 97.6473 7.3901 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 97.5606 7.3600 1 25 97.5606 7.3600 INE528G16B82 YES BK 10-Aug-16 97.5284 7.4000 1 0.1 97.5284 7.4000 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 97.5091 7.4000 1 25 97.5091 7.4000 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.1251 7.3000 1 50 97.1251 7.3000 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.1950 7.3151 1 25 97.1950 7.3151 INE008A16G09 IDBI BK 6-Sep-16 97.0105 7.4000 1 0.1 97.0105 7.4000 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 96.9968 7.2911 3 90 97.0012 7.2800 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 97.0012 7.2800 1 25 97.0012 7.2800 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 95.3487 7.4500 3 150 95.3487 7.4500 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 95.4230 7.4499 1 50 95.4230 7.4499 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 95.2930 7.4501 1 50 95.2930 7.4501 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.1865 7.4599 1 300 94.1865 7.4599 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.0843 7.5000 1 25 94.0843 7.5000 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 94.0682 7.4972 7 350 94.0661 7.5000 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 93.9504 7.4850 4 500 93.9390 7.5000 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 93.9028 7.4999 1 25 93.9028 7.4999 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 93.8476 7.3400 1 25 93.8476 7.3400 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 93.7761 7.5000 2 150 93.7761 7.5000 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 93.7648 7.4000 1 50 93.7648 7.4000 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 93.8518 7.3799 1 25 93.8518 7.3799 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 93.7291 7.4000 1 50 93.7291 7.4000 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 93.6757 7.4000 1 50 93.6757 7.4000 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.5642 7.4500 3 150 93.5642 7.4500 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.3867 7.6700 1 50 93.3867 7.6700 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 93.5804 7.4300 1 25 93.5804 7.4300 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.6208 7.3800 2 125 93.6208 7.3800 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 93.6208 7.3800 3 125 93.6208 7.3800 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.5804 7.4300 1 75 93.5804 7.4300 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.5723 7.4400 1 25 93.5723 7.4400 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 93.5241 7.3900 1 50 93.5241 7.3900 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 93.5717 7.3750 3 100 93.5758 7.3700 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.4982 7.4000 1 50 93.4982 7.4000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.3859 7.4499 1 0.1 93.3859 7.4499 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 93.3764 7.4399 2 60 93.4180 7.3899 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 93.3681 7.4499 1 25 93.3681 7.4499 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 92.8542 7.9125 1 100 92.8542 7.9125 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com